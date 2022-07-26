Temizlik imandan mı gelir?

İslam dini temizliğe önem ve öncelik verir.

Temizlik, “Ruhta ve bedende temizlik”tir.

Her namaz öncesi “abdest” alınması esastır.

Düşünün;

camide namaz kılıyorsunuz, önünüzdeki safta yer alan adamın ayak kokusunu soluyorsunuz!

Evet, “inanç” değerlerimizle temizlik esastır.

Ama; “kültür” olarak da temizliğe hazır olmalısınız!

Turistik bir mekan çevresinde sabah yürüyüşü yapıyorsunuz, yol boyunca atılmış plastik-cam şişeler ve ambalaj atıklarına tanık oluyorsunuz!

Yiyor, içiyor, atıyor, yaşadığı çevreyi kirletiyor insan!

Bu nasıl bir insan?

Orman yangınlarından yakınıyoruz;

doğamız yok oluyor.

Bu yangınlarda sabotajlar da var, insan eliyle yapılan yanlışlar da.

Adam, ormanda piknik yapıyor, olanca atığını rastgele bırakıp gidiyor!

Nerede kaldı temizlik?

Ormanda bırakılan bir cam şişenin güneş ışıklarıyla ateşe dönüşebileceğini bilmiyor!

Çünkü, imanı olsa da KÜLTÜRÜ yok!

Çünkü; imanı da sakat!

Halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkeleri bir düşünün;

TEMİZLİK KÜLTÜRLERİ gelişmiş mi?

Yakında ÇEKYA seyahati yaptım.

Kaldığım 6 gün boyunca Prag başta olmak üzere birçok yaşam alanını gezdim.

“Arayıp bulamadıklarım oldu!”

Yollarda sigara izmariti, hayvan atığı, çöp aradım, bulamadım!

Parklarda kuruyemiş kabukları bulamadım!

Yol kenarlarında plastik-cam şişeler aradım, bulamadım!

· “Bu temizlik kültürü neden benim ülkemde yok?” diye düşündüm.

Bizim dinimizin esası TEMİZLİK. Oysa, “insan atıkları” ile utanç ülkesiyiz!

Öte yandan; ÇEK vatandaşlarının yüzde 73’ü Ateist, kalanı da Deist!

Fark nedir?

Fark, KÜLTÜR farkı!

İnancı kültür ile bütünleştiremiyorsan; “insana, doğaya saygı kültürün” yoksa, aslında sen iman da etmiyorsun!

İnsan da, doğa da, yaratılmış tüm canlı-cansız varlıklar Yaradan’ın eseri değil mi?

Sen, inandığını söylediğin Yaradan’ın yarattıklarına saygılı değilsen,

Bu nasıl imandır?

Peki, neden böyle oluyor?

Çünkü, insanlarımızın pek çoğu “dini bilgiden yoksun!”

Dini, Kur’an’dan değil, yoz-yobaz DİN TÜCCARI kişilerden öğrendiğini sanıyor!

Dini, insanları uyutmak için kullanan “kirli siyasetçiye” inanıyor!

Uyanmasınlar diye; “Yakın bu Türkçe Kur’an tefsirlerini” diyor kimileri!

Aklı, mantığı, bilgiyi, kültürü bir kenara atan, “İNSAN” kişiliğini geliştiremeyen kuzucuklar çoğalıyor!

İnsan, insan kişiliğini kaybederse, nereye pisleyeceğini de bilemez!

Gelin, önce “İNSAN GİBİ İNSAN”olalım!