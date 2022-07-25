“Eğer inşa edersen onlar gelecekler…”

Körfez Vefa Spor, çocukların hem karakter hem bedensel gelişimlerini sağlamak ve topluma faydalı bireyler kazandırmak niyetiyle yola koyulmuş bir spor kulübü. 2019 yılında “Önce Vefa” sloganıyla kurulan kulüp, yalnızca futbolda değil, basketbol, masa tenisi ayak tenisi, e-spor gibi branşlarda da faaliyet gösteriyor. Kulübün arması, kurucuların niyetini ifade ediyor aslında: Omuz omuza yarınları inşa et !..

GERÇEK ANLAMDA BİR YUVA

Kulüp binası olarak seçtikleri yer de verdikleri mesajın tezahürü. Önceden zararlı işlerin döndüğü bir internet kafe olan bina, bugünlerde temel beden eğitimi derslerinin verildiği, çeşitli branşlarda eğitimlerin ve antrenmanların yapıldığı, kitapseverlerin kitap alıp hibe edebildiği, gençlerin okula dönük yardımcı test kitabı ihtiyaçlarının dahi giderilmeye çalışıldığı bir “yuva”ya dönmüş durumda.

ÖRNEK SPORCU OLMANIN YOLLARI DUVARDA ASILI

İçeride çocukların ilgisini çekebilecek etkinlikleri yapabilecekleri bu yerlerin dışında, girişte duvarları oylama sonucunda belirlenen tüm zamanların en iyisi örnek sporcu Muhammed Ali, şehrin üretkenliğini vurgulamak için Merih Demiral, profesyonelliği simgelemek için Tugay Kerimoğlu, vefayı simgelemek için Gerrard gibi sporcuların grafitileriyle süslenmiş halı saha alanı var. Minyatür kalelerde maç yapabilmeyi veya ayak tenisi oynamaya müsait zemin, kimi akşamlarda koyu muhabbetlerin edildiği bir mekana da dönüşebiliyor. Ufak fakat gösterilen gayretlerle sıcak, dolu dolu bir yapıya bürünmüş durumda.

SOYUNMA ODASINDAKİ ASALET

Genç yaşta altyapıda, dahası amatör takımlardaki soyunma odalarının hali göz önüne alındığında, Körfez Vefa Spor Esentepe Stadyumu’nda gençlere nizamı ve iş ahlakını vurgulayacak biçimde şahane bir soyunma odasına sahip. Normalde bir masa ve oturaklardan ibaret soyunma odalarının yerini her futbolcunun formasının asılı olduğu yeni askılıklar, kulübün felsefesini içeren yazıların bulunduğu görseller ve yazılar dolduruyor duvarları.

“ÖZNE ÇOCUK” ANLAYIŞI

Maç zamanlarında yönetimde bulunan ve bir şekilde kulüple yolu kesişmiş insanlar çocuklarla birlikte kulübe, soyunma odalarına veya maçın oynanacağı yere gidiyorlar. Bu anlamda her bir çocuğu inşa etmek için ekip halinde ciddiyet gösteriliyor. İsim yapmak niyetiyle çocuğu bir aracı görerek “nesne çocuk” anlayışıyla değil; her bir çocuğun önemsendiği, onun için bir şeyler yapıldığını hissettiren bu “özne çocuk” anlayışının gösterilmesini çok önemli buluyorum.

ÇOK ÖZEL ZİYARETLER

Çocuklara kazanmayı değil keyif almayı, karakterli olabilmeyi, öğrenmeyi ve üretebilmeyi aşılamaya çalışıyorlar. Bu kapsamda kulüp kuruluş sürecinden itibaren sporcuları işin mutfağına dahil ederek hareket etmeye çalışmış. Şemdinli’de yapılan Şehit kütüphanesine kitaplar bağışlamak; Çevre Haftası’nda yapılan ağaç dikmek, atık ayrıştırmak ve sokak hayvanlarını beslemek gibi faaliyetlerde bulunup; Engelliler Haftası çerçevesinde çevredeki engelleri kişileri ve Down Sendromlular Judo Dünya Şampiyonu Talha Ahmet Erdem’i ziyaret etmişler. Bunun yanında pandemi sürecinde çocukları boş bırakmayarak evde egzersiz eğitimlerine ve kitap okuma programlarına devam etmişler.

ŞAMPİYON DOĞUKAN KAYA VE ARKADAŞI

Kulüp bünyesinde çeşitli turnuvalar düzenleyerek sportif faaliyetleri geniş çevreye yayma gibi bir niyetleri de olmuş. 3 gün süren masa tenisi turnuvası ve 32 ekipten oluşan ayak tenisi turnuvası bunlardan bazıları. Bunun dışında, takımlarıyla başka illerde de turnuvalara katılmış ve dereceler elde etmişler. Kendi ev sahipliğinde düzenledikleri ayak tenisi turnuvasını kazanan da yakından tanıdığımız, geçtiğimiz günlerde Ankaragücü’ne transfer olan Doğukan Kaya ve arkadaşı olmuş. Bunun yanında kulübün yönetiminden 3 ismin de, 2021 yılında kurulan Türkiye Ayak Tenisi Federasyonunda da genel kurul üyeliği bulunurken, Halil Kılıç ise yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

HALİL KILIÇ’TAN İBRETLİK AÇIKLAMALAR

Sportif Direktör Halil Kılıç’la ettiğimiz sohbette, şehrin ve ülkemizin ortak problemi olarak düşündüğümüz organizasyon ve vasıflı insan gücü probleminin çözümü olarak birbiriyle uyum içerisinde çalışabilecek yetişmiş ekiplerin çözebileceğini ifade etti. Sistemsel hataların derinleştiği kulüplerimizde anlayışların ve yapılan işlerin değişebilmesinin yönetici felsefenin değişmesiyle bunun da ancak bu ekipleri oluşturmakla mümkün olabileceğine işaret etti.

SÜREKLİ ÖĞRENİYORLAR

Körfez Vefa Spor’un ekibinden bahsetmek gerekirse kulübün başkanlığını Muhammed Emin Kılıç yürütüyor. Kılıç aynı zamanda ASKF yönetim kurulu üyesi ve Körfez Kulüpler Birliği Başkan Vekili. Konuşmamızda satır arasında vurguladığı nokta ise, öğrenmenin ve deneyimlemenin sürekli devam etmesi gerekliliği oldu. Kendisinin aldığı her görevde hem görevlere hem hayata dair farklı şeyler öğrendiğini vurgularken, kulüp felsefesine önemli bir atıf yaptı.

ANIL KARADUMAN ÖRNEĞİ

Kulübün görünen yüzlerinden bir diğeri, genel sekreterlik görevinde bulunan ve aynı zamanda Kızılay’ın Körfez İlçe Başkanı olan Anıl Karaduman. Anıl Bey’in, sosyal yardımlaşmada edindiği tecrübelerle de çocuklar için insani açıdan güzel bir örneklik teşkil edeceğini düşünüyorum.

ACİL ŞİFALAR FARUK HOCAM

Kulubün baş antrenörü ise Faruk Demir… Faruk Hoca, eski futbolcu… Kendisiyle bu ziyaretimizde yüz yüze gelemedik zira bugünlerde amansız hastalık dolayısıyla tedavi görüyor. Kendisine de Rabbimizden acil şifalar diliyorum. Yerine antrenörlük görevini gelecek vaat eden bir isim olan ve halihazırda eğitim hayatını sürdüren Abdullah Erkam Tanış yerine getiriyor. Abdullah Erkam özellikle soyunma odası nizamı ve futbol takımının yaptığı antrenmanlarda ön planda yer alıyor.

FİELD OF DREAMS FİLMİNDEKİ O REPLİK

Beni davet eden, çok güzel bir şekilde ağırlayan, yeni ve güzel insanlarla tanışmama vesile olan Körfez Vefa ailesine teşekkür ederim. Üretim ve geleceği inşa felsefesiyle çıktıkları bu yolda kendilerine başarılar diliyorum. *Field of Dreams (Düşler Tarlası) isimli filmde geçen bu replik, “Eğer inşa edersen, onlar gelecekler…” Körfez Vefa Spor Kulübü’nün duvarında yazmakta ve hareket felsefesini vurgulamaktadır. Bende yazımın başlığına bu güzel cümleyi taşımak istedim.