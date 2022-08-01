Ekonomik özgürlüğün 3 ayağı

Ülkelerin gücü ekonomik hacimleriyle, halkın refahıyla ölçülür. Bir ülkenin topraklarının büyüklüğü değil, ekonomisinin sağlamlığıdır onu büyük kılan.

Bir ülkenin ekonomisini güçlü tutan sac ayağı “Tarım, Sanayi ve Teknoloji”dir.

Ülkemiz elverişli toprakları bulunan, kaliteli işçiliği olan bir coğrafya. Zeki bir toplum olduğumuzda bilinen bir gerçek.

Son günlerde güzel gelişmelerin yaşandığına tanık oluyoruz. Yerelde belediyelerin tarım teşvikleri azımsanmayacak durumda. Derince Belediyesi, İzmit Belediyesi ve özellikle de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu anlamda üzerine düşenin fazlasını yaparak hem yeni üretim alanları oluşturuyor hem de bu üretimin sanayiye çevrilmesini sağlıyor. İlaç sanayiinde kullanılan Aromatik bitki üretimi, yağ yapımında kullanılan aspir ve Ayçiçeği üretiminde ciddi yollar kat edildi.

Bunun yanı sıra Gebze Teknik Üniversitesi’nin, topraksız tarım projesi de bizleri gururlandıracak tatta…

Sanayisiyle de her geçen gün büyümeye devam eden Kocaeli, tüm olumsuzluklara rağmen gelecek vadeden bir şehir.

Hem yeşili hem denizi hem de sanayisi olan Kocaeli, emsali az görülen kentlerden.

35 limanı bulunan şehrimizin ekonomiye kazandırdıkları hayli büyük. Sanayinin kentimize verdiği dezavantajların dışında ciddi avantajları da bulunuyor.

Açılan iş kapıları, ihracata dayalı üretimleriyle ekonomik anlamda önemli kazanımlar sağlıyor.

Pandemi döneminde yaşadıklarımız ortada, ekonominin ne denli önemli olduğunu o günlerde anladık, ardından yaşanan ekonomik kriz de cabası. Oluşan kur farkı yüzünden ülkemiz dünyanın en ucuz ülkelerinden birine döndü.

Sanayisi, tarımı ve teknolojisiyle daha güçlü bir ülke olmayı başarsaydık, yaşanan ekonomik krizin ülkemize düşen payı bu kadar da olmazdı. Bugün, bir önceki seneye göre her şeyi 4 katına alıyor olmazdık.

Daha güçlü ve kendi kendine yetebilen bir ülke olabilmemiz için özellikle tarım ve sanayimizi güçlü tutmalıyız.

BU HAFTA İKİ ÖNEMLİ ÇED TOPLANTISI VAR

Daha önce yapılması planlanan ve daha sonra ertelenen Yıldız Demir Çelik Fabrikası’nın ÇED toplantısı 4 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

Kartepe Uzunbey Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Bahçealtı ve Çayırlar Mevkii, Yıldız Demir Çelik Sanayi A.Ş. tarafından yapılması planlanan Çelikhane ve Haddehane (Sıvı Çelik Üretimi 4.000.000 Ton/Yıl, Sıcak Haddeleme Kapasitesi 3.500.000 Ton/Yıl) projesi için, Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecek.

11 Ağustos’ta ise Dilovası Tavşancıl Mahallesi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 657 Ada 9, 10 ve 11 Nolu parsellerde “Efesan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş.” tarafından yapılması planlanan "İskele ve Rıhtım Revizyonu ile Dip Tarama" projesi için, “Halkın Katılımı Toplantısı” yapılacak.

Bu her iki ÇED toplantısı da son derece önemli. Hiçbir proje halka rağmen yapılamaz, halkın “oluru” en önemli ilke olmalıdır. Ancak, SEKA’nın kapatılırken kapatılmaya karşı bu şehrin verdiği mücadeleyi unutmayın.

Bugün kağıdı Rusya’dan, Çin’den alıyoruz. SEKA’dan geriye kalan tek şey ise ismi…

Sanayileşme, lojistik bu kenti ayakta tutan en önemli faktörler. Bizimde körü körüne “Hayır” demeyip, sunulanları masaya yatırmamız lazım. Trafik açısından, çevre açısından, doğal yaşam açısından geliştirilen projeleri dinlememiz lazım.

Birçok ülkeye gittim. Mesela Güney Kore’de, en ağır sanayinin bulunduğu şehirler arasında Pohang vardı ve şehrin göbeğinde bulunan çelik fabrikaları, aldığı tedbirlerle, doğa dostu olarak faaliyetlerini sürdürüyorlar. Viyana’da 4 büyük çöp fabrikasının 4’ü de şehrin merkezinde. Fabrikanın karşı kaldırımında evler bulunuyordu. Yine fabrikanın bacasının girintilerinde kuşlar yuvalanmış.

Anlatmak istediğim şu; Günümüz teknolojilerinde sıcak işlem yapan sanayi firmaları, çevreye en az zarar verecek prosesleri kullanıyor.

Yapılacak yatırımın artısını ve eksisini iyi değerlendirmek gerekiyor. Yapılacak sanayi kuruluşunun kente, istihdama, ihracata olan etkilerini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

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"Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı"na başvuru süresi uzatıldı

Söz konusu destek programı için ön başvurular 5 Ağustos tarihine kadar uzatılmıştır. Destek programına başvurular 5 Ağustos 2022 saat 23.59’a kadar www.vatandas.ktb.gov.tr internet adresinden elektronik olarak yapılabilecektir.

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