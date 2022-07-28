Karamürsel, güreş ve başpehlivan “Koca Yusuf” Ekrem Yavuz…

Mütevazı bir ilçe özelliğini taşıyan Karamürsel, tarihi ve coğrafi yapısından ve Anadolu'daki çeşitli uygarlıklara köprü olma konumundan dolayı değişik kültürlerin her zaman merkezi olmuştur. Bu nedenle ‘Uygarlıkların Bahçesi' olarak adlandırılır.

Karamürsel, Anadolu'nuntarihi göç özelliklerine uygun olarak geçmişte olduğu gibi bugündeülkenin doğusundan batısınaher bölgeden insanlarıngelip yerleştikleri bir ilçe havasındadır. Böylece küçük şehiryaşamına farklı kimliklerde ve farklı kültürel yapıdaki insanların yerleşmesi gibiAnadolu’nun dışından da 1800’lerin sonu, 1900’lerin başından beri çeşitli nedenlerle göç yolu ile gelmiş olan Boşnak, Muhacir (Selanik, Bulgaristan), Pomak, Çerkez, Laz, Gürcü kimliklerinin harmanlandığı bir şehirdir. Farklı yaşamların ve kültürlerin oluştuğu ve oluşmaya devam ettiği kimin nereden geldiğinin öneminin kalmadığı bir kent özelliğine sahiptir, Karamürsel.

Osmanlının ilk Kaptan-ı Deryası, kahramanlığı ve gözü pekliğiile hep ön planda yer alan ve Orhan Gazi tarafından "kara" lakabını alan Mürsel Paşa'nın fethettiği topraklar. Onun 1327'den sonra donanmasıyla birlikte geldiği, yerleştiği tarihten bugüne kadar Karamürsel adı verilen bölge, Cumhuriyet tarihinden itibaren daha çok "Pehlivanlar Kenti" olarak bilinmektedir.

Rahmetli halamın eşi Çolak Hilmi(Çetintürk), Sucu İbrahim (Öztorun), Bostancı Hüseyin, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Gazanfer Bilge, Altınkemer sahibi Başpehlivan Aydın Demir, İzzet Açıkbaş, Kadir Birlik, Sabahattin Erdoğan, Sebahattin Kangal, Vedat Özkan, 2 Altınkemer sahibi Ahmet Taşçı,Cino Mehmet (Yılmaz), Ekrem Yavuz, Burak Kaya, Kaan Kaya, Mehmet Taşçı, Arif Akın, Ekrem Akın, Mustafa Yenisancak, Hüseyin Gümüşalan,Mert Altınve adını daha sayamadığım birçok yetenek.

Pehlivanların yaptığı yağlı güreşleri sadece spor yarışması olarak değerlendirmeyin; Kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel ve sanatsal değerleriyle, renkli hareketleriyle festival havasındakendine has özellikler taşıyanbir kültür mirasımızı, geleneksel spor dalı olarak değerlendirmek gerekir...

Usta-çırak ilişkisiyle yüzyıllardır genç nesillere aktarılan sportif eğitimin, her pehlivanın kendine has özelliklerinin, yağlı güreşe ait maddi manevi kültürel unsurların, geleneksel tarzlarının yoğrulmasının yanı sıramertliği ön plana çıkaran yapısıylaTürk halkının ilgi duyduğu önemli bir spor dalıdır...

Mustafa Kemal Atatürk “Benim en çok sevdiğim spor güreştir. Hangi Türk neferini, köylüsünü alıp güreş sahasına çıkartırsanız çıkartınız; dik ve sporcu duruşu ile kafa yapısıyla, insanın ruhuna güven ve neşe veren bir kimlik sergiler. Spor, sadece beden gücünün bir üstünlüğü değildir. Olayı idrak etmek, zekâ ve ahlâk bu sporun temel taşıdır. Zekâsı ve olayı kavrama yeteneğidüşük olan kuvvetliler; zekâsı yeteneği ve becerisi yüksek ama az kuvvetli olanlarla başa çıkamazlar. Ben onun için sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim.” demiştir.

İşte en önemli anahtar cümle; güreşinzekâ, kuvvet ve ahlaki kimliğin bir arada yoğrulduğu spor dalı olmasıdır.

Maalesef günümüzde zekânın yanına mertliğin ve ahlakın konulamamasından dolayı güreş sporunu zevkle izlemeye bir süre ara vermiştik. Çünkü para kazanma hırsı çok ön plana çıkmıştı.

Bu sene Kırkpınar’ınyeni başpehlivanı gençlerinin tekrar mertliği ön plana çıkarması güreşleri zevkle seyretmemizi sağladı. Artık Yağlı Pehlivan Güreşleri yeniden çıkışa başladı ve inşallah bu büyü bozulmaz.

Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin uzun zamandır can çekişmesinin en büyük unsurlarından biri de güreşleri finanse eden ve sadece seçim dönemi yaklaştığında güreşe ağırlık veren, güreşisadece kendine reklam aracı kullanan belediye başkanlarından kaynaklanmaktadır. Bunun yakın örneğini geçen hafta gördük. Ve daha önceki yaşanmışlıklardan dolayı hiç şaşırmadık.

Elbette uzun zamandır dengesi bozulmuş yağlı güreş sporunun pehlivanları içinde duruşu, sevgisi, saygısı, güreşe ve insana verdiği değeri ile küçüğüne, büyüğüne saygılı, makam mevki ayırt etmeksizin herkesi bir tuttuğu değerli başpehlivanlarımızda var. Bunun aksini söylersek ve böyle saygın güreşçileri atlarsak hem olayı tam görememiş hemde büyük haksızlık yapmış oluruz.

Her zaman dürüstlüğü ve saygınlığı ile ön planda olan başpehlivanlarımıza en güzel örnek Ekrem Yavuz’dur. Ve bu sene Karamürsel Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde başpehlivan arkadaşlarının sürpriz jübilesi ile kendi kentindemertliğine yakışır şekilde güreşlere veda etti.

Ekrem Yavuz çocukluğundan beri tanıdığım mert, yağız bir o kadar da delikanlı insandır. 16 yaşında gönül verdiği yağlı güreşe Aydın Demir’i, Kadir Birlik’i izleyerek hevesle başladı.

Ustası Sebahattin Kangal’ın destekleri ile kademe kademe ilerledi ve başpehlivan oldu.

Yaptığı güreşlerdeki stili ile ünlü başpehlivan Koca Yusuf’a benzetilirdi ve bu yüzden de ‘Koca Yusuf’ lakabı kendisine verildi. Koca Yusuf lakabının tek sahibi Ekrem Yavuz’dur.

Her zaman bu Boşnak delikanlısı, bir yiğit olarak lakabına uygun davrandı ve yaşadı.

Yaşadığı birçokzorluklara rağmen güreşçi kimliğini koruduğu gibi güreşçi kardeşlerini savunmayı, onlara ahlaklı ustalık yapmayı her zaman başardı.

“Zorlayınca olmaz.Nasipse olur. Ama zorlamadanda nasip olmaz. Çünkü kader gayrete âşıktır...” sözü kendisinin hayat felsefesi olmuştur.

Eminim ki başarılı başpehlivanımız Ekrem Yavuz hak ettiği yeri ve saygıyı bundan sonraki hayatında görecektir.