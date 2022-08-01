Kılıçdaroğlu’nun Lozan’ın ‘Milli Bayram’ ilanı önerisi

24 Temmuz 2022 tarihinde LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’nın 99. yıldönümüydü. Lozan emperyalizme karşı verilen mücadelenin, tam bağımsızlığımızın senedi olarak kaleme alınmıştı. Lozan ile emperyalizm kaybetmiş, ekonomik ve siyasal olarak tam bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştu. Hedef tam demokratik, millet iradesine dayalı tam bağımsız bir Türkiye’nin alt yapısını oluşturmaktı.

Hemen akabinde kararlaştırılan 30 Ağustos Zafer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramları kurtuluşumuzun, milli egemenliğimizin, halka dayalı demokrasi serüveninin bilinmesi ve geliştirilmesi açısından zamanın ruhu içinde tayin edilen bayramlardır. Kurtuluş Savaşı’nın iyi anlatılması ve anlaşılması, Cumhuriyetimizin tam demokrasi ile taçlandırılması, gençlerimize ve çocuklarımıza sahip çıkılırken kurtuluşun, bağımsızlığın ve cumhuriyetin kutsallığının vicdanlara yerleşmesinin sağlanması açısından böyle bayramların ilelebet kutlanması gerekir.

İşte bu anlayış ile Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren toplu iğne bile yapamayacak durumda olan ,kurtuluş savaşından yeni çıkmış ülkemiz AKP’nin birçoğunu satarak tükettiği, yaklaşık 38 ciddi işletme ve fabrika açmayı başarmış, Osmanlı dönemindeki özelleştirme ve borçlanma ile yabancılara satılan HAVA GAZI TESİSLERİ, DEMİRYOLLARI gibi birçok tesis kamulaştırılarak geriye almış, Duyun-u Umumiye’den kalma borçlar ödemiş, hukuk devrimini yapmış, bilime dayalı laik eğitim sistemi, harf devrimi gibi demokrasiye geçiş hamleleri dahil ciddi devrim kanunları çıkartmıştır.

Günümüzde emperyalizm de kendi evrimini gerçekleştirdi, hiç boş durmuyor. Emperyalizm sömüreceği ülkelerde, önce iç iş birlikçiler bularak demokratikleştirme bahanesi ile o ülkelerde kendi siyasal aktörlerini oluşturarak ülke yönetimini kendisine bağlıyor. Bunun için para ve basın ile demokrasi ihracı gibi unsurları kullanıyor. Olmadığında o ülkelerde bağımsızlıktan yana düşünürleri ve liderleri öldürterek, terör vs. ile iç kargaşa çıkartarak, darbe ya da başka yöntemlerle kendi iş birlikçilerini iktidara getiriyor. Bu da olmazsa son çare olarak Irak ve Suriye’de olduğu gibi askerleri ile o ülkelere girerek kendi sömürü düzenini sürdürecek yapıları iş başına getiriyor. O ülkeleri borçlandırıyor, ekonomik ve siyasal özgürlüklerini elinden alarak modern sömürge düzenini kuruyor.

FETÖ terör örgütünün devlet içindeki yapılanmaları, darbe girişimleri, daha önce yaşanan darbelerle demokrasimizin sıkça askıya alınması ,ağır dış borç ve ekonomik krizler, devrim kanunlarını işletilemez hale getirilmesi, Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerine benzer mahiyette özelleştirmeler ve borçlanmalarla devletimiz ekonomik kıskaç altına alınması, gerek ekonomik ve gerekse siyasal bağımsızlığımız tartışılır hale getirilmiş bulunması bu gün itibariyle ülkemizde emperyalizmin doğrudan etkisinin tipik örnekleridir.

Bu nedenle artık Lozan’ın daha iyi anlaşılması, çok partili sisteme geçişten itibaren ülkemizi bugün içinde bulduğu duruma getiren koşulların yeniden gözden geçirilmesi, emperyalizme karşı verilen savaşın senedi, tapusu olan LOZAN Barış Antlaşması’nın içerde ve dışarda uluslararası düzeyde kutlanarak idrak edilmesinin gerekliliği ortadadır.

Sayın Kılıçdaroğlu zamanın ruhuna uygun biçimde etkili çalışmalar yapmakta, önemli önermeler sunmaktadır. Adalet yürüyüşü ile başlattığı hak, hukuk, adalet direnişi, bugüne kadar içerde yaşanan ağır haksızlıklar nedeniyle ulusal bir helalleşmeyi önermesi, hava ve su gibi elzem olan tam demokrasi için oluşturulmasına önemli katkı sağladığı Millet İttifakı, diyalog ve mücadele anlayışı ile hiçbir engel tanımayan sessiz güç olarak bu defa yine zamanın ruhuna uygun olarak Lozan Barış Antlaşması’nın bir bağımsızlık bayramı olarak kutlanmasını önermekle çok önemli bir konuyu gündeme getirmiş bulunmaktadır. Bu bayram, hayata geçirilerek emperyalizme uluslararası düzeyde direnmenin bir belgesi olarak her yıl kutlanmalı, geçmişte yaşananlar masaya yatırılarak geçmişten ders alınmalıdır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bu ülkeyi kuran felsefenin kurumsal yapısı olan CHP’nin Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde eksiksiz, tam bağımsız bir demokratik Türkiye’yi hayata geçireceği görülmektedir. Bu bayram teklifinin mecliste oy birliği ile geçirilmesi TBMM’nin onuru olacaktır.