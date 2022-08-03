İlk yazıma başlamadan önce Kocaeli Gazetesi İmtiyaz Sahibi Müzeyyen Ünal , Genel Müdür Erkan Ünal, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut beye ve futbola başladığımdan beri tanıdığım büyüğüm ağabeyim “Müthiş sol ayak” Hakan Yağcıoğlu’na, bana bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür etmek istiyorum.

Tabii ki yazılarım, çocukluğumdan beri o yuvarlak topun peşinden koşan amatör, profesyonel olarak icra etmiş biri olarak dünyanın en büyük sektörü futbol üzerine olacak. Bazıları için anlamsız, bazıları için ise tapınma derecesine kadar duyguların yaşandığı bir oyun la ilgili yazılar olacak.

Futbolla ilgili yıllar önce bir kitapta veya gazetede olabilir, tam hatırlayamıyorum, okuduğum bir bölüm beni çok etkiledi ve bu yazıyı, etrafımda futbol oynamak isteyen, futbolu seven kim varsa onlarla paylaşmışımdır.

Siz değerli okurlarımız için de bu yazıyı paylaşmak istiyorum.

Sporcu olmak futbolcu olmak isteyen herkesin okumasını tavsiye ediyorum… Buyurun…

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Futbolculuk ne biliyor musunuz?

Sevgilinle kavga etsen ayrılsan da, Allah korusun yakınlarından birini de kaybetsen, o maça, kafandaki her şeyi silip çıkabilmek demek.

Futbolculuk ne biliyor musunuz?

Sadece kendi evinde ailenle uyanabilmek için 1000’lerce kilometre yolu göze almak demek.

Futbolculuk ne biliyor musunuz?

Her hafta gösterdiğin performans ölçüsünde insanların sana davranışlarının değişmesi demek.

Futbolculuk ne biliyor musunuz?

Hiçbir zaman düne güvenmeden sürekli koşmak ilerlemek gerektiğini bilmek demek.

Futbolculuk ne biliyor musunuz?

30’lu yaşlarından sonra ben ne yapacağım diye düşünmek demek.

Futbolculuk ne biliyor musunuz?

Hayatının en güzel yıllarını futbola seve seve feda etmek demek.

Futbolculuk ne biliyor musunuz?

Çok genç yaşta hayata atılıp, bir sürü psikolojik savaş verip, ayakta kalmayı becerebilmek demek.

Futbolculuk ne biliyor musunuz?

Ne kadar düşersen düş, hayal kırıklığı yaşamaya fırsat bulamadan kalkıp, savaşmaya devam etmek demek.

Futbolculuk ne biliyor musunuz?

İşte sizin çok basit, çok kolay, çok eğlenceli sandığınız o şey hariç

HER ŞEY…