Sağlıklı ve dengeli besleniyor muyuz?

Televizyonda bir ileti dikkatimi çekti;

“ Sağlık için günde 4-5 porsiyon meyve tüketin” diyor!

Özellikle yaz aylarında “sağlık” için; “günde 2 buçuk, 3 litre su için” diyorlar!

Doğru söylüyorlar da, nasıl olacak bu iş?

Bugün pazardaydım;

Kiraz 40 TL/kg.Şeftali 20 TL/kg.Kavun 15 TL/kg.

KİMLER, günde 4-5 porsiyon meyve yiyebilir?

Ya “SU” içmek kolay mı?

20 lt’lik damacana suyu 25 TL’den başlıyor, 30-35 TL’ye kadar çıkıyor!

Çeşme suyu bile dünya pahası! Çünkü su dağıtım işleri özel sektörün tekelinde! Örneğin Milas’ta suyun ton fiyatı 13.50 TL.

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SAĞLIK; “kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir!”

Bir insanın, öncelikle “bedenen sağlıklı olması” için; “Sağlıklı ve dengeli beslenmesi” gerekir!Bu önkoşul yoksa, “ruhsal sağlık” da olamaz, sosyal yaşama katılma” da olamaz.

Sağlıklı ve dengeli beslenme nasıl olur?

Tıp ve beslenme uzmanları bunu açıklıyor;

Et, balık, tavuk eti, yumurta, süt, zeytinyağı, tam tahıllar, peynir, tereyağı, bal, fındık, fıstık, baklagiller, kuruyemişler ve meyve tüketeceksiniz.

Elbette, “DENGELİ” olarak tüketeceksiniz.

Böylelikle, bağışıklığınızı güçlü kılacaksınız!

Güneş enerjisi alacaksınız.

Denizden yararlanacaksınız.

Yani; TATİL yapabileceksiniz!

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Yeterli ve dengeli beslenen kişi nasıl olur?

· Sağlam ve sağlıklıdır,

· Hareketli ve esnek bir vücuda sahiptir,

· Cildi düzgün, saçları canlı ve parlaktır,

· Kuvvetli ve gelişimi normal kasları vardır,

· Çalışmaya isteklidir,

· Normal bir zihinsel gelişmeye sahiptir,

· Sık sık hasta olmaz.

Yetersiz beslenen kişi nasıl olur?

· Hareketleri ağır ve isteksizdir,

· Aşırı zayıf ya da şişmandır,

· Pürüzlü, kuru ve sağlıksız bir cilt yapısı vardır,

· Sık sık baş ağrısı yaşar ve sık hastalanır,

· İştahsız, yorgun ve isteksizdir.

HİPOKRAT; “Aldığın besin ilacın olsun” diyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), hastalıkların yüzde 80’ini ve tüm kanserlerin yüzde 30’unu “sağlıklı beslenerek, fiziksel aktiviteyi artırarak ve sigara içmekten kaçınarak önleyebiliriz” diye açıklıyor.

Hastanelerimiz tıklım tıklım hasta dolu!

Son bir yılda 130 milyona yakın vatandaş ACİL servislere başvurmuş!

NEDEN?

Çünkü;sağlıklı ve dengeli beslenemiyor, bağışıklığımızı güçlü kılamıyoruz!”

Çünkü; “yoksulluğu yok eden değil, yoksulluğu çoğaltan ucube bir EKONOMİK DÜZEN içindeyiz!”

Ve bu haksız, adaletsiz düzen, insanların sağlıksız ve dengesiz beslenmesine ve hastalıkların giderek artmasına neden oluyor!

Sağlıksız beslenen insanların “akıl ve bilinç” sorunu büyüktür!

Bu insanlar, sosyal yardımlara öyle bir alıştırılır ki, sonunda “bağımlı” olur, “SADAKA TOPLUMU” oluşur!

Sadaka toplumu; “akıl yürütme, düşünme, olayları araştırma ve doğruyu görme” bilincinden yoksun, “cahil bir kitle” oluşturur!

Bu kitleyi çeşitli propaganda yöntemleriyle aldatmak, “zincirsiz siyaset kölesi” yapmak kolaydır!

Bu yüzden, kimi “bilim adamı” ya da “siyaset tüccarı” için “CAHİLİN FERASETİ” makbuldür!

Sonuç; insan AKLI ile insandır!