Evi satacağım dedi, başkasına 2500 TL’ye kiraya verdi

Kiralık ev bulabilmek, hele ki mantıklı fiyatlara kiralık ev bulabilmek imkansız bir hale geldi. Yeni evlenecekler, kente yeni taşınanlar, evini değiştirmek isteyenler ve öğrenciler sokak sokak kiralık ev arıyorlar.

Kıyıda köşede uygun bir ev kalmıştır diye düşünen vatandaşlar çaresizlik içinde…

Artık en ucuz ev milyonlarla telaffuz ediliyor. En ucuz dört duvar bir yerin kirası ise bin TL’nin üzerinde.

Bu durumun farkında olan ev sahipleriyse, fiyat şişirmeye devam ediyor. Birbirinden esinlenen ev sahiplerinin yukarı çıkan kira grafiğinin önüne ise geçilemiyor.

Her ne kadar devlet belli bir oranda zam yapılabileceğini vurgulasa da bazı uyanık ev sahipleri, biraz daha fazla para uğruna, insanları kapı dışarı koyabiliyor.

Bugünkü yazımda buna bir örnek vereceğim.

Gazetemizin internet editörü Büşra’nın başından geçenleri anlatmak istiyorum size. Büşra, bir gün morali bozuk bir şekilde işe geldi. 3 yıldır oturduğu Bayındırlık Kalıcı Konutları 14. Ada 6. Blok’taki evinin satılacağını öğrendiğini söyledi.

Ev sahibi evi satışa çıkarttığını söylemiş ve evi sahibinden.com’a da ‘satılıktır’ diye koymuş. Haliyle Büşra’nın evi boşaltması gerektiği durumu ortaya çıkmış.

Bir süre sonra eve birkaç talipli gelip bakmış. Emlakçıyla birlikte gelen Afgan vatandaşı evi gezmiş ve ‘evi çok beğendiğini’ dile getirmiş.

Evin ona ya da buna bir şekilde satılacağını düşünen Büşra, kiralar asgari ücretle birlikte daha fazla artmadan yeni ev arayışına girmiş. Malum bu dönemde kiralık ev pek yok, olan da çok çok pahalı.

Çareyi başka bir arkadaşıyla evi paylaşmakta buldu. Kirayı paylaşarak aynı evde kalmaya başladılar.

Binlerce lira harcayarak evini taşıyan, düzenini bozan Büşra, gerçeği birkaç hafta içerisinde öğrendi. 800 TL kira ödeyen Büşra’nın evi, “Evi satıcam” oyunuyla başka bir vatandaşa 2 bin 500 TL’ye yeniden kiralanmış.

Bu vicdansız hareket sadece Büşra’nın ev sahibi tarafından değil, pek çok ev sahibi tarafından uygulanan bir taktik. Ne diyelim Allah ıslah etsin…

Kütüphanede kitap okuma etkinliği

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı İl Halk Kütüphanesi; toplumda kütüphane kullanımı özendirmek, okuma alışkanlığını kazandırmak ve geliştirmek adına farkındalık yaratmak için önceki gün kütüphane personeli ve kısa adı BİLKİDER olan Bilim Sanat ve Kitap Dostları Derneği üyeleri ve okuyucuların katılımıyla bir kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

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İzmitliler şimdi de ‘Gülümse Böreği’ tadacak

İzmit Belediyesi’nin hizmete açtığı ilk sosyal tesisi Gülümse Kafe’ye vatandaşların ilgisi yoğun. Uygun fiyatlı, kaliteli ürünleri, ferah ortamı ve güler yüzlü personeliyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği İzmit Belediyesi Sosyal Tesisi Gülümse Kafe’nin menüsüne yeni ürünler ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde hizmet yelpazesine kızarmış dondurmayı ekleyen Gülümse Kafe, şimdi de menüsüne ‘Gülümse Böreği’ ekleyecek. Yahya Kaptan Mahallesi Sarı Mimoza Caddesi’nde bulunan Gülümse Kafe’de bugün saat 11.00’de Gülümse Börek Tadım Etkinliği düzenlenecek. Saf tereyağı ile hazırlanan ve el açması yufkaların kullanıldığı muhteşem lezzet Gülümse Börek peynirli, ıspanaklı, kıymalı, kavurmalı ve pastırmalı seçenekleriyle vatandaşlara sunulacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tüm vatandaşları tadım etkinliğine davet etti.

Kocaeli Öğretmenevi’nde menü 30 TL

Bir tabak yemeğin 40-50 TL’ye yükseldiği bugünlerde Kocaeli Öğretmenevi üç çeşit menüyü 30 TL’ye veriyor. Hem öğretmenlerin hem öğretmenevi çevresindeki vatandaşların yararlandığı Kocaeli Öğretmenevi Lokantası, öğlen yemekleri için uygun menüler hazırlıyor. Temiz ve kaliteli ürünlerle hazırlanan menülerde ise 3 çeşidinin 30 TL olması memnuniyet yaşatıyor.

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