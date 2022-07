Ev hayali kuran asgari ücretliler… Bakan Kurum’dan bir müjde gelebilir

Hürriyet’in haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatacak. İnşaat maliyetleri yüzünden yaşanan fahiş fiyat artırımlarına inat başlatılması planlanan proje önümüzdeki süreçte açıklanacak.

Bakan Kurum, inşaat maliyetlerine devlet desteğinin getirileceğini söyleyerek insanların kira öder gibi ev alabileceklerini belirtti.

Yıllık yüzde 150 fiyat artışının yaşandığı konutlarda bu gidişata bir dur denilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak dev sosyal konut projesinde, evlerin asgari ücretli bir çiftin erişebileceği fiyat ve koşullarda olacağı öngörülüyor.

Söz konusu dev konut hamlesinin detayları ise bu ay içerisinde netleşecek ve ağustos ayı içerisinde de duyurusu yapılacak.

Sızan bilgilere göre, bu konutlardan hiç evi olmayan ve belirlenecek gelir seviyesini aşmayan kişiler faydalanabilecek. 20 yıla varan vadelerle satışı yapılacak olan evler ile ilgili talihliler yine kurayla belirlenecek.

Bu projedeki hedeflerden biri de arzın artırılarak ev fiyatlarının dengelenmesi olacak. Bu sayede fiyatlar otomatikman gerilemeye başlayacak. İl il araştırma yapılarak konut sayılarının belirleneceği projeyle kentimizde de pek çok kişi ev sahibi olabilecek.

Down Kafe’de ağustos ayında hereket var

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Down Kafe, birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerle ağustos ayını rengârenk geçirmeye hazırlanıyor. Down Kafe’de sekiz aydır düzenli olarak özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlikler gerçekleştiriliyor. Özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin yüzlerini güldürürken gelişimlerini de destekleyen etkinlikler ağustos ayında da devam edecek.

TEMA: UZAY, GÜNEŞ SİSTEMİ VE GEZEGENLER

Down Kafe’de ağustos ayının teması uzay, güneş sistemi ve gezegenler olacak. Özel gereksinimli (down sendromlu, zihinsel engelli, otizmli) bireyler etkinliklerle ince motor, kaba motor becerilerini geliştirirken evren hakkında da bilgi sahibi olacaklar. Ayrıca her gün düzenlenecek sosyal etkinliklerle sosyal becerileri, iletişim becerileri ve özgüvenleri desteklenecek.

Akpınar’da sokak lambaları 2 aydır yanmıyor

İzmit Akpınar’da bulunan Toki Konutları A-10’un önündeki aydınlatma lambaları 2 aydır yanmıyormuş. Toplu konutlarda oturan vatandaşlar bu sorunu SEDAŞ’adefalarca bildirmelerine rağmen hiçbir gelişme yaşanmamış. Bölge sakinleri güvenlik sıkıntısı yaratan bu durumun biran önce giderilmesini istiyor.

Bu yola kasis yapılması isteniyor

Körfez Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’nin sahil kısmında kalan ve demir yoluna paralel ilerleyen Denizciler Caddesi, yeni bir çalışmayla asfaltlandı ve yol çizgileri çekildi. Çalışma sonrası cadde çok güzel oldu ancak bu defada bu güzel yolu kullanan araçla hızlarını artırmaya başladı. Mahalle halkıda çocukların ve büyüklerin güvenliği için bu cadde üzerinde birkaç noktaya hız kesici kasis yapılmasını istiyor. Aşırı sürat yapan araçlar için istenen bu önlemi de belediyeye ilettiklerini söyleyen mahalleli sorunun bir kaza yaşanmadan çözümünü bekliyor.

İlimizde ilk 6 ayda 277 milyon liralık çek karşılıksız çıktı!

Günümüz piyasa koşullarında çok kullanışlı olmasa da çek, bazı firmalar tarafından halen kabul ediliyor. Son dönemde en riskli ödeme şekilleri arasına giren çek kullanımı, alanı da vereni de zarara uğratabiliyor. Karşılıksız çıkan çekler yüzünden ciddi krizler yaşanıyor. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre Kocaeli’de karşılıksız çekler adeta patladı. Kocaeli’de 2022 yılının ilk altı ayında verilen 2 bin 608 çek karşılıksız çıktı. Karşılıksız çıkan çeklerin maddi karşılığı ise 277.839 olarak belirlendi.

