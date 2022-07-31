Çam ağaçlarının tehlikesi

Yaz ayları geldikçe elimiz yüreğimizde. Acaba nerede, ne zaman orman yangınları başlayacak?

Her yıl binlerce hektar ormanımız yanıyor. Gözlemlerim ve duyumlarım bu orman yangınlarının kimileri tarafından özellikle çıkarıldığıdır. Yanan orman yerlerine lüks otellerin veya diğer tesislerin kurulması beni doğrular niteliktedir. Her orman yangınından sonra bir iki kişi sorguya alınır. Onlar günah keçisi ilan edilir. Sonrası eski tas, eski hamam.

Gazeteci ve televizyoncu GülgünFeyman Budak, tüm Türkiye’ye “Çam ağacı yerine zeytin ağacı dikin” çağrısında bulundu. Gülgün Feyman Budak, “Çam ağacı ABD’nin Türkiye’ye bir tuzağıdır” dedi ve şöyle devam etti; “Marshall yardımlarıyla (Truman antlaşmaları 1947 yılı) Ege ve Akdeniz bölgemizdeki milyonlarca zeytin ağacımız kökünden sökülerek gemilerle Amerika’ya götürüldü. ABD bu ağaçların yerine milyonlarca kavak ve çam fidanı verdi.

Kavak ağacı ülkemizde alerjik hastalıklar yarattı. Bunu tedavi etmek için de ABD’li ilaç firmalarına para kazandırdı.

Çam ağacı bildiğimiz yağlı çıra idi. Dağlarımıza, ovalarımıza her yere diktik.

Hiçbir işe yaramayan bu ağaç ülkemizin dağına, bayırına dikilen saatli bomba oldular. Bu ağaçlar yandığı zaman kozalakları patlayarak yanar halde 200 metre uzağa fırlamakta, oradaki diğer çam ağaçlarını tutuşturmaktadır. Bugüne kadar bu durumu kimse düşünmedi. Ne orman bakanımız, ne de diğer yetkililer. Neyi düşündük ki!

ABD bizim gibi “Haini bol” ülkelerin coğrafyasını çam (Çıra) ormanlarıyla dolduruyor, içimizdeki hainlerin sayesinde bir kibrit çakmasıyla 100 savaş uçağının verdiği zararı veriyor. Eh bu zarardan da bazı uyanıklar yararlanıyor. Yanan yerlere bir bakın. Nasıl bilmem kaç yıldızlı oteller konduruluyor. Bodrum Güvercinlik’te yanan ormanın ertesi gününde, o günkü bakan “Burayı yeniden ağaçlandıracağız” dedi ama bugün orada bilmem kaç yıldızlı otel yapıldı.

Şimdi soruyorum devletimiz bu çam ağaçlarının yerine zeytin, badem, ceviz, incir ağacı dikse hem bu ağaçlar kolay kolay yanmaz hem de köylümüze gelir olmaz mı?

Gülgün Feyman Budak başarılı bir televizyoncu olduğu kadar ülke sorunları konusunda kafa yoran bir televizyon spikeri. Bazı televizyonların haber spikerlerine bakıyorum da, önlerine konulan metini okumaktan başka bir şey bilmiyorlar.

Bu anlamda Gülgün Feyman’ı kutluyorum.