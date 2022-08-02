24 Temmuz 2022 Pazar günkü gazetelerde şu haber yer alıyordu;

“Ölüm nedeni SU!

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde, içtikleri sudan zehirlenenlerin sayısı 123’e ulaşırken, mide bulantısı ve kanlı ishal nedeniyle hastaneye kaldırılan Eyüp Ertem vefat etti.”

Her insanın yaşamsal ihtiyaçlarının başında SU geliyor.

Susuz bir hayat olamaz.

Aslında bu gerçeği her normal insan bilir.

Ama, çoğu insan “temiz su kaynaklarının süratle kirlenmesinin getirdiği ve getireceği büyük ve yaşamsal sorunların farkında değil!

· Ormanları koruyamıyor ve her yıl yaşadığımız orman yangınlarıyla on binlerce hektar orman alanımızı kaybediyoruz. Hatta, “siyasi kararlarla” ormanlar imara açılıyor! Çoğu kez de, yanan ormanların yerine oteller inşa ediliyor!

· Dereleri, nehirleri, gölleri sanayi atıkları ile kirletiyoruz!

· Dere kenarlarında evler yapıyoruz!

· Kentlerde yeşil alan bırakmıyor, her karış toprağı BETON ile kapatıyoruz!

Sonra ne oluyor?

Kentlerde her yağmur sonrası seller oluşuyor! Yağan yağmur suyunu toprağa çekemiyoruz ki.

Yaşadığımız kentin yakın geçmişini bilenler, dün içinde balıkların takla attıkları Kilez Deresi tertemiz akardı. İçilebilir nitelikteydi.

Benim çocukluk yıllarımda, şebeke suyunu içebilirdik.

Biraz titiz olanlar ÇENESUYU kullanırdı.

Leyla Atakan döneminde, kentin belirli yerlerinde “Çenesuyu Çeşmeleri” vardı. Her vatandaş bir ücret ödemeden su ihtiyacını karşılardı.

Doğanın canına okuduk!

Kentlere ihanet ettik!

Ne dağlardaormanlarda ne de kentlerde yağmur ve kar sularını toplayabildik!

Su, bir “kıt kaynak” oldu!

Su, “temel bir insan hakkı” olmaktan çıktı, “ticari meta” oldu!

Su kaynaklarına “siyasi kararlarla” EL KOYAN uyanıklar, sudan büyük paralar kazanmaya başladı!

Çeşit çeşit su markaları oluştu!

Bir de “SU ARITMA SİSTEMLERİ” çıktı! Senede en az bir kere arıtma aygıtlarını değiştirmeniz gerek! Bunun için de ağır sayılabilecek bir bedel ödemelisiniz!

Şimdi, 20 litrelik bir damacana su 25-30 TL.

Üstelik, bu suların çoğu YABANCI FİRMALAR tarafından satın alınmış!

Dört kişilik bir aile için yalnızca su parası büyük bir maliyet.

Bu yüzden, “sudan nedenlerle” hastalıklar da süratle artıyor!

Yine 24 Temmuz tarihli bir gazetede;

“İçme sularımız yeterince sağlıklı mı?” başlıklı bir uzun yazı yer alıyordu.

Bir uzman doktor, sağlık koşullarına uygun temiz bir suyun;

“renksiz, kokusuz olması, temel mineralleri içermesi, hastalık yapıcı mikroorganizmaları barındırmaması, ağır metal, kimyasal toksik maddeler, nitrat ve nitrit gibi organik maddeler içermemesi”

Gerektiğini söylüyor!

Kullanmak zorunda kaldığımız “marka sular” bu niteliklere ne kadar uygun?

Bu konuda da büyük kuşkular var!

Ormanlar, kentlerin içindeki ve çevresindeki yeşil alanlar hoyratça talan ediliyorsa,derelerimiz, nehirlerimiz, göllerimiz, insafsızca kirletiliyorsa,

tüm dünyada yasak iken, ülkenizin siyasal karar mercilerinin “siyanürle altın arama ruhsatı” verdiği yabancı şirketler, siyanür havuzlarını patlatıyor ve en güzel doğamıza ve nehirlerimize zehir akıtıyorsa;

başımıza gelen bu belaların sonunda SUSUZ kalırız!

Susuz kalırsak, yaşam da biter!

“YAŞAM HAKKI BİR İNSAN HAKKIDIR”

Ama; bugünün çarpık düzeninde,

PARASI OLAN insan yaşar!