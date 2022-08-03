SEDAŞ, Kocaeli halkını resmen “keriz” yerine koyuyor

Böyle bir sözcük kullandığım için kusura bakmayın, ama bölgemize elektrik sağlayan SEDAŞ’ın Kocaeli halkına bakışı aynen böyle.

Biz bu sorunu defalarca yazmaktan bıktık, SEDAŞ yıllardır elektrik kesintileriyle vatandaşa eziyet etmekten bıkmadı.

Bu nasıl iştir?

Kışın kar yağdığında elektrikler kesilir, “Kar yağdı, hatlar kar kütlesini kaldıramadı, bu nedenle kesildi” derler.

İyi de yazın göbeğinde elektrikler neden kesilir?

Fırtına yok, şu yok, bu yok.

Aşırı sıcaklar da yok ki, “Herkes klimasını çalıştırıyor, aşırı yük biniyor” densin.

Önceki gün Kartepe İlçesi Balaban Mahallesi’nde 5 saati aşkın süre elektrikler yoktu.

Ne oldu?

Pano yanmış…

İyi de üç gün önce, beş gün önce, on gün önce neden kesildi?

Her kesintinin mazereti hazır.

Efendim, trafo patladı…

Efendim, şu oldu…

Efendim, bu oldu…

Ben burada yaşadığım için Balaban’ı yazıyorum, ancak gelen şikâyet telefonlarından biliyorum, Kocaeli’nin dört bir tarafındaki elektrik kesintileri artık herkesi bıktırdı.

Kocaeli, Anadolu’nun uçsuz bucaksız kuş uçmaz kervan geçmez bir yerinde değil ki!

Türkiye’nin en gelişmiş bölgesinde.

Türk ekonomisine en fazla katkı veren bir il.

Yaşadığımız şu rezalete bakın!

Kışın elektrik kesintilerinin nedeni kar yağışı, yazın ise henüz açıklamadılar, ama “aşırı yüklenme”!

“Kışın Marmara Bölgesi’ne çok kar yağmaz” diye bir kural mı var?

“Yazın klimalar fazla çalıştırılmamalı” kuralı ne zaman kondu?

Saçmalığa bakar mısınız?

Binalar, maksimum risklere göre yapılır.

Kışın kar da yağsa, yazın bütün klimalar da çalışsa, elektrikler kesilmez.

Sonra elektrik dağıtım şirketi ile aboneler arasında karşılıklı bir sözleşme var.

“Hizmet alımı karşılığında bedelinin ödeneceği” sözleşmesi…

Dağıtım şirketi…

*Her ay verdiği elektriğin parasını alıyor mu? Alıyor…

*Parasını tahsil edemezse, abonenin elektriğini kesiyor mu? Kesiyor…

*Maliyeti arttı diyor, sık sık elektrik kilovat fiyatını artırıyor mu? Artırıyor…

*Faturalara kayıp kaçak bedelini de ekliyor mu? Ekliyor…

*Sayaç okuma bedelini de bizden alıyor mu? Alıyor…

*Genel müdürler ile patronların yemek, içmek, gezmek gibi masraflarını da biz ödüyor muyuz? Evet, biz ödüyoruz…

Tamam da aboneler elektrik dağıtım şirketinin her istediğini yerine getiriyor, getirmezse de elektriği kesiliyor…

Peki, “elektrik dağıtım şirketinin abonelere elektrik vermemesinin” bir bedeli, bir yaptırımı yok mu?

Sık sık yaşanan elektrik kesintileri, işyerleri ve konutlarda büyük sıkıntılar yaratıyor.

Hayat duruyor, herkes eli kolu bağlı öyle oturuyor.

İş yapamayan esnafın, üretim yapamayan işletmelerin zararını kim karşılayacak?

Düzensiz voltaj inip çıkmasından dolayı çoğu elektrikli aletler bozuldu, kullanılamaz hale geldi, bu zararları kim ödeyecek?

Bu nasıl bir hizmet anlayışıdır?

Vatandaş; ödemesini yapmazsa, cezası var, elektriği kesiliyor…

Elektrik dağıtım şirketi; elektrik vermeyip aboneyi yığınla zarara uğratırsa, cezası yok.

Böyle saçmalık olur mu?

Sonunda olan, vatandaşa oluyor.

Vatandaş, affedersiniz her zaman olduğu gibi yine “keriz” yerine konuyor.

Kocaeli’nde şu “elektrik kesintisi rezaletine” artık son verilmeli.

Vatandaşın elektrik ihtiyacı karşılanamıyorsa da, bunun bir yaptırımı olmalı.