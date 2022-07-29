Benzinlikte araç yıkama sektör haline geldi

Eskiden belli bir oranda akaryakıt alan araçlar, benzinliğin araç yıkama istasyonunun görevlisi tarafından yıkanırdı. Bunun için ekstra bir bedel ödenmezdi. Araç sahibinin gönlüne göre yıkamacıya harçlık verilirdi.

Akaryakıttaki karı düşen benzin istasyonları ise artık araç yıkamayı sektör haline getirdi. Benzinlikler adeta oto yıkama servisi gibi çalışmaya başladı. Belki ruhsatlarında akaryakıt istasyonu yazıyor ama bazı istasyonlarda pompadan çok araç yıkama kabini bulunuyor.

Peki, genelde kuyu suyu kullanılarak oluşturulan yıkama istasyonlarında aracınızı kaça yıkayabilirsiniz?

Önce 1 lirayla başladı. Vatandaş 1 lira atıyor aracını yıkıyordu. Ancak gelişen oto yıkama pazarı güncel fiyatlarla karşılıyor bizleri.

Aracınızın içerisini süpürecekseniz 3 ya da 4 TL süpürgeye atıyorsunuz. Eğer hava tutarak iç kısımdaki tozlardan kurtulmak istiyorsanız 2 TL daha atıyorsunuz. Sonra aracı buradan alıp yıkama kabinine götürüyorsunuz.

Burada da köpük uygulamadan önce aracınızı ıslatmanız gerekiyor. Makineye 5 TL atacaksınız. Ardından köpük sıkmak için 5 TL daha atacaksınız. Son olarak durulamak için bir 5 TL daha atacaksınız. Yani bir zamanlar bedava yaptığınız araç yıkama işlemi için artık 20-25 TL ödemeniz gerekiyor.

Bu arada hatırlatmadan geçmeyeyim, her para attığınızda bu makineler çalışacak sanmayın. Çoğu zaman attığınız parayı makine yutsa da çalışmayabiliyor. Bu parayı da geri almanız mümkün değil. Ayrıca süpürge, köpük ve su süresi çoğu zaman işiniz bitmeden sona eriyor.

Aslında anlatmak istediğim şu; Eğer araç yıkama işlemini bir hobi olarak yapıyorsanız, akaryakıt istasyonlarında vakit geçirebilirsiniz ama amaç arabanızı güzelce temizlemekse, 40-50 TL vererek aracınızı oto yıkamalara bırakmanızı öneririm. Tabi bazı oto yıkamaların fiyatları fahiş olabiliyor, aracınızı yıkatmadan önce mutlaka ücretini sorun…

Otomotiv sektörü bakıma giriyor

Her yıl teknolojisini yenilemek, bakım yapmak ve personelin yıllık izinlerini kullandırmak için duruşa geçen otomobil fabrikaları, bu yıl da geleneği bozmadı. Ford Otosan ve Hyundai Assan fabrikaları ağustos ayı içerisinde üretime ara vereceğini duyurdu. Ford’un Gölcük Transit ve Custom model hatları 1-15 ve 1-12 Ağustos, Yeniköy fabrikası 1-25 Ağustos, Eskişehir'deki kamyon fabrikası ise 1-15 Ağustos'ta üretimi durduracak. Hyundai Assan’ın Alikahya Fabrikası’nda ise 1-22 Ağustos tarihlerinde üretime ara verilecek.

Altın yine yatırımcısının yüzünü güldürdü

Geçtiğimiz hafta 950 TL’ye kadar gerileyen gram altın haftanın son gününe rekor sayılabilecek bir fiyatla başladı. Gram altının fiyatı 1018 TL’yi geçti. Altın yatırımcısının yüzünü güldüren bu durumun daha ne kadar devam edeceği tahmin edilemiyor. Tek tahmin edilen ise uzun vadede altın, yatırımcısını üzmüyor.

Dağdeviren ailesi ABD’de hasret giderdi

Bilimsel anlamda birçok başarıya imza atan, aynı zamanda Forbes dergisinin 30 yaş altı bilim insanı listesinde de yer alan Körfezli Canan Dağdeviren kentimizin gurur kaynağı oldu. ABD’de yaşayan ve orada Murat Devrim ile evlenen Canan, ailesine de düşkün biri. Onun bu durumunu bilen annesi Mine Dağdeviren ve babası Cavit Dağdeviren her fırsatta kızlarını görmek için ABD’ye gidiyor. Geçtiğimiz günlerde yine ABD’ye giden Dağdeviren çifti, hasret giderdi ve bu fotoğrafı paylaştı. Amerika’nın en kuzey eyaleti Maine’de gün batımı seyreden Dağdeviren ailesi, binlerce kilometre öteden tüm sevdiklerine selam gönderdi…

Kıraç bugün Değirmendere’de

Değirmendere Fındık ve Kültür Sanat Festivali bugün yapılacak konser ile gerçekleştirilecek. Ünlü Sanatçı Kıraç’ın sahne alacağı festivale Başkan Ali Yıldırım Sezer, tüm Kocaeli halkını davet etti. Kıraç konseri, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Çınarlık Meydanı’nda düzenlenecek ve saat 21.00’de başlayacak.

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