Limanlar ve Yarımcalılar!

Gazetemizin 20 Temmuz tarihli haberinde;

“Limanlar yüzünden Yarımcalılar dertli” başlıklı haber beni yıllar öncesine götürdü.

Haberin özetinde;

“Mimar Sinan Mahallesi girişinde bulunan limanların hareketliliği, mahalle girişini ve özellikle minibüs yolunu tıkıyor! TIR sürücüleri dikkatsizlik ve aceleci tavırlarıyla tehlike yaratıyor” diyor.

Deprem sonrası birkaç yıl Kirazlıyalı’da yaşadım.

Tam bir HUZUR BELDESİ idi.

O dönemde gazetede de aktif olarak çalışıyordum.

EVYAP’ın liman inşaatı başladı.

Denize “kazıklar çakılıyor” ve yakın çevrede beyinlerimiz sallanıyordu!

Bu limanla ilgili “ÇED RAPORU”nu satır satır inceledim!

Ayrıntıya girmeyeceğim, ama o raporda yazılı olanlardan çok farklı işler yapılıyordu!

Bir yazı ile bu konuyu işledim.

EVYAP üst yöneticileri randevu alarak ziyaretime geldiler.

Beraberlerinde, “Kirazlıyalı” Belediyesi’nde görev almış biri de vardı!..

Yapılan işlerle rapor arasındaki çelişkileri dile getirdim.

Üst yönetici; “Yalnızca temizlik ürünleri üretimi için yurt dışından gelecek hammaddeleri depolayacağımız silolar yapılacak. Hepsi bu!” dedi.

Tatmin olmadım ve konunun üzerine gittim.

Halkın katılımı ile “ÇED RAPORU” tartışmasına katıldım, söz aldım veeleştirdim. Ve birtakım adamların kirli bakışlarına, tehdit dolu işaretlerine hedef oldum!

Belki olay da çıkacaktı ama gazeteci arkadaşlarımın himayesinde salondan ayrıldım!

Kirazlıyalı Belediyesi “muhalif” meclis üyelerinden birinden bilgiler alıyor ve yazıyordum.

Örneğin;

Rahmetli Hüseyin Avni Şirin’in “Planlı Belediyecilik” eyleminin sonucu, dar gelirli aileler için yaşam umudu olan ve imar durumu hazırlanan bir alan, önce paranın sonra da diğer etkenlerin gücüyle bir birEVYAP’ın eline geçiyordu!

Ve, “Kirazlıyalı Belediyesi” bu alan için “İmar Plan Tadilatı” yaparak EVYAP’ın siloları için “depolama alanı” yaptı!

Bir yandan da “DEMİRYOLUNA SIFIR” kıyıda “fore kazıklar” çakılıp, dolgu işlemi yapılarak liman inşaatı sürdürülüyordu!

Dolgu liman alanı giderek büyüyor, Kirazlıyalı’nın güzelim sahil konutları bir bir yok oluyordu!

Birileri de işe alınıyordu elbette!

Ve bu koşullarda Kirazlıyalı-Yarımca ahalisinin hiçbir tepkisi, şikayeti yoktu!..

Anayasamızın 43. Maddesi’nde;

“Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle KAMU YARARI gözetilir” diyor!

Oysa, burada “ŞİRKET YARARI” söz konusuydu!

Ama benim güzel halkımın bundan haberi yoktu!

Bizim gibi insanların uyarılarına da ihtiyacı yoktu!

Bugün, D-100 yolu ve çevresi KONTEYNER ve TIR işgali altında!

O araçların günlük trafiğinin yaşam çevresine ne gibi sorunlar oluşturacağını defalarca yazmıştık!

Gerçeğin görülebilmesi için 22 yıl geçmesi mi gerekirdi?

Benzeri “çevre mücadelelerinde” de aynı sorunu yaşadık!

Yarımca Seramik alanında yapılan liman inşaatında uzun yıllar mücadele ettik!

İmam bildiğini okudu, cemaat de imama boyun eğdi!

Artık ÇOK GEÇ!

Aklı, mantığı, bilgiyi ve bilimi yok saydıkça, “küçük çıkarlarla” doğaya ve insana ihanet ettikçe çok daha büyük belalar bizi bekliyor!

Sonuç;

Ya İNSAN gibi yaşayacak ve haklarımıza sahip çıkacağız ya da başımıza gelen belalarla sürüneceğiz!

Not: “Bela” hak edilen cezadır!