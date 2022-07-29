O karakol komutanının ne günahı var?

Olayı biliyorsunuz.

Günlerdir gazeteler yazıyor, televizyonlar görüntü yayınlıyor.

Skandal olay, Tunceli’nin Çemişgezek İlçesi’nde yaşanıyor.

AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın ile Çemişgezek Belediye Başkanı AKP’li Metin Levent Yıldız, ilçede kurumları ziyaret ediyorlar.

Ziyaret programında Çemişgezek Jandarma Gedikler Karakolu da var.

İl Başkanı Özaydın karakola gidiyor; askerler, başkanı bahçede “tören kıtasıyla” karşılıyor.

Özaydın, tören kıtasını selamladıktan sonra görevli askerlerle tek tek tokalaşarak binaya giriyor ve karakol komutanından bölgedeki güvenlik önlemleri ile ilgili bilgi alıyor.

Görüntüler sosyal medyaya düşünce “Ordu, AKP’nin ordusu mu?” diye tepki yağıyor, valilik inceleme başlatıyor, karakol komutanı görevden alınıyor.

Olay, aynen böyle.

Günah kimin, suçlu kim?

Bir parti il başkanının, jandarma karakolunda “tören kıtasıyla” karşılanması, temelde çok önemli bir olay.

“Devletin çivisinin çıktığını” dünya âleme ilan eden bir olay.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin,“parti devleti” haline getirildiğinin en net kanıtı.

Daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı, ama bu olay hepsinin üzerine tüy dikti.

Daha ötesi yok.

İyi de Türkiye’yi bu hale kim getirdi?

Devletin çivisini kim çıkardı?

Ülkemizde, “devlet, AKP’dir” veya “AKP, devlettir” iklimini kim yarattı?

Tunceli Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakolu’nda, AKP il başkanının “tören kıtasıyla” karşılanmasının günahı, suçu, her neyse, karakol komutanın mı, yoksa Türkiye’de “devlet, AKP’dir” iklimini yaratan kişinin mi?

Araştırın bakın, o rütbesi astsubay olan komutan, bunu büyük olasılıkla “AKP’ye yaranmak için” yapmamıştır.

Yaratılan iklimden, AKP’lilerin “biz devletiz” tavrından etkilenmiş, AKP il başkanının devletin üst düzey yetkilileri gibi törenle karşılanması gerektiği kanısına varmış ve böyle davranmıştır.

Yani bu olayın günahı, suçu, gariban astsubay karakol komutanının değil, Türkiye’yi bu hale getiren AKP iktidarınındır.

Türkiye, durup dururken bu hale gelmedi

Tunceli Çemişgezek’teki bu olay bir “son damla” oldu, bardak taştı.

AKP iktidarının 20 yılda dönüştürdüğü Türkiye’nin nasıl bir tehlikeli noktaya geldiğini artık herkes görüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurum ve kurallarıyla bitirdiler, bir kişi tarafından yönetilen kendi devletlerini kurdular, bu devlette kaymakam ve valileri parti il ve ilçe başkanlarının emrine vererek “göstermelik” hale getirdiler.

Gazetelerde kaç kez haber oldu.

Bir ilçeye emniyet müdürü atanıyor, müdür göreve başlar başlamaz önce AKP ilçe başkanını ziyaret ediyor.

Çoğu ilde vali, “AKP il başkanı gibi” davranıyor, davranmazsa AKP il başkanı kendini vali yerine koyarak kararlar alıyor.

Bakın çevrenize, eskinin “devletin kaymakamı-devletin valisi” kaldı mı?

Türkiye, AKP’li bir vekil oğlunun karakolda polisleri nasıl sıraya dizdiğini ne çabuk unuttu.

Sen devletin bütün birimlerini “AKP sosuna” bulamışsın, devleti “parti devleti” haline getirmişsin, sonra da tutuyorsun AKP il başkanına “tören kıtasıyla” karşılama düzenleyen jandarma karakolu komutanı gariban astsubayı görevden alıyorsun.

Size bir şey söyleyeyim mi?

Bu görevden alma da göstermelik.

Hoşlarına gitmiştir, ama kamuoyu tepkisini yumuşatmak için böyle bir karar almışlardır.

Ben Tunceli Çemişgezek’te yaşanan olaya böyle bakıyorum.