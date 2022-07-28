AKP döneminde devlette görev almış herkesi sıfırlayan o konuşma

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 20 yıllık iktidarında devlette görev alan herkesi sıfırlayan, herkesi yerin dibine batıran öyle bir konuşma yaptı ki, dinleyenler “Pes doğrusu” demekten kendini alamadı.

Yaptığı “gaf” mıydı, yoksa “samimi düşüncenin dışavurumu” muydu, bilmiyorum.

Gazetecinin Erdoğan’a yönettiği şu sorusunun “danışıklı dövüş” olduğu açık:

“Altılı masada yer alan muhalefet partileri ve onların liderleri var. Bir dönem sizinle yol yürüyen ve önemli makamlara gelmiş isimler var. Ayrı partiler kurdular. Şöyle geriye dönüp bakınca onlar için ya da bu süreçle ilgili bir tanımınız ya da değerlendirmeniz oluyor mu?”

Erdoğan’ın cevabı:

“Yani bu tür bir değerlendirmeye girmeyi zait addederim. (Gereksiz görürüm.) Çünkü onu onların düşünmesi lazım. Onların nasıl bir ihanetin içinde olduklarını kendilerinin düşünmesi lazım. Onlar o makamlara kendileri layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler. Eğer onlara bakanlık, başbakanlık verildiyse hepsini de onlara bir irade (Recep Tayyip Erdoğan) o makamları verdi, ama onlar bunun kadri kıymetini (değerini ve önemini) ne yazık ki bilemedi. Şu anda masanın etrafında dönüp dolaşıp bir şeyler yapmaya gayret ediyorlar. Dolayısıyla biz milletimizin ferasetine (anlayışına, sezişine) inanıyoruz. Benim milletim feraset sahibidir. Kimin ne olduğunu net görür.”

Pek çok şeyin itirafı

Erdoğan, bu konuşmasıyla geçmiş ve bugünle ilgili pek çok şeyi itiraf ediyor.

Demek istiyor ki:

*Türkiye, sadece “bir irade” tarafından yönetiliyor. Her şeye “o irade” karar veriyor.

*Geçmişte ”o irade”nin göreve getirdiği herkes liyakatsizdi.

*Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yapan kişiler dahi layık olmadıkları halde o makamlara oturtuldular.

*Dün olduğu gibi bugün de insanları layık oldukları için değil kıyak olsun diye, bana bağlı kalsınlar, benim sözümden çıkmasınlar diye değişik makamlara oturtuyorum.

*Göreve getirdiğim kişiler, beni ve partimi terk ederlerse, kendilerini “ihanetle” suçlarım.

Türkiye’nin halini görüyor musunuz?

Bir cumhurbaşkanı çıkıyor, 20 yıl boyunca Türkiye’yi yönettiği kişilerin “liyakatsiz” olduğunu söylüyor.

Vahim bir durum!

İyi de bu itiraf bir suç değil mi?

Bu memleket kendisine “liyakatli kişiler tarafından yönetilmesi” için emanet edilmiş, ama Erdoğan ülkemizi “liyakatsiz kişilerle” birlikte yönetmiş.

Erdoğan, liyakatsiz olduğunu bile bile onlara kıyak geçmiş.

Sonuç, ortada!

Sıkıntı içindeyiz.

Ekonomik kriz içindeyiz.

Kaos içindeyiz.

O halde Türkiye’nin bu durumundan, liyakatsiz kişiler değil, liyakatsiz kişileridevlet yönetiminde önemli makamlara getiren sorumlu.

Kimseden tık yok

“Onlar o makamlara kendileri layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler…”

Erdoğan’ın bu sözleri elbette eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na ve eski Maliye Bakanı Ali Babacan’a yönelikti, ama sadece bu iki ismi kapsamıyordu.

Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı gibi devletin iki önemli koltuğuna “layık olmayan isimler” oturtulduğuna göre, devletin diğer makamlarında oturanlar, “o göreve layık isimler” olabilir mi?

Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ı itibarsızlaştırmak isterken aslında 20 yıl boyunca devlette görev yapanların hepsini yerle bir etti.

Ama gelin görün ki, kimseden tık yok.

Ne eskilerden, ne yenilerden…

Hepsi “liyakatsiz” yakıştırmasını içine sindirmiş olmalı ki, koltuğunda oturmaya devam ediyor.

Evet, özet olarak Türkiye, “liyakatsiz kişileri başbakan ve maliye bakanı yapmakta sakınca görmeyen” ve bunu itiraf eden bir kişi tarafından yönetiliyor.

O “liyakatsiz kişiler” ve o “liyakatsiz kişiler” tarafından yönetilen halk da bu olup bitenlere bir ses çıkarmıyor.