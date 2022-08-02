Dünya genelinde bir ekonomik kriz olduğunu görmezden gelmek mümkün değil.Bu kriz nedeniyle ülkelerin ekonomilerinde olumsuzluklar meydana gelmiş olduğu da inkar edilemez bir gerçek.

Buraya kadarsöylediklerimiz ekonomi dünyasını zorlayan ve onun sonucu olarak ortaya çıkan olumsuzlukların özeti.

Peki durum ne? Ona bir bakalım.

Her ülkenin, kendi siyasi ve ekonomik yapısı farklı.

Güçlü veya daha zayıf. İstikrarlı veya istikrarsız.

Siyasi veya iktisadi olarak, dışa bağımlı ya da bağımsız. Az ya da çok bağımlı.

Ekonomiye etki eden siyasi ve ekonomik bağlantılar ülke çıkarlarına uygun veya değil.

Mali yapıdaki alınan tedbirler ve uygulamalar hatalı.

Sanayi, ticaret ve tarım politikaları doğru ya da yanlış.

Tarım politikaları, teşvikler, yatırımlar doğru veya yanlış.

Yönetenler yeterli ya da yetersiz.

Bu durumda; doğruluk payı çok olduğu oranda sıkıntılar az. Yanlışlık payı çok oldukça da sıkıntılar da çok.

Bunlar ve benzeri birçok nedenleri sıralamak mümkün.

Biz kendi ülkemize bakalım.

Ekonomi allak bullak olmuş. İstikrardan uzak. Açlık kapıya dayanmış.

Günlük palyatif uygulamalarla sorunların çözülebileceği yanlışına düşülmüş.

Aksaklığın nerelerden kaynaklandığını araştırıp kalıcı tedbirlerle çare üretmek yerine, suçu başkalarına atmak kolaycılığını politika sanmak.

Gerçek olmayan verilerle birtakım karşılaştırmalar yapmak.

Hiçbir somut göstergeye dayanmaksızın işin üstesinden gelineceğine, hayatın bütün zorluklarını bizzat yaşayan insanların, olur olmaz açıklamalarla kandırılabileceğini sanmak.

Giderek pahalılaşan, ağırlaşan hayat şartlarının iç dinamiklerdeki nedenini sağlıklı biçimde saptayıp gerekirse inzibati tedbirleri de dahil olmak üzere;

Gereken ilmi ve fiili tedbirleri almadan, bu işin üstesinden gelinemeyeceğini ıskalamak…

Yok o öyleymiş, yok bu böyleymiş. Elbette ki bütün olumsuzluklar var ammaaa, asıl olumsuzlukkaynaklarının en önemlilerinden birisi olan, nedir biliyormusunuz?

Krizi kendisi için fırsata çevirmek yolunda olmadık atraksiyonları yapan, siyasi ve ekonomik yetersizlikleri geçmişte yaşanan olaylar ve geçmişte yaşayan kişiler üzerinden örtmeye çalışmak, kendisi doğru dürüst olmak yerine doğruluğu, dürüstlüğü başkalarından beklemek,

her geçen gün de kazanma hırsıyla piyasaları yükseltmek.

Bunları yapmayı da işbilirlik, uyanıklık, açık gözlülük olarak kabul eden bizim kendi insanımızda.

Piyasaların yerine oturması, ekonomik koşulların giderek ağırlaşmaması, aşağılara çekilmesi, insanlarımızın önemli bir kesiminin ekonomik zorluklarla açlık, yokluk, yoksulluk sınırlarında çaresiz kalmaması için her şeyi devletten, yönetimden, yönetenlerden beklemek çok insaflı ve insani bir tavır olamaz.

Ekonomik zorluklarda, ülkemizin bu durumdan nasıl çıkarılabileceği, insanların yaşamlarını çile çekmeden sürdürebileceği yolunda; herkes şapkasını önüne koyup düşünüyor mu?

Yapabileceklerinin hiç olmazsa bir bölümünü yerine getirmeyi düşünüp yerine getiriyor mu? Yok.

Unutulmamalıdır ki yağmur yağmadıkça ne dereler akar ne ırmaklar. Ne göller dolar ne denizler. Gün gelir bugün senin akan suyun da kesilir. İçmeye su bulamazsın dudakların çatlar.

Kuraklık hepimizi alır götürür…

Temel bir gün helikoptere binmiş, sonra onu izleyenler helikopterin düştüğünü görmüşler. Sonra Temel’i enkazda yaralı bulmuşlar ve sormuşlar:

- Helikopter nasıl düştü?

Temel cevap vermiş:

- Valla her şey iyi gideyidi, birden havalar soğumağa başladi, ben da helikopterun ustinde dönen

fantilatöri kapattum..:)

Bulunacak çarelerTemel’in bulduğu çaregibi olmaz inşallah…