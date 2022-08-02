Sorun nerede ?..

Hangi sorun dediğinizi duyar gibi oluyorum.

Haydi biraz beyin fırtınası yapalım.

“İşi ehline vermek” ya da “bildiğin işi yapmak” tezinden yola çıkalım.

Sadece spor dallarında değil, her konuda eğitimli kişilerin söz sahibi olması gereğinin altını çizelim.

***

Batı dünyasında spor dallarının başarılarını ibretle izlerken, işin temelinin ne olduğunu çoğunlukla görmezden geliriz. Görmezden gelmeyi kenara bırakalım, gayet iyi biliriz, ama dile getirmek istemeyiz.

Biz de isteriz ki, Şampiyonlar Ligi’nde bir değil, iki Türk takımı final oynasın.

Bunlardan biri Kocaelispor olsun.

Milli Takımımız Dünya Şampiyonu olsun.

Milyarlarca dolar ile dönen futbol sektörünün tercihlerinin başında Türkiye olsun.

Sadece futbolda değil, tüm spor dallarında ülkemiz zirvede olsun.

Hayal olabilir mi? Çalışır ve gereğini yaparsak asla hayal olmaz. Ama yaparsak…

***

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından biri olan İmparator lakaplı Beckenbauer, teknik direktörlük kariyerini bitirdikten sonra, uzun yıllar Bayern Münih başkanlığı yaptı.

Sağ kolu ise, yani sportif direktör bir başka efsane Karl-Heinz Rummenigge idi.

Bugün Beckenbauer artık köşesine çekildi, kulübün başkanlığını ise Rummenigge yapıyor.

Sportif direktör ise, yine eski futbolcu Hasan Salihamidzic.

Devam edelim mi?..

Real Madrid sportif direktörü, uzun bir futbol geçmişi olan, Luis Campos. Barcelona’da Abidal’in ardından Ramon Planes. Manchester United’de Erik Ten Hag. City’de Ferran Sariano (Barcelona eski başkan yardımcısı ve kulüp müdürü). Borussia Dortmund’da Sebastian Kehl, PSG’de Leonardo Raujo.

Tamamı eski futbolcu ve eğitimli kişilerden oluşan yönetim anlayışının meyvesi elbette hem ekonomik hem sportif başarı olacaktır.

Bitmedi…

Hırvatistan Futbol Federasyonu başkanlığına Davor Suker’i getirdi, kısa bir süre sonra Hırvatistan Dünya kupasında final oynadı.

Elbette bu sonuçlar tesadüf değildir.

Ve bu başarıların kıstası, sadece yönetim anlayışı da değildir.

Yönetim anlayışı, zincirin en önemli halkalarından sadece biridir.

Bir önceki yazımda, nasıl ki altyapı konusunu masaya yatırmışsam, aslında konular birbirini tamamlıyor.

Ve tesisleşme, kurumsallaşma ile devam ediyor.

Bunun anahtarı ise, yönetenlerin eğitimli, konuya hâkim olmasının temelinde yatar.

“Sorun Nerede?” sorusunun cevabı bence budur.

***

Peki ülkemizde durum nedir diye sormayacağım.

Onu hep birlikte kendi dünyamızda düşünelim.

Ve kısaca Kocaelispor’a dönelim.

Her zaman savunduğum ve slogan haline getirdiğim sözlerimi, bir kez de buradan tekrarlayarak nokta koyalım.

Kocaelispor’u, Kocaelisporlular yönetmelidir.

Böyle olunca da zincirin halkaları tek tek yerine oturacaktır.

Ben buna inanıyorum…

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