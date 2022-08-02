Velilere kötü haber! Zamlı ödenen okul ücretlerine ek zam geliyor

2021 yılının sonunda özel okullar kayıt yenileme ve yeni kayıt ücretlerine zam yapmıştı. Her okul farklı politikalar uyguluyordu. Yüzde 30 zam yapan da var yüzde 100 zam uygulayan da.

Fahiş fiyat artışı velileri rahatsız etti. Bunun üzerine geçtiğimiz ocak ayında Milli Eğitim Bakanlığı özel okul zam oranı için yeni bir karar almak durumunda kaldı.

Özel okulların 2022-2023 eğitim-öğretim yılı erken kayıt dönemi fahiş artışları akabinde bakanlığın uyarısına göre, yeni dönem zamları yüzde 36.73’ü geçemeyecekti.

Alınan bu kararın ardından yüzde 36.73’ün üzerinde zam uygulayan okullar fiyatlarını geri çekmek durumunda kaldı.

Bu yüzdelik zam bile çok yüksek bulunmuştu. Ancak veliler çaresiz istenilen ücretleri okullara ödemeye başladı. Evdeki hesap çarşıya uydurulmaya çalışıldı.

Bazı okullar ise eğitim bedeline yapamadığı zammı, ayrı fiyatlandırmaya başladığı yemek ücretlerine yaptı. Aradaki fark yemek ücretlerinden çıkartılmaya çalışıldı.

Şimdi ise farklı bir risk doğdu. Bazı okullar, eğitim ve yemek ücretlerini almalarına rağmen yeni zam yapmayı planlıyor.

Hatta bazı okullar planlama aşamasını da atlatıp yeni zammı uygulamaya koydu bile.

Bazı okullar velilerine “Öngörülemeyen maliyet artışları”nı bahane göstererek eğitim ya da yemek ücretlerine zam yapıyor.

Talep edilen ek bedelle öğrencinin bir günlük kahvaltı ve öğe yemeği fiyatı 150 TL + KDV’ye kadar yükseliyor.

Ödeme planını yapan ve kışın sıkışmamak için ödemelerini erkenden başlatıp bitiren veliler, gelen ek zamlara tepkili.

Bakanlığı göreve çağıran veliler, sosyal medya ağları üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor.

İki çocuk okutan aileler ise bitik durumda.

Yıllık neredeyse ikinci el bir otomobil parasını bulan rakamlar velilerin kesesinde kocaman bir delik açtı.

“Ben alacağım hizmetin parasını peşin yatırdım, ödemesini bitirdiğim borcumu nasıl artırırsınız?” diyen veliler, konuyu yargıya kadar taşımayı düşünüyor.

Otomobil fiyatlarına ağustos zammı…

Sıfır otomobil krizi halen devam ediyor. Tek tük otomobilin geldiği bayilerde araç bulunmazken sıralı zam fırtınası devam ediyor. Otomobil firmalarının neredeyse tamamı ağustos ayına zamlı başladı. Dolar ve Euro’nun yeniden yükselişine bağlanan artışlar ikinci eli de tetikleyecek. Yüzde 6-7 oranında gelen zamlarla ortalama bir aracın fiyatı bir milyona yaklaştı. Sıfır araç için banka kredisi kullanmak isteyenler ise ödenecek faiz oranıyla araçları daha pahalıya mal edecek.

İlk TOGG, SUV ile çıkacak

Konuyla ilgili TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu ayki Yönetim Kurulu toplantımızı deneme üretimlerine başladığımız Gemlik Tesisimizde yaptık. Toplantımızın ardından tesislerimizi ziyaret eden Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ile bir istişare toplantısı ve test sürüşü gerçekleştirdik." Öte yandan Ar-Ge Merkezi, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ile Kullanıcı Deneyim Parkı birimlerini de barındıracak olan Gemlik Tesisi, bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.

İlk olarak C-SUV pazara çıkacak TOGG’da, Avrupa normlarında teknik yeterlilik (sertifikasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan Elektrikli SUV pazara çıkacak.

Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. TOGG, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

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