Yürüyüş yolunda yeni düzenlemeymiş!

“Yeni düzenleme” denilince insanların aklına “eski durumdan daha iyisi” gelir değil mi? Görelim bakalım öyle mi olmuş!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni adı “Cumhuriyet Bulvarı” olan yerde üst yapı değişiminin yanı sıra yeşillendirme çalışmasını bir firmaya yaptırdı. Bu çalışmada Acuba japonica (Japon defnesi) Lorapetalum chinense, Phormium tenax (Alacalı Yeni Zelanda keteni), Euonnymus japonica, Festuca glauca (Mavi çim) gibi yabancı tür bitkiler de kullanıldı.

Yabancı tür ne demek diyeceksiniz; bir yerde doğal olarak bulunmayan türdür. Ülke sınırlarıyla ilgisi yoktur. Örneğin Toros Dağları’nda ormanlar oluşturan sedir ağacı, İzmit yöresinde yabancı türdür.

Demek oluyor ki İzmit’imiz bitki yönünden o kadar fakir ki binlerce kilometre uzak orijinli yabancı tür bitkilere muhtaç olduk!

Çalışma başladığında, bu bulvarda yol boyunca gelişimi yeterli düzeyde ve sağlıklı Ardıç, Alıç, Çoban Püskülü, Dağ Muşmulası ve hatta anavatanı Avustralya olan Fırça Çalısı (Callistemon speciosus) gibi bitkiler vardı. Bunlar ortadan kaldırılmıştır. Böyle çalışmalarda, dünyanın en geri kalmış ülkelerinin kentlerinde bile gelişimini yeterli düzeyde ve sağlıklı sürdüren bitki türleri özellikle korunur. Yol çalışmaları başladığında, bunlar uygun yerlere yerleştirilmek üzere yerlerinden alınıp korunur veya tohum ve çelikle üretilip aynı yerlerde yetiştirilir. Çünkü onlar kenti temsil eden bitkilerdir. Yani asla heba edilmezler ve böylece kentsel biyolojik çeşitlilik de korunmuş olur. Durum bu olduğuna göre bu yabancı tür bitkilerin kullanılması onların hangi üstün özelliklerinden dolayı uygun görülmüştür? Bu bulvarda sağlıklı olarak yıllardır varlığını sürdürmesine karşın ortadan kaldırılan bitki türlerinden üstünlükleri nelerdir? Çok merak ediyorum.

Yabancı bitki türleri yeni yerlerinde, oluşan her türlü olumsuz durumdan yerli olanlardan çok daha fazla etkilenirler. Bu nedenle, kullanılması düşünülen yabancı türlerin yetişme ortamı istekleri, kullanılacağı yerlerdekiler ile karşılaştırılır. Tek bir konuda uyumsuzluk bile o bitkinin yaşamını kısıtlayabileceğinden hareketle aşağıda sıralanmış konuların özellikle irdelenmesi gerekir.

a) Toprak; (pH, derinlik, geçirgenlik, verimlilik, kimyasal yapısı, kireç-

kil oranı, altında geçirmez tabaka varlığı, vb.)

b) İklim; (Yağış miktarı ve yıl içinde dağılımı, yüksek ve düşük

sıcaklıkların derecesi ve devresi, erken ve geç don zamanları, vb.)

c) Bakı tercihi, gölgeye veya sürekli güneşe açık şartlara dayanıklılık,

d) Kök bölgesindeki durgun suya direnç,

e) Kuraklığa direnç,

f) Sulanma gereği (Zamanı ve verilecek su miktarı)

g) Erken veya geç donlardan etkilenme,

h) Yaprakları veya meyvelerinin zehirli oluşu,

i) Gübreleme gereği (Bitkiyi zayıflatabilecek aşırı gübrelemeler)

k) Budama zamanı, şiddeti, zamanı ve uygulanma şekli,

l) Hava kirletici gazları bünyesine alma yeteneği ile onlara direnci,

m) Doğal yayılış alanlarında hastalıklara ve zararlı böceklere direnci,

n) Ulaşacağı yükseklik,

o) Rüzgardan etkilenme,

p) Kardan etkilenme,

r) Doğal olarak bulunduğu ve yabancı tür olarak kullanıldığı yerlerde

küresel ısınmadan etkilenme durumu,

s) Yabancı tür olarak kullanıldığı yerlerde zararlı böcek, mantar, virüs

gibi zararlılardan etkilenme,

t) Egzoz gazlarından etkilenme derecesi,

u) Ses kirliliğini azaltma yeteneği,

v) İnsanları ruhsal açıdan etkilemesi.

Ben inanıyorum ki Büyükşehir Belediyesinin ilgili teknik elemanları bu çalışmayı yapmış ve ilgili firmanın bu yabancı tür bitkileri kullanmasına izin vermiştir. Allah korusun! Bu yapılmadığı için o bitkiler örneğin dondan veya kardan kötü etkilenirse kentli halkın yüzüne nasıl bakılır!

Bu bulvarın havasında, motorlu araç trafiğinin fazlalığı ve iki taraftaki yüksek binalar nedeniyle egzoz gazlarının yoğunluğu çok yüksek düzeydedir. O halde kullanılan bu yeni yabancı türlerin egzoz gazlarına direnci ve bunları bünyelerine alarak havayı temizlemeye katkısı özellikle incelenmiş ve kullanılmalarına öyle karar verilmiştir değil mi?

Bu bulvarda bazı kısımlar, bırakılan taşıt yolunun yayalara ayrılan kısımla birleştiği hat üstünde ağaç noksanlığı nedeniyle gün içinde uzun zaman güneş altında kalmaktadır. Acaba neden, buralara Çitlembik, Ligustrum, Ihlamur, At Kestanesi, Yalancı Akasya, Dişbudak gibi İzmit’te iyi gelişen ağaçlardan birer ikişer dikilmemektedir?

Yayalara ayrılan kısımda bazı kısımlar yüzeysel döşeme yapılmadan bırakıldı. Buralarda ağaç dikiminden önce alttaki asfalt kaplı tabakalar kırılıp alındı ve sonra toprak dolgu yapıldı değil mi? Çünkü böyle yapılmadıysa dikilen ağaçlar “Merkez Bankası’nın doğusunda dikilen ağaçlar gibi” bir müddet sonra kuruyacaklardır.

Buradaki çınarların gövdeleri yıllarca budama adı altında perişan edildi ve üstlerinde kovuklar oluştu. Bu çalışma sırasında kökleri de perişan oldu. Bazıları bu nedenle kuvvetli rüzgar olmadan da devrilebilir ve hukuki sorunlar çıkabilir. Acaba bu sorumluluğu kimler, hangi bilgilere dayanarak kabullendiler? Bunu da çok merak ediyorum.

Not: Bu yazım kaynak kısmı içermiyor. Çünkü, Orman Mühendisi olarak sahip olduğum bilgiler yeterli oldu.