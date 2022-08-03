Enflasyon rakamları açıklandı! En yüksek artış “Ulaşım” da 

TÜİK'e göre, tüketici enflasyonu temmuzda yüzde 79,60'a yükseldi. ENAG'a göre ise temmuz enflasyonu yüzde 176,07 oldu. Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 olarak gerçekleşti.

En yüksek artış bir önceki aya göre ulaşıma geldi. Ulaşım yüzde 119,11 zam gelirken en düşük zam onarı yüzde 25,79 ile haberleşmeye geldi. ENEGrup yani Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu ise tüketici enflasyonunun temmuzda aylık yüzde 5,03, yıllık yüzde 176,04 olduğunu açıkladı.

Temmuz ayında alınan yüzde 30 oranındaki asgari ücret zammının nasıl eridiğini de bu verilerde görebilirsiniz. Bir önceki ay enflasyonu yüzde 79,60 iken asgari ücrete gelen zam yüzde 30 olarak güncellendi. Güle güle harcayın…

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Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta, yarın açılıyor

İzmit Belediyesinin “Lavanta Parkı” ve “Gülümse Kafe Lavanta” yarın düzenlenecek olan organizasyonla resmen açılacak. İzmit Çayırköy Mahallesi Korukent Caddesi numara 19 adresinde hizmete girecek olan park ve kafenin açılış saati ise 18.30 olarak belirlendi.

Fırıncılara hijyen eğitimi verilecek

Gıda güvenilirliğiaçısından, gıda işletmecisi, gıda işinde çalışan personelin yaptıkları işin gerektirdiği gıda hijyeni konularında kontrol edilmeleri ve bilgilendirilmeleri için; Türkiye Fırıncılar Federasyonu ve Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası olarak Hijyen Eğitim kursları düzenlenecektir. Geçerlilik süresi 5 yıl olduğundan 2022 yılında tekrardan kurs kayıtlarımız başlamıştır.

Kursa katılım için gerekli evraklar;

Hijyen eğitim başvuru formu (Odadan temin edilecektir)

2 adet vesikalık fotoğraf

Nüfus cüzdan fotokopisi

Eğitim bedeli dekontu

Körfez’de Cahit Zarifoğlu Bilgi Evi bugün, Sanat Merkezi ise yarı açılacak

Körfez Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi İstiklal Cadde Numara 46 faaliyetesoktuğu Cahit Zarifoğlu Bilgi Evinin açılışını bugün saat 14.00’da yapacak. Körfez Belediyesi’nin ikinci açılışı ise yarın. Yavuz Sultan Selim Mahallesi Osman Gazi caddesi Numara 10 adresindeki Sanat Merkezi saat 14.00’d açılacak.

KÖGYAR-DER Başkanı Polat’a ziyaretler sürüyor

Körfez ilçe merkezli olarak kurulan ve kentimizde gençliğe yönelik yeni bir sportif hamle olarak gösterilen Körfez Olimpik Spor Kulübü yönetimi, KÖGYAR-DER Başkanı Tugay Polat ve eşi Gülşen Polat ile bir araya geldi. Gülşen hanımın sahibi olduğu Butik Elif adlı işletmede gerçekleşen ziyarette kulüp idarecileri de vardı.

Polat ile iş yerinde bir araya gelen kulübün kurucu başkanı ve aynı zamanda antrenörlüğünü üstlenen İsmail Caferoğlu, başkan yardımcısı ve antrenör Emre Korkmaz ve genel kaptan Kadir Çakır, Tugay Polat’a üzerinde isminin yazılı olduğu bir forma hediye ettiler. Konukları ile yakından ilgilenen KÖGYAR-DER Başkanı Tugay Polat da kulübe 10 adet futbol topu hediye etti ve sportif alanda tüm kulüplere gereken desteği verdiklerini dile getirdi.

Öte yandan kuruluş çalışmalarının tamamlandığı ve resmi açılış hazırlıklarının sürdüğü Körfez Çankırılılar Derneği yönetimi de Tugay Polat’ı yine eşinin iş yerinde ziyaret etti. Dernek başkanı Özgür Efe ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Polat’ı ziyaret ederek kendisine derneğin açılış davetiyesini takdim etti. Çankırılılar Derneği’nin Körfez Hacı Osman Mahallesi’ndeki lokalinin açılışı 14 Ağustos Pazar günü saat 14.00’te yapılacak.

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