Rauf Denktaş’a bu vefasızlık ve bu saygısızlık neden?

Anlaşılır gibi değil.

Barış Harekatı’ndan (20 Temmuz 1974) buyana 48 yıl geçti…

Vefatı (13 Ocak 2012) 10 yılı aştı…

Kıbrıs kahramanı Rauf Denktaş’a, “adına ve şanına yakışır” bir anıt mezar yapamadık.

Ne kadar yazık!

Biz bu muyuz?

Bizim Türklük aşkımız, bizim “Yavru Vatan” sevgimiz bu kadar mı?

Denktaş’a anıt mezar yapımı konusunda 10 yılda yaşananlar şöyle:

*Rauf Denktaş, 13 Ocak 2012’de hayata gözlerini yummuştu.

*Aslında vasiyeti vardı, oğlu Raif’in yanına gömülecekti.

*Ancak devlet yetkilileri itiraz ettiler, “Anıt mezar yapacağız, ayrı bir yere gömülmesi gerekir” dediler.

*Denktaş, bunun üzerine Türk Mukavemet Teşkilatı Anıtı’nın bulunduğu yerde toprağa verildi.

*Denktaş öleli 10 yılı geçti.

*Bu sürede Kuzey Kıbrıs’ta beş hükümet değişti.

*Anıt için proje yapıldı, ihale edildi, ama çalışmalar “kaplumbağa hızıyla” ilerliyor.

*“Durdu, çalışma yok” dense yeridir. Mezarın çevresi çöplükten farksız. Kimse ilgilenmiyor.

Bu vefasızlığın anlamı ne?

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu Rauf Denktaş, 1983’ten 2005’e kadar toplamda 21 yıl 5 ay 9 gün cumhurbaşkanlığı yaptı.

13 Ocak 2012’de 88 yaşında aramızdan ayrıldı.

O günden bugüne kadar da kendisine, “bir anıt mezar yapamayacak kadar” saygısızlık ve vefasızlık gösteriyoruz.

Bu saygısızlığın ve bu vefasızlığın bir anlamı olmalı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Devleti, böyle bir Türk kahramanına anıt mezar yapmaktan aciz mi?

Bu ilgisizliğin, bu saygısızlığın ve bu vefasızlığın, toplumdan gizlenen bir nedeni mi var?

Yoksa bu vefasızlığın nedeni, Tük kahramanlara karşı bilinçaltında beslenen gizli nefret mi?

Denktaş, bilge bir insandı

“Hayatta hiçbir zaman yalpalamayacaksın. Düşüncelerinde bir ileri, bir geri adımlar atmayacaksın. Her dönemin adamı değil, her dönem adam olacaksın.”

Rauf Denktaş’ın yaşam felsefesiydi bu söz!

Çerçeveletip duvara asın, günde en az bir kez okuyun.

Okuyun ki, elinize “insanlık terazisi”ni aldığınızda bu sözü “ağırlık” olarak kullanın.

Terazinin bir tarafına Denktaş’ın bu sözünü, diğer tarafına “tartacağınız insanı” koyun.

Bakın bakalım, televizyonda gördüğünüz, gazetelerde okuduğunuz, yolda selamlaştığınız insanların ağırlığı ne?

O, sadece mücahit, ulusal kahraman değil; ilkelerinden ödün vermeyen, düşünür yönü de ağır basan bilge bir insandı.

Kendisini tanımış olmanın gururunu ve onurunu hep yaşadım.

Çeşitli nedenlerle bir araya gelip yaptığımız sohbetlerin anılarını, belleğimde hâlâ taze tutuyorum.

İnsanlar ölür, yaptıkları ve görüşleri kalır.

Sadece Kıbrıs’ın değil, Türk dünyasının son yüzyıldaki simge isimlerinden biri olan Rauf Denktaş’ı sözleriyle, görüşleriyle bu yazı vesilesiyle bir kez daha anıyorum.

Ruhu şad olsun!

Rauf Denktaş’ın görüşleri

*“Başaramayacağım” korkusu içinizde yer etmesin; “Başaracağım” diyen başarır.

*Başarmak için cesur ve atılgan olunuz. Çekingen ve ürkek olmayınız, cesur olan kazanır, inançlı olan başarır.

*Hayalinizi geniş tutunuz.

*Biz, millî ve manevî değerlerimizi korursak, değerler de bizi koruyacaktır.

*Kendinizi mutsuz saydığınız an elinize bir kâğıt kalem alınız ve Allah’a şükretmenizi gerektirecek mutluluklarınızı sıralayınız. Listenize bakınız ve derhal neşeleniniz. Allah’a şükür, mutluluğun anahtarıdır.

*Sayılı günler çabuk geçer, her gününüzü değerlendiriniz.

*Başarı ve mutluluğun temelinde imanlı ve inançlı olmak vardır.

*Pusulasız gemi karaya oturacaktır. İnsanın pusulası ilimdir, dindir, imandır. Dinsiz ve imansız kişi, pusulasız kişiye benzer; karaya oturacak, başını taşlara çarpacaktır.

*Saadetin yatağı ve kaynağı kendi kalbimiz, temeli fazilet ve ahlaktır.

*Mesut insanlar bencil değildir. Bencil bir insan, mesut olamaz.

*Mesut kişi başkalarına karşı kin beslemez; çünkü günlük yaşantısında, kalbinde kin ve hasetle hareket eden insan saadetin ta kendisi olan iç huzura kavuşamaz.

*Başkalarının hakkını yememek, haksızlık yapmamak, merhametli olmak, başkalarının hareketlerini yargılarken insaflı davranmak da mesut olmanın esaslarındandır. Çünkü hak yiyen, haksızlık yapan, merhametsiz olan bir kimse, içinde esen bu fırtınalarla kendi iç huzurunu dağıtmış olur.

*Gençlerin en önemli meselesi, sağlam değer ölçülerine ve sıhhatli bir şahsiyet yapısına sahip olarak yetişmelerinin teminidir.

*İnsan mesut olmak için yaratılmıştır.

*Mesut olmamız için gereken her şey doğuştan bize verilmiştir. Kendi yaşantımızla bunları ortadan kaldırır, iç huzurumuzu yok ederiz.

*İhtiras, kin, kıskançlık ve haset; elimizde olanlara, Allah’ın bize verdiklerine şükredeceğimize, hep olmayan şeylerin özlemini çekerek bunları temin için uğraşma ve özlemini çektiklerimizi temin için haksızlığa, hak yemeye tevessül, içimizdeki saadeti yıkar ve bizi bedbaht eder.

*Temin etmiş olduklarımızla, Allah’ın ihsanlarına şükretmek, daha fazlasını temin yolunda çalışmayı en doğru vasıta bilip, doğruluktan ayrılmamak…İşte, saadetin başka bir anahtarı.

*İnsan acılar, felaketler karşısında ’Bu da geçer’ diyerek, kendi kendini kuvvetlendirebilmelidir.

*Giden gelecek, kaybolanın yerini başka şeyler, başka kazançlar dolduracak, yapılmış olan hatalar varsa bunları tamir eden bulunacaktır.

*Doğru sözlü olunuz. Vicdanlı hareket ediniz.

*Temizliğe -ruh ve beden açısından- titizlikle riayet ediniz. Küçüklere şefkat ve sevgi, büyüklere saygı gösteriniz. Tutumlu olunuz. Çok yiyip içmekle sıhhatinizi-ruhi ve bedeni açıdan-bozmayınız.

*Hiçbir hususta aşırı uçlarda bulunmayınız.

*Mağrur olmayınız. Alçakgönüllü olunuz.

*Bencil olmayınız. Cömert olunuz.

*İsraftan kaçınınız. Hesabını bilen bir kişi olarak yaşayınız.

*Kendinize, ailenize, cemiyetinize, milletinize faydalı olacak şekilde yaşayınız.