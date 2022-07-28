Türkiye’nin en fazla kimlik kontrolü yapan ili Kocaeli

Dün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü kapılarını Kocaelili gazetecilere açtı. İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu’nun ev sahipliğinde yeni emniyet binasını gezdik.

Sabah, kahvaltıyla başlayan program daha sonra müdürlük binasını turlamasıyla sona erdi. Geniş, ferah ve Kocaeli’ye yakışan bir bina olmuş.

İl Emniyet Müdürü Tipioğlu, “Bu bina Kocaeli’ye 100 yıl yeter” diyerek binanın teknik özelliklerini anlattı.

Daha sonra istatistik bilgilere geçildi.

Nüfusu her yıl katlayarak artan ilimizde özellikle mala karşı işlenen suçlarda bir azalma olduğunu söyleyen Tipioğlu, “Daha önce evden hırsızlık olayları istatistiklerine göre, günde 5.5 eve hırsız giriyordu. Bu sayı bugün 1.1’e kadar geriledi.”

Peki il emniyet müdürünün elinde sihirli değnek mi var?

Kısıtlı personelle hem hırsızlıkları önleyeceksin hem faili meçhul onlarca cinayeti çözeceksin, üstüne üstlük bu yoğun çalışma temposu üzerine emrinde çalışan personel seni halen seviyor olacak.

Evet, sihirli bir değnek var, Veysal Müdür’de… Dün yapılan il emniyet müdürlüğü gezisi sırasında bu değneği görme şansım oldu. Size de nasıl bir şey olduğunu tarif edeyim.

“Personele ve vatandaşa karşı babacan tavır, hoşgörü, mütevazilik, vatanseverlik, mesleğe olan aşk…”

Veysal Müdür’ün sihirli değneğinin üzerinde bunlar var.

Peki, hırsızlık nasıl oluyor da bu kadar düşebiliyor, nüfus artışına oranla suç sayısı neden artmıyor? Huzur ortamını sağlayan sır ne?

İşte yazının başlığında bahsettiğim konu. Kocaeli’nin ülkenin en çok kimlik kontrolü yapan ili olması. Zaman zaman ben de bu uygulamalara denk geliyorum.

Bana denk gelen memurlar son derece kibar bir şekilde ve mümkün olduğunca kısa bir sürede kontrolünü yapıyor ve karşıladığı kibarlıkta bizleri uğurluyor.

Bütün bunları yazıyorum ama bir yandan da nazar değmesinden korkuyorum. Ne mutlu ki kent olarak ciddi bir asayiş sorunumuz yok. Bu huzur ortamını sağlayan Veysal Tipioğlu’na, il emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri, şube müdürleri kısaca polis camiamıza yürekten teşekkür eder; yeni hizmet binasının başarılarına başarı katmasını dilerim. İyi ki varsınız, iyi ki bu şehirdesiniz…

Şehrimizde 455 bin 111 araç bulunduğunu biliyor muydunuz?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, haziran ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %18,4'ü Fiat, %11,1'i Volkswagen, %9,6'sı Renault, %8,0'ı Opel, %6,8'i Toyota, %6,6'sı Dacia, %6,1'i Hyundai, %4,3'ü Mercedes-Benz, %3,7'si Peugeot, %3,0'ı Skoda, %2,9'u Honda, %2,7'si Kia, %2,7'si Citroen, %2,4'ü BMW, %2,3'ü Ford, %1,7'si Audi, %1,4'ü Nissan, %1,3'ü Volvo, %1,1'i Seat, %0,7'si Cupra ve %3,3'ü diğer markalardan oluştu.

Doğu Marmara Bölgesi’nde trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 1 093 444 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Haziran ayı sonu itibarıyla Doğu Marmara Bölgesi’nde illeri bakıldığında ise Kocaeli ilinde araç sayısı 455 111, Sakarya’da 318 888, Düzce’de 123 170, Bolu’da 123 191, Yalova’da ise 73 084 oldu.

Kocaeli ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 455 111 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Kocaeli ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 455 111 olmuştur. Kocaeli ilinde araç türlerine bakıldığında ise 269 825 otomobil, 9 541 Minibüs, 7 034 Otobüs, 82 115 Kamyonet, 25 036 Kamyon, 40 813 Motosiklet, 19 176 Traktör, 1 571 Özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

BÖLGENİN ARAÇ BAKIMINDAN EN KALABALIK İLİYİZ

Sakarya ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 318 888 oldu.

Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 123 170 oldu.

Bolu ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 123 191 oldu.

Yalova ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 73 084 oldu.

Hayde Artvin’e…

Geleneksel 3. Kültür Tanıtım Günleri kapsamında, KARBAFED (Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekler Federasyonu) ve Kocaeli Rumeli Türkler Derneği organizasyonu ile 14 -20 Ağustos 2022 tarihinde Kocaeli’den ata topraklarına tur gezisi düzenleniyor. Kültürlerin buluşmasına yönelik düzenlenen tur gezisi ile Artvin’in sosyal, kültürel ve tarihi değerlerini görme fırsatının yaşanmasını sağlayan organizasyon için KARBAFED Başkanı Mikail Kalyoncu, Kocaeli Rumeli Dernek Başkanı Recep Altıntip, Ayşe Alparslan ve Hasan Basri Başbay çalışmalarını tamamladı.

KPSS’ye sayılı gün kaldı

2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022 – KPSS) 31 Temmuz 2022 Pazar günü ve 06- 07 Ağustos 2022 Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak. Kocaeli Valiliği bu konuyla ilgili şu açıklamayı yayınladı: “Sınavlara katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için "Sınav Giriş Belgesi" ile 1 (bir) adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak ve "Geçici Kimlik Belgesi" vermek üzere; 31 Temmuz 2022 Pazar günü 07:00 - 14:30, saatleri arasında Başiskele, İzmit, Kartepe ve Gebze İlçe Nüfus Müdürlükleri, 06 Ağustos 2022 Cumartesi günü 07:00 - 14:30 ve 07 Ağustos 2022 Pazar günü 07:00 - 10:00 saatleri arasında İzmit İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacak.”

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