O pazarcının “Biz de çalıyoruz” itirafı, neyi anlatıyor?

Önceki gün bazı gazeteler ve televizyon kanalları haber yaptı.

Bir sokak röportajı…

Orta yaşlı, sakallı bir pazarcı, kendisine uzatılan mikrofona aynen şunları söyledi:

“Şu elimi kessem Tayyip Erdoğan’dan başkasına oy vermem kardeşim. Ben her şeyi bu adamın sayesinde kazandım. Ben 20 senedir kirada oturdum. Çalıyorlarmış, benim sorunum değil kardeşim. Çalıyorlarsa Allah ile onun arasında. Biz de çalıyoruz. Biz de vergi kaçırıyoruz burada. 100 tane mal satıyoruz, 20 tane fiş kesiyoruz. Yalan mı kardeşim? Çalmayan var mı Allah aşkına? Dürüst olmak lazım. Allah bu adamı başımızdan eksik etmesin.”

Pazarcı, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ülkede işsizlik yok. Nerede işsizlik? Vallahi işsizlik yok. Yalan söylüyorlar. Dünyada var ekonomik kriz. Her yerde var ekonomik kriz. Yok mu? Petrol de zamlanıyor, dolar da zamlanıyor. Biz her şeyi dolarla alıyoruz. Bayram haftası burada izdiham vardı. Ben aslen AKP’li değilim, ama Allah o adamı başımızdan eksik etmesin. Ben MHP’liyim. Ben oyumu Erdoğan’a vereceğim. Vermezsem de adam değilim. Ben inanıyorum o adama. Çünkü samimi adam…”

Çoğu kişi, pazarcının bu konuşmasını yadırgadı.

Ben yadırgamadım.

Çünkü bizim toplumun eğitim, kültür ve sosyolojik yapısı bu.

Olayları ve kişileri kendi “mikro vizyonuna göre” değerlendirir.

Sadece kendi cebine giren çıkana bakar.

Vergi kaçırmayı “uyanıklık” kabul eder.

Kendisi de küçük küçük suçlar işlediğinden, başkalarının büyük suçlarını ya görmemezlikten gelir ya da “makul” karşılar.

Bu bir “ahlaksal sistem”dir.

“Ben seni görmeyeyim, sen de beni görme” sistemi.

Veya…

“Sen beni görmezsen, ben de seni görmem” sistemi.

Kötülerin, kanun dışı hareket edenlerindayanışması.

Bu sistem iki tarafın da çıkarı devam ettiği sürece devam eder.

Kimse yıkamaz.

Karşılıklı bir “çıkar kardeşliği” vardır.

İki tarafın da çıkarı korunduğu sürece, bu kardeşlik sürer gider.

Bir tarafın çıkarı bozulduğunda, ortada kardeşlik filan kalmaz, bütün pislikler ortaya dökülür.

Türk toplumu neden tepkisiz?

Değişik zamanlarda “Türk toplumu neden tepkisiz?” sorusu hep gündem olur.

“Her şeyin rezilliği çıktı, adaletsizlik, hukuksuzluk, hak yeme, devlet malına el uzatma, fakirlik, işsizlik diz boyu, ama halk tepkisiz” diye söylenir, yukarıdaki sorunun cevabını bulmaya çalışırız.

Sorunun cevabı, pazarcı esnafının o sokak röportajında.

Ne diyor pazarcı?

“Çalıyorlarmış… Benim sorunum değil, biz de çalıyoruz, vergi kaçırıyoruz…”

İşte “Toplum neden tepkisiz?” sorusunun cevabı bu.

Vatandaş vergi kaçırıyorsa, yukarıdaki büyük yolsuzluklara ve hırsızlıklara sesini çıkarmaz.

Bu konuda araştırmalar da var.

Bu yazının konusu değil, ileride ayrıntılarıyla yazarım, sosyal bilim uzmanları Türk toplumunun tepkisizliğini araştırmış, sonunda “pazarcı örneğine” uygun sonuçlar bulmuşlar.

Görmüşler ki, toplumun tepkisizliğinin nedeni, bireylerin yasa ve yönetmeliklere gereği gibi uymamaları ve kendi çaplarında suç işlemeleri.

Toplumda şu kadar kişi, “pazarcının itirafı gibi” vergi kaçırıyor.

Şu kadar kişi, kaçak elektrik kullanıyor.

Şu kadar kişi, kaçak su kullanıyor.

Şu kadar kişi, kaçak işçi çalıştırıyor.

Şu kadar kişi, kayıt dışı ticaret yapıyor.

Liste böyle uzayıp gidiyor.

Durum böyle olunca, halk, kötü yönetimlere tepki gösterir mi?

“Kazan kazan” sistemi tıkır tıkır çalışır.

“Sen beni kollarsan, ben de seni kollarım” düzeni yaşamaya devam eder.

İran rejimi de böyle ayakta duruyor

Yeri geldi yazayım.

İran rejimi de uzun bir süredir “benzer bir uygulama” ile ayakta duruyor.

Biliyorsunuz, İran’da “içki içmek ve devlet kanalı dışında televizyon seyretmek” yasak.

Ağır hapis cezasını gerektiren suç.

Ancak İran’da bütün evlerde içki içilir ve uydu antenlerle bütün dünya kanalları izlenir.

Yönetenler, bunu bilir ancak gereğini yapmazlar.

Halk da, “Aman ha, içki içerek ve uydudan TV kanallarını izleyerek suç işliyorum, rejime karşı gelmeyeyim, beni hapse atarlar” diye düşünür ve rejimin bütün kötülüklerine rağmen sesini çıkarmaz.

İran’da da böyle bir uygulama var.

Kapalı toplumların ahlaksız yöntemleri

Gidin Ortadoğu’ya veya kapalı diğer toplumlara, benzer onlarca uygulama bulursunuz.

Ahlaksız yöntemlerdir bunlar.

Yönetenlerin ve oy çoğunluğuna dayalı belirli bir toplum tabanının ahlaksız dayanışması…

Birbirlerini kollarlar.

Çünkü ahlaksız düzenin devam etmesi, ortak çıkarlarınadır.

Düzen bozulursa, yani ülke yönetimine düzgün insanlar gelirse, alttakiler de vergi kaçıramaz, kaçak elektrik-su kullanamaz, kayıt dışı ticaret yapamaz.

Durum bundan ibarettir.

Türkiye’de “yönetim ahlakı” ve “toplumsal ahlak” kısa zamandasağlanamazsa, temel sorunlardan kurtulmamız çok zor.

“Çalıyorlarmış… Benim sorunum değil, biz de çalıyoruz, vergi kaçırıyoruz…”

Pazarcının bu 9 sözcükten oluşan cümlesi, Türkiye gerçeğini çok net anlatıyor.