Siyasetin mektebi yok!

Zamanımızın politikacılarının, özellikle desiyasi parti başkanlarının politik yaşamda bana göre en büyük eksikliği, siyasi tarih hakkında bilgi sahibi olmayışlarıdır.

Dünya ve en azından Osmanlı İmparatorluğu ve tarihte yer alan Türk devletleri döneminden bu yana, siyasi tarihte liderlik pozisyonunda bulunan;padişahların, kralların, imparatorların, bakanların, milletvekillerinin yaşadıkları dönemlerdekisiyasal olaylar hakkındaki kayıtlara geçmiş ya da geçmemiş hatıralarını inceleyip yararlanmadıkları, örnek almadıkları, ibret almadıklarını görüyoruz.

Kendini beğenmişlikten mi, her şeyi biliyorum zannıyla içine düştükleri kibirden mi, etrafına topladıkları adamların, yandaşlarının her şeye evet efendim, sepet efendim halindeki davranışlarından mıdır bilinmez. Ama bilinen odur ki, siyasetin giderek olgunlaşmak yerine giderek yozlaşmasının nedeni budur!

Atatürk’ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti’nde siyaset sahnesinde yer almış, ülke siyasetinde rol oynamış geçmiş dönem siyasetçileri hakkında yazılmış/ yazdırılmış hatıralarını yansıtan kitapların pek çoğunu okudum. Her okuyuşumda vay canına dediğim bilgilere ulaştım. Ayrı bir deneyime tanık oldum.

Bu bayram tatilinde yakınlarda ebediyete yolcu ettiğimiz Gazeteci-Yazar merhum Tanju CILIZOĞLU‘nun “ÇAĞLAYANGİLİN ANILARI” eserini okudum.

Hukukçu kimliği ile Türkiye Cumhuriyeti döneminde 15 yıl Emniyetin çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra ve birkaç ilimizde Emniyet Müdürlüğü yapmış. Sonrasında 15 yıl süre ile de çeşitli illerimizde valilik görevini sürdürmüş. 7 cumhurbaşkanı, 3 padişah, bir halife dönemine tanıklık etmiş. 27 Mayıs sonrasında Yassıada’da, 12 Eylül sonrasında bir müddet Zincirbozan/Gelibolu’da tutuklu kalmış. Türkiye Cumhuriyeti’nde Tevfik Rüştü ARAS’tan sonra en uzun süre (10 yıl) Dış İşleri Bakanlığı yapan bu değerli devlet adamı insanın birbirinden kıymetli anılarına ulaşmış oldum. Tarihe not düşecek nitelikteki dört konuda anlattıklarını nakletmek istiyorum.

Bir tanesi merhum Cumhurbaşkanı, Lozan Kahramanı İsmet İNÖNÜ’nün bugüne kadar hiç duymadığım, ihtilal sonrası siyasiler hakkında söylemiş olduğunu naklettiği söz:

“Siyasi mahkumiyetlerin hepsinde bir hak tereddütü (duraksama, kararsızlık) vardır. Siyasi mahkumlar milletin yarısı indinde hain ise, diğer yarısının gözünde kahramandırlar. Bu duyguları körüklemekte yarar yoktur.”

Birlik ve beraberliğe, barışa bugün her zamankinden daha çok ihtiyacımızın olduğunu bu sözlerle bir kez daha hatırlıyoruz. Siyasi parti mensuplarının ve partili yandaşların siyasetçilere nasıl bakmasının dersini bu sözlerde görüyoruz.

Geçenlerde sosyal medyada milletvekili olmak için ‘yüksek tahsilin şart olmalıdır’ şeklindeki bir paylaşımda; kısaca tahsilin biraz tesadüf biraz da kısmet meselesi olduğunu, tahsilli olmamasına rağmen ülkeye çok olumlu katkılar verebilecek insanlarımızın olduğunu, o nedenle tahsil şartını olumlu bulmadığımı ifade etmiştim. İstisnai olarak Millet Meclisi ve Senatodan oluşan ikili meclis sistemi olması halinde Senato üyeliği için bunun mümkün olabileceğini söylemiştim. Şimdi, Çağlayangil’in aşağıdaki sözlerinde konuya ilişkin fevkalade özlü bir cevap bulmuş oldum. “Demokrasi bir okumuşlar yönetimi, devlet idare etmenin belirli bir zümrenin işi olduğuna hiçbir zaman inanmamışızdır.”

Hani siyasi aktörlerin sıklıkla dile getirdiği “hepimiz aynı gemideyiz” deyişi var ya, Çağlayangil onun da cevabını şu şekilde vermiş: Bugünkü yönetimin felaketle karşılaşmasının memlekete mutluluk getirmeyeceğini idrak edecek kadar tecrübemiz vardır.”

Toplumu refaha götürecek anlayışın nasıl olması gerektiğine dair takip edilmesi gereken yolun ne olması gerektiğine de merhum Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL’in “Benim önem verdiğim kesimler arasında köylü başta gelir. Kendim köy çocuğuyum. Isparta’nın toprakları arasında ömür tükettim. Köyün ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Köy ve köylüden sonra önem verdiğim, öğretmenler ve öğrencilerden kurulu eğitim ordusudur. Eğitim ordusu Türkiye’nin kalabalık bir kesimidir. Milyonları kapsar. Bunun hemen ardından işçiler, sendikalar gelir. Tüm çalışma hayatının barış içinde geçmesi lazımdır. İşçi kesiminin başı dinç olmazsa, toplumda huzur olmaz…” sözleriyle noktayı koymuş…

Bugün siyaset arenasında boy gösteren aktörlerin kulakları çınlasın…