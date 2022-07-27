Araç almak için ÖTV indirimi bekleyenler!

Yaklaşık 3 yıldır sıfır otomobil alımıyla ilgili sıkıntılar var. Hem araç fiyatları aşırı yükseldi hem de yüksek fiyatlara rağmen araç bulunamıyor.

Araç alımında en yüksek vergiyi ödeyen ülkeler arasındayız. Bu bir gerçek. Bu gerçeği hepimiz kabul ediyoruz. ÖTV, KDV, gümrük ve motorlu taşıtlar vergisi derken yurt dışında 15 bine Euro’ya satılan bir araç bizde vergilerle 500 bini aşıyor. Sıfır araç fiyatları yükseldikçe de ikinci elin fiyatları artıyor.

Birçok modelin ikinci eli sıfır fiyatından daha pahalı oldu.

Birkaç gündür ÖTV ile alakalı basında çıkan haberler otomotiv piyasasında arabalara neden oldu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ÖTV ve diğer vergileri 4/1 oranında düşüreceğini söyleyerek piyasaya yeşil ışık yaktı.

Sıfır araç alacak kişilere seslenerek “Araç almayı biraz erteleyin. Bizim iktidarımızda vergiler düşecek ve araçlar ucuzlayacak” dedi.

Bu söylem otomobil satan bayileri olumsuz etkiledi.

Bu piyasa birçok insanın ekmek yediği bir sektör, bir süre araba almayın demek ya da ÖTV'de değişiklik olabilir şeklinde açıklama yapmak piyasa anlamında ve işleyiş anlamında sıkıntı yaratmaya başladı. Araç ayırtan müşterilerin bir bölümü siparişlerini iptal etmeye başlamış.

Pandemi sebebiyle dünya üzerinde ekonomik ve parça temini olarak yaşanan ve hala yaşanmakta olan halk arasında çip krizi olarak bilinen durum devam etmektedir. Çip krizi devam ettikçe de yeterli derecede araç üretilemeyeceği için ÖTV indiriminin söz konusu olması imkansız. Bahsedilen ÖTV indiriminin uygulanabilmesi için önce otomobil üretilebiliyor olması gerekmekte.

Piyasaya çok az sayıda sıfır araç geldiği için stok fazlalığı olmaması nedeniyle zaten beklenen ÖTV indirimi gerçekleşmez, buna bir de içinde bulunduğumuz ekonomik krizi eklersek bu imkansız denebilecek kadar zor bir durum olur.

Kısacası bu sebeplerden dolayı araç almayı ertelemek, her ay gelen yeni zamlarla zarar etmek anlamına geliyor.

Basın yeni emniyet binasını gezecek

Başiskele sınırları içerisinde yapımı tamamlanan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü binası bugün basına tanıtılacak. Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu tarafından davet edilen basın, Kocaeli Polis Teşkilatının karargahını ilk defa gezecek.

SEFO bu defa da Körfez’de

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yaz Konserleri’ kapsamında ünlü rap sanatçısı SEFO, Körfezlilerle buluşacak. 30 Temmuz Cumartesi günü Alparslan Türkeş Spor Kompleksi’nde saat 21.00’de başlayacak konsere, tüm Kocaelililer davetli.

İSU’nun çalışmasının bittiği noktalar asfalta hazırlanıyor

Körfez’de altyapısı tamamlanan bölgelerde İSU ekipleri tarafından trimer kazı çalışmaları gerçekleştirilerek, üstyapı asfalt serimine hazırlanıyor. Bilindiği üzere uzun ve meşakkatli bir çalışma içerisinde olan İSU, vatandaşın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını en asgari sürede tamamlamayı hedefliyor.

SGK’yı yoğun günler bekliyor

Son günlerin en çok konuşulan konularından biri de EYT… Emeklilikte Yaşa Takılanlar hükümetin açıklayacağı formülleri bekliyor. EYT yasasının çıkmasına kesin gözüyle bakılırken EYT’liler hazırlıklara başladı bile. Prim ve benzeri sorunlar yaşayanlar şu sıralar SGK’nın kapısını aşındırarak sorunlarının çözülmesi için uğraşıyorlar. EYT yasası çıktığında ise gün toplama işlemleri ve emeklilik işlemleri için SGK’ya gidecek olan çalışanlar, kurumun daha da yoğunlaşmasına neden olacak. Bu yüzden SGK ile ilgili gün, prim ya da hizmet yılı sıkıntısı yaşayanların bir an önce düzeltme işlemlerini yaptırmaları gerekiyor. Aksi takdirde daha da yoğunlaşacak olan SGK’da uzun kuyruklar yaşanabilir.