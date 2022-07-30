80’li yaşlar yolun sonu mu?

Yok, henüz 80’li yaşlara merhaba demedim.

“Eyvah, 80’e az kaldı” kaygısı da taşımıyorum.

Sağlığım yerinde, günlük sporumu yapıyorum, okuyorum, yazıyorum, kent-ülke-dünya gündemini yakından izlemeye ve yorumlamaya çalışıyorum.

Daha ne olsun?

Sonra, daha göreceklerimiz var.

Gidenleri, göreceğiz…

Gelenleri, göreceğiz…

Umutlarımızı yeşerteceğiz…

Temel sorunlarını çözmüş, “yaşanabilir bir Türkiye” için çabalayacağız.

Çocuklarımıza ve torunlarımıza, Ortaçağ zihniyeti tarafından yönetilen bir ülke bırakıp, “Ne haliniz varsa görün” deyip çekip gitmek yok öyle.

Son nefesimize kadar görevdeyiz.

İyi günler göreceğiz.

Az kaldı.

Melih Aşık’ın “80’li yaşlar”ı

Melih Aşık, Türk basınının “duayen” isimlerinden biri.

TRT, Günaydın, Güneş’te çalıştı.

1986 yılından beri de Milliyet’te yazıyor.

“Açık Pencere” köşesinden parçalı yazılarıyla okurlarına sesleniyor.

Bizim meslek büyüğümüz.

Tam 80 yaşında.

Geçen yıl (6 Kasım 2021) köşesinde “80’li yaşlar” başlıklı bir yazı yazmış, 80 yaşın ilk günlerinde duygularını aktarmıştı.

Okuyup arşivime kaldırmıştım.

Dün elime geçti, bugün o yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Kaç yaşında olursanız olun, bu yazıyı okuyun.

Eğer sağlıklı uzun bir yaşam hedeflemişseniz, gün gelecek “80’li yaşın duyguları” size de gerekli olacak.

Ben, 75’inci yaşımı yaşıyorum.

80’e merdiven dayadım.

Benden size öğüt, hayat her yaşta güzel.

Kalan zamanın kısalığını düşünerek üzülmeyin ve hayata küsmeyin.

Yaşamını iyi değerlendirenler için, 80’li yaşlar yolun sonu değil.

İyi pazarlar!

Şimdi gelin hep birlikte Melih Aşık’ın o yazısını okuyalım.

“Bizim nesil 80 yaş çıtasını ya aştı ya aşmak üzere.

Kimi dostlar artık demir alıyor zamandan. Kimileri umut ve gayretle asılıyor hayata.

Gençler günün birinde 80 yaşını göreceğini pek düşünmez.

Gençliğin penceresinden bakınca hem uzak hem yolun sonu gibi görünür 80’li yaşlar.

Oysa uzaktan göründüğü gibi değildir hiçbir şey.

Zaman çabuk geçer.

80 yaş bir başka dünya getirip insanın önüne koyuyor.

İnan Durak Taş yazmış o başka dünyayı. Aynen katılırız.

“Yaş aldıkça insan başka bir boyuta geçiyor âdeta.

Evet, eskisi kadar gergin bir cildin olmayabiliyor ama eskisi kadar gergin de olmuyorsun. Olaylara, insanlara yaklaşımın daha sakin ve hoşgörülü oluyor.

Göz çevrende gülümsemenin bıraktığı çizgilerle birlikte gülümseyip geçtiğin çok şey de oluyor.

Saçlarını daha kısa tutuyor ama günlerini daha uzun yaşıyorsun.

Evet, eski enerjin yok belki ama zaten buna gerek de duymuyorsun.

Dostlarınla içtiğin kahveler yerini tek başına içtiğin kahvelere bırakıyor. Kimseler duymasın ama sen bundan daha çok keyif alıyorsun.

Önceden dinlediğin şarkılar çok tempolu geliyor sonra ‘Günün minesi soldu’ diyen şarkılar daha iyi geliyor.

Keşkeler yerini sağlık olsunlara, öfkeler yerini huzura bırakıyor.

İnsanları olduğu gibi kabul etmeyi, edemediklerini de oldukları yerde bırakmayı öğreniyorsun.

Seni sevenlerle bitirmek istiyorsun gününü kısaca.

Zaman daraldıkça bir telaş düşüyor yani insana, daha fazla geç kalmak istemiyor yaşamaya. Sabahları daha çok özlüyor, havayı daha bir lezzetle çekiyorsun içine.

Merak etme... İnsanın doğası gereği... Öleceğini de hiç düşünmüyorsun. Dünyaya yeni gelmiş gibisin. Hayat seni bırakmıyor.”