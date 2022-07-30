Gül bitkisi çeşitleri üzerindeki açıp geçen, solan ve kuruyan gül çiçeklerinin kesilerek temizlenmesi (Nasıl ve nereden kesilmesi?)

Saygıdeğer okuyucularım;

Bodur güller, baston güller, sarmaşık güller, pompon güller, pompon sarmaşık güller, bodur pompon güller, polyanta güller, reçellik güller ve diğer gül bitkisi çeşitleri, ilkbahardan itibaren filizlenerek çeşitlerine göre yaz boyu veya sonbahar sonlarına kadar çiçek açarlar. Açan gül çiçeklerinin kendi çeşitlerine göre belirli bir dayanıklılık süreleri vardır. Bu süreden sonra yavaş yavaş solar ve daha sonra kurur. Kuruyan bu gül çiçekleri, gül bitkisi üzerinde kesilmeyip kalırsa bir süre sonra tohum bağlar.Bu tohumlar, boş yere bitkinin kuvvetini alırlar ve bitkiyi zayıflatırlar.

Bu bakımdan zamanı geçmiş, solmuş ve kurumuş gül çiçekleri, bitki üzerinde hiç bekletmeden keskin bir makasla kesilip atılmalıdır.Bu tohumların, kesilip atıldığında bitkinin görünümünün eskiye kıyasla çok daha güzelleştiği fark edilecektir. Ancak çiçekleri solmuş, geçmiş, kurumuş veya tohuma kalkmış gül saplarının, dallarının nereden ve ne kadar uzunlukta kesileceği önemli konulardan biridir. Bazı kişiler, kurumuş gül çiçeklerinden geriye doğru iki veya üç yaprak gözü üzerinden kesilmesi gerektiğini söylemektelerse de bunun hiçbir doğruluk ve geçerlilik payı yoktur. Bu durum, kesinlikle yanlış bir uygulamadır. Ben, bu yazımda solup geçen, kuruyan gül çiçeği saplarının nereden, nasıl ve ne kadar uzunlukta kesilmesi gerektiğini en doğru şekilde ve en ince detaylarına kadar özetlemeye çalışacağım.

Gül bitkisi üzerinde açıp geçmiş ve kurumuş olan çiçekleri keserken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri,gül bitkisinin toprak üstü kök durumunun kalınlığına, sağlamlığına, taşıyıcılığına, ayrıca dal kısımlarının genişliğine ve boylarının yüksekliğine göre kesilmesi en doğru olanıdır. İkinci önemli bir konu da şudur ki; kuruyan gül çiçeklerini keseceğimiz yerden sürecek gül filizlerinin vereceği gül tomurcuğunu veya tomurcukların ağırlıklarını taşıyıp taşıyamayacağı durumu, dikkate alınarak kesildiğinde en doğrusu yapılmış olacaktır. Bunun aksi yapıldığında gül filizleri açan çiçeklerin ağırlığında, fırtınalarda ve yağan yağmurların ağırlığından kırılmamaları için diplerine birer destek sopa koyarak bunların iple bağlanması gerekecektir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer en önemli konu dakurumuş gül çiçeği saplarını keserken kesilecek noktadaki sap yaprağı gözünün, dış tarafa bakan göz üzerinden kesilmesidir. Gül bitkisinin iç kısmına bakan göz üzerinden kesilmemesidir. Aksi yapıldığı zaman bütün sürecek olan gül filizleri, gülün iç kısmına doğru büyüyeceğinden dolayı bitkinin iç kısmı tamamen kapanmış olacaktır.Böyle olunca yapılacak ilaçlamalarda bitkinin her tarafına ilacın kolayca ulaşması zorlaşacaktır.Ayrıca iyi bir şekilde güneş ve hava alamayacağından dolayı külleme hastalığına ve diğer hastalıklara karşı yakalanma riski de artmış olacaktır.

Not:Bütün bitkilerde olduğu gibi gül bitkisi üzerindeki lüzumsuz ve fazla dallar kesilerek atıldıktan ve temizlendikten sonra yapılacak ilaçlamalarda ve bunlara harcanacak emeklerde oldukça tasarruf sağlanmış olacağıda unutulmamalıdır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe