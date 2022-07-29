Siyasetin dili güven vermelidir

Bir ülkenin, bir toplumun durumunu, gidişatını ve geleceğini siyasetin aldığı kararlar belirliyor.

Siyasilerin kültür seviyesi, bilinç ve bilgi düzeyleri, ruh yapıları, basiret durumları, eğitim seviyeleri ve alışkanlıkları sistemi ve gidişatı etkilediği bir gerçektir.

Birçok etkenide ilave edebilirsiniz.

Aşağı yukarı gelinen noktada görülüyor ki halkın rol modeli siyasilerdir.

Teşbihte hata olmazsa siyasiler arabanın motorudur.

Siyasi partiler binlerce hatta milyonlarca taraftarın desteği ve oylarına sahiptir.

Partinin başkanının ve yönetim kademesinin söylem dili ne ise milyonlarca partili aynı söylem dili ile konuşurlar.

Yıllar önce bir siyasi partinin toplantısında ilçe başkanının “bu bizim davamızdır” diyerek çok sert ve kırıcı sözler ile hakaretle yaptığı konuşmasından sonraki konuşmaların aynı düzeyde, aynı tonda olması yanında hakaret dolu konuşmalarına birçok yalan dolu örneği de vermesi gidişatın vahametiniortaya koymuştu.

Buna onlarca örnek vermek mümkündür.

Kavgacı ruh ve ağız derece derece herkese yansır ve etkiler.

Birde yaranmak için durumdan kendisine vazife çıkarmak için şovmenleride eklerseniz seviyenin çok düştüğü görülüyor.

Her konuda olduğu gibi bireyler ve toplum geleceğe güven ve umutla bakmalıdır.

Dünü yani geçmişi özlüyor ve arıyorsa bugünde bir sorun olduğu ortaya çıkıyor.

Geçmiş yıllardaki siyasi liderlerimizden Demirel, Ecevit, Erbakan ve diğerleri Allah hepsine rahmet eylesin.

Kazanmak için kıyasıya rekabet içindelerdi. Hatta arzu edilmese bile bazı hallerde el sıkışmadıkları hatta gözgöze gelmemeye çalıştıklarını bugün gibi hatırlıyoruz.

Ama hiçbir zaman ağır hakaretler ve belden aşağı vurmalar olmamaktaydı.

Kendileri ile ilgili yazılan ve çizilen eleştirilere daha müsamahakar davranırlardı.

Bu hassaslık ve hoşgörü ister istemez toplum katmanlarınada sirayet ediyordu.

Benden olanlar ve olmayanlar şeklindeki bölmeler ve buna göre uygulamalar git gide kalıcı olmaya başlayınca sıkıntıların misliyle artacağı kesindir.

Toplumunpandemi ve ekonomik sıkıntılar içinde enflasyon canavarı ile boğuştuğu ortadadır.

İnsanlar stres içindeler.

Git gide birbirlerini daha zor anlama dönemindeler. En ufak bir şey nedeni ile kavgaya hazır durumdalar.

Bıçak, silah gibi öldürücü veya yaralayıcı alet taşıyanın sayısı hızla artmaktadır.

Tabiri caiz ise insanlar kırmızı görmüş İspanyol boğaları gibi kavgaya ve saldırıya hazır gibiler.

Önümüzde bir genel seçim var. Bu seçim sancılı bir seçim gibi görünüyor.

Siyasi liderlerimizden rica ediyoruz, toplumu daha fazla bölmeyin ve kavgacı, hakaret edici dil kullanmayınız!

Unutmayınız hepimiz bir geminin içinde bir ve beraber yaşama mecburiyetindeyiz.

Geleceğe güven ile bakmak ve yaşamak istiyoruz

Bize geçmişi özletmeyiniz!

KOMŞUMUZ BULGARİSTAN

Bulgaristan’da çok sayıda Türk yaşadığını biliyoruz.

1989’da TodorJikov Rusya'nın önerisi ilede Türklerin ad ve soyadlarını değiştirme kararı karşısında Türkiye soydaşlarımıza Cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal'ın Jokov da gelsin desteği ile kapılarını açtı.

Bu faşist karar ve uygulamadan Bulgaristan da büyük yara alarak zarar görmüştü.

Kararın uygulanmaması karşısında bir kısım soydaşımız geri dönüş yapmıştı.

Bayram tatilinde ziyaret için Bulgaristan’daydım.

Köprünün altından çok sular aktı.

Türkiye’de yaşayan Türkler çifte vatandaşlar.

Bulgaristan'da çok miktarda tekstil başta olmak üzere Türkiye’den giden girişimci var.

Avrupa Birliğine üye oldukları için Avrupa’da çalışan çok sayıda Türk var. Hepsinin ekonomisi düne göre biraz daha iyidir.

Orada bulunan Türklerin tamamı Türk televizyonlarını izlemektedir.

Alışverişlerini de Edirne’den yapmaktalar.

Şimdi geliş gidişleri daha kolay olacak. Zira Türkiye Bulgaristan'ada vize uygulamayı kaldırdı. Kimlikle gelip gidecekler. Böylece 81 ülkeye dahil olup 82.ci oldular.

Türkiye olarak biz de KKTC, Azerbaycan, Ukrayna,

Gürcistan ve Moldovya'ya vizesiz olarak kimlikle gidiyoruz.

Bulgaristan'a vize uygulanmaması nedeni ile geliş gidişlerin kolay olup çoğalacağını düşünüyorum.

Hayırlı olmasını diliyorum.