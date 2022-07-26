"İkinci elde bu yalanlara kanmayın"

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği, ikinci el otomobil satın alacak tüketicileri aydınlatacak önemli açıklamalarda bulundu. Kaza geçmişi olan otomobilleri değerinden daha yüksek fiyata satmak adına sıklıkla başvurulan hile ve yalanlara açıklık getiren TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Erdem, "Karşı tarafın hasarı TRAMER'e yansıtılmış, sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut, hasar kaydı var ancak tutar yok gibi söylemlerin hiçbiri gerçekliği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Ülkemizde dolandırıcılık vakalarına en çok konu olan ikinci el araç pazarıyla ilgili olarak Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği'nden uyarılar peş peşe geldi. Haksız kazanç elde etmek adına bilinçli olarak yanlış beyanda bulunan satıcıların söylemlerinin zaman içerisinde "doğru bilinen yanlışlar" haline geldiğinin altını çizen TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Erdem, hasar kaydı konusunda tüketicileri aydınlattı.

"Sigorta şişirmesi hasar kaydı, tüm sürece aykırı ve mümkün değil”

Satılan araçtan daha yüksek kar elde etmek için en sık başvurulan "kaskodan para almak için sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut" söylemine açıklık getiren TÜSED Başkanı Erdem, " Bir kaza yaşandıktan sonra, onarım için araç servise gönderilir, servisteyken kaza nasıl olmuş, onarım maliyeti nedir, birçok hususu göz önünde bulundurarak bağımsız ve tarafsız sigorta eksperi tespit eder. Ekspere rağmen servis ya da araç sahibi istek ve arzularına göre bir onarım bedeli çıkaramaz. Bu durum tüm sürece aykırı ve mümkün değil. Aslında çok küçük bir hasarı vardı fakat kaskodan para almak adına sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut söylemlerine karşı tüketicilerin dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

"Karşı tarafın hasar bedeli suçlu olunsa da aracın TRAMER kaydına işlenmez"

Yine en sık başvurulan yalan beyanlardan biri olan "karşı tarafın hasar bedeli araca işlenmiş" konusuna da değinen Erdem, böyle bir durumun da sistemsel olarak mümkün olmadığını söyledi: "Hangi araca, kaza sonrası onarım için hangi işlem yapıldıysa, tekil olarak ayrı ayrı her bir aracın şasi numarasına işlenir. Mevzuat gereği hiçbir sigorta şirketi, karşı tarafın hasarını suçlu olunsa dahi aracın hasar bedeline ekleyemez."

Her hasar kaydının bedeli mutlaka sistemde var

TRAMER kayıtlarında bedelsiz hasarlarla karşılaşılabildiğini ifade eden TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Erdem, eksperlerin tam zamanlı veri aktarımı gerçekleştirdiğini; ancak hukuki süreçler, sigorta şirketlerinin olası hatalı bildirimleri, hatalı poliçe numaraları sebebiyle hasar kaydı tutarının plaka sorgulamalarında ortaya çıkmadığını belirtiyor. Bu gibi durumlara karşı bir araç satın almayı düşünen tüketicilerin, satın almayı düşündükleri aracın şasi numarası üzerinden sorgulama yapmasını tavsiye ediyor.

Temizlenmeyen dere böceklenmeye neden oluyor

Her yıl belediye tarafından temizliği yapılan Körfez Atalar Mahallesi Emek Sokak Numara: 22 adresinin önünden geçen dere 3 yıldır temizlenmiyor. Bölge sakinlerinin ihbarına rağmen temizliği aksatılan dere yüzünden etrafta böceklenmeler başlamış. Vatandaş bir defa da bizim aracılığımızla yetkililere ulaşmak istiyor.

KYK borçluları ödeme sistemini merakla bekliyor

Borçlarla ilgili formüller şekillenmeye başladı. Masada 3 formül üzerinde duruluyor. Düzenlemeyle ilgili olarak, icralık olanların borçlarının anapara üzerinden yapılandırılması, ödemelerin 2 yıl sonra başlayacağı koşulunun kaldırılması, peşin veya taksitli ödeme tablosu gibi seçenekler üzerinde duruluyor. Borcunu ödeyenler için ise formül aranıyor. Dört gözle beklenen haber sonrası borç sorgulaması yapan borcunu ödemek isteyen gençler düzenleme henüz yürürlüğe girmediği için borcun tamamını gördü. Alınan kredilerin üretici fiyat endeksi (ÜFE) farkına göre belirlenip geri ödeme tablosu da kamu alacaklarına göre düzenlendiği için sadece anaparanın ödenmesiyle ilgili süreç, yasal düzenlemeden sonra başlayacak.Borcunu ödeyenler için geriye dönük işlem yapılması mümkün görünmese de bu konuda bazı seçenekler üzerinde durulduğu belirtiliyor. Yasa yürürlüğe girer girmez rakamlar yenilenecek ve ÜFE farkı silinecek. Gençler düzenlemenin hayata geçirilmesi ile birlikte sadece anaparayı ödeyecekler.

Murat Kuşçu, Gölcük’e veda etti

3 yıldır Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde görev yaptıktan sonra tayin nedeniyle ayrılan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Kuşçu için, hastane yönetimi tarafından veda programı düzenlendi. Hastanede görev yaptığı süre boyunca yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür plaketi verildi. Hastane Başhekimi Uz. Dr. Sertan Acar, hastaneden ayrılan Dr. Murat Kuşçu’ya hastaneye bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür etti. Bundan sonraki çalışma yaşamında huzur ve başarı diledi.

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