“İhtiyar delikanlılarımız”, Guinness Rekorlar Kitabına aday

Dile kolay, tam 22 yıldır (2 yıl pandemi dönemi hariç) her pazar günü sabah 7.30’da, bilinen adıyla Eski Stat, resmi adıyla Mehmet Ali Kağıtçı’da buluşan bir zamanların efsane futbolcuları, geleneği sürdürüyor. Yaşamını yitirenler ise anılıyor ve ardından maç başlıyor

DEPREMDEN SONRA “VİRA BİSMİLLAH” DEDİLER

Yaşayan efsane olarak anılan Kadem Ağacan’ın önderliğinde, Köfteci İbo’nun koordinatörlüğünde başlayan maçlar, 20 yıldır aralıksız sürüyor. 1999 depreminden hemen sonra start verilen geleneksel etkinlik, kentin en önemli ve sürekli organizasyonlarından biri haline geldi.

TURGUT AĞACAN ANISINA, SAYGIYLA…

Bu yı yitirdiğimiz efsane futbolcu, kentteki ilk çim halı tesisi olan Bulvar Çim halının kurucusu olan Turgut Ağacan yaşamını yitirirken, maçlar yine de devam etti. Seyfettin Baştürk, terzi Rıdvan Tetik, Fatih Ada, Sabahattin Altınkaya, Hakkı Boncuk, Şaban Esen gibi isimler geleneği sürdürürken, bir hafta maç kaçıran kendinde ciddi bir eksiklik hissediyor. Pandemi döneminde, zorunlu iki yıl ara verilen maçlar, o dönemde bile zaman zaman sıkı kontrol altında, kaçak göçek devam etti.