Liyakat mi dediniz?

Liyakat; “layık olma, uygunluk, yeterlilik, yetenek” anlamlarını içeriyor.

Liyakat; “İşi ehline vermek” demektir.

Aracınız arıza yaptı, işin ustası olmayana aracınızı kurcalatır mısınız?

Elektrik arızanız var, karşı komşunuzu mu çağırırsınız?

Çağırdınız, elektrik çarptı, adam öldü!

“SORUMLUSU SİZ” değil misiniz?

Kişisel bir işinizle ilgili olarak işin ehli olmayana işi verirseniz,

Zarar gören siz ya da o kişi olur.

“DEVLET YÖNETİMİNDE” işi ehline vermezseniz ne olur?

Yaratacağı zararı bütün bir topluma yüklersiniz!

Bu, büyük bir GÜNAH değil mi?

Nisa Suresi 58. Ayet aynen şöyledir;

“Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman ADALETLE hükmetmenizi emrediyor.”

Gerçekten inançlı bir insan için bu bir NAS yani “kesin hüküm”dür!

Peki, siyasi iktidar sahipleri bu kesin hükme uymaz da, işin ehli olmayanlara görev verirse, bu doğru olur mu?

Sayın Erdoğan, AKP hükümetlerinde değişik yönetim görevleri verdiği eski yol arkadaşları için; “O makamlara layık oldukları için gelmediler” dedi!

İktisat ve bankacılıkla ilgisi, bilgisi olmayan kimilerinin banka ya da şirket yönetim kurullarına, yabancı dil bilmeyenlerin yurtdışı görevlere tayini, partili kişilerin üniversite yöneticisi, kaymakam-vali, hakim-savcı yapılmaları AHLAKİ midir?

İşi ehline vermek bu mudur?

“O makamlara layık oldukları için gelmediler!”

Bu sözler öncelikle bir İTİRAF ya da HAKSIZ BİR İTHAM değil midir?

İşte, bir ülke yönetiminin TEK KİŞİ egemenliğine bırakılmasının GÜNAHI budur!

Ve bu günahın bedelini tüm ulus olarak BİZ ödüyoruz!

FİYATLARI KİM TAYİN EDİYOR?

Diyanet “Din İşleri Yüksek Kurulu” fiyat artışlarının yaşandığı süreçte “Ticarette kar haddi var mı?” sorusuna şu yanıtı vermiş;

“Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır.”

İlginçtir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da;

“Bizim yaptıklarımıza bakmayın, bize yaptıran Allah’tır” diyor!

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ise yanıt veriyor;

“Haşhaşiler de böyle diyordu!”

Kimi siyasetçiler, yaptıkları yanlışlar görülmesin, yalanlarla uyuttukları kitleler uyanmasın diye, her zaman Allah’ı kullanmışlardır!

Yüce Yaradan her şeye müdahil olursa; “iyi-kötü” ya da “doğru-yanlış” nasıl ölçülecek?

Bunların sonucu İLAHİ ADALET nasıl tecelli edecek?

Cennet-cehennem niçin?

İnsanların inançlarını kullanarak, dini siyasete malzeme yapmak, dünyanın en büyük kötülüğüdür.

Yeter artık!

Bitsin bu köle anlayışı!