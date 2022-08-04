Kocaeli Üniversitesi ve zammm…

Hepimizin dünyasını, kimyasını etkileyen “zam” kelimesini anlamı ne diye merak ettim.

Peki, gerçekten “zam” ne demekti; “Zam kelimesi Türkçe’de "ekleme, katma" anlamına geliyor.

Aslında Türkçe kökenli olmayan “zam” Arapça ḍmm kökünden geliyor ḍammضمّ z "ekleme, katma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍammaضمّ z "ekledi" fiilinin mastarıdır.” (Kaynak; Google)

Şuna çok sevindim “zam” aslında Türk Dil literatürüne ait değil.

Neden bu kadar “zam” kelimesine taktım.

Salı günü bir çocuğumuzun sağlık sorunu için Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne gittik. Aracını sevgili kardeşim otoparka park etti.

Döneceğiz otoparka ilerliyoruz, birden aklıma geldi, park ücreti 5.-₺ mi diye gayri ihtiyari sordum. “- Yok, abi 10.-₺” dedi. Hoppala Kurban Bayramı öncesi “5.- Türk Lirası” olan park iki haftada yüzde 100 artmış.

Bakarsan on lira çok para değil dersin. Öyle duruma geldik ki bazen cebimizde bir 10 lira bile olmayabiliyor.

Peki, enflasyonun TÜİK’in bu çarşamba günü açıklamasına göre temmuz ayı aylık 2.37,yıllık TÜFE ise yüzde 79.6.

Nasıl oluyor da devletin bir kurumu TÜİK verileri üzerinde otoparka yüzde 100 zam yapıyor? Ben olsam derhal soruşturma açarım bu duruma.

Devletin bir kurumu ülkemizde enflasyon yüzde 79.6 (yüzde 80 bile değil)olarak daha yeni açıklarken devletin bir başka kurumu yüzde 100 zam yapıyor. Bu durumda kim yalan söylüyor,TÜİK mi yoksa Kocaeli Üniversitesi gibi köklü bir kurum mu?

Bu olay sanki “Tavuk mu yumurtadan çıktı? Yumurta mı tavuktan çıktı?” tartışması gibi. Ve sanki “-Bilgutay Hocada kafayı yedi” der gibi olduğunuzu görüyorum. Peki,kafayı yemeyen kaldı mı?

Bir otoparka bile yüzde 100 zam yapılırken diğer bir kurum yıllık enflasyon yüzde 79.6 açıklıyor. Olaya da rakamsal küsuratlar verilerek bir ciddiyet katılıyor. Hadi kızma!

Şu anda herkesin benimle beraber kızdığını ve hatta farklı şeyler söylediğini de hissediyorum.

Başlarda dediğim gibi bir otoparka gelen zam kimsenin dikkatini çekmiyordur bile ama zam kelimesini araştırma gereğinedeneden oluyor.

Bir kardeşimin dediği gibi canımız çektiğinde kolaylıkla ulaşıp alabildiğimiz ve yediğimiz bir bisküvi, bir simit bile ekmek fiyatını geçti.

Geçen gün 6 yumurta, 2 domates, 3 salatalık ve 1 ekmek aldım 45 Türk Lirası tuttu. Geçen sene 45 liralık domates ile kışlık ihtiyacımız olan domates suyunu yaptık. Ve bu sene sanmam çoğunluğumuz bu fiyatlarla salça, domates suyu ve turşu yapamaz.

Maaşlarımıza zam yapıldığı gün maaşlara yapılan zammın iki katı her şeye zam geldi. Hadi çık çıkabilirsen işin içinden. Bir derin nefes alayım rahatlayayım demek bile lüks oldu.

Lüks deyince hemen aklıma Cemal Reşit Rey’in Meşrutiyet Dönemi yazdığı ama ancak Cumhuriyet dönemi sergileyebildiği “Lüküs Hayat” operetinde söylenen şarkının küçük bir kısmı geldi.

“Şişli’de bir apartıman. Yoksa eğer hâlin yaman. Nikel, kübik mobilyalar. Duvarda yağlı

Boyalar. İki tane otomobil. Biri açık, biri değil. Aşçı, uşak hizmetçiler. Dolu mutfak, dolu kiler. Hey! Lüküs hayat! Lüküs hayat! Bak keyfine yan gel de yat! Ne ömür şey! Oh ne rahat!”

20 yıldır başımızda olan iktidarın geldiği noktayı ne kadar güzel anlatıyor değil mi?

Neyse gelelim asıl konumuza.

Ben Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünün yaptığı yüzde 100 zammı destekliyorum. Neden mi?

Umuttepe’de tahmini 2- 2,5 yıl önce yapılan yeni poliklinikler gerçekten çok güzel, mükemmel. İçeri girdiğiniz andan itibaren ferah bir ortam.

Tuvaletlerine girdiğinizde o kalabalığa rağmen temiz sayılır. Hijyen ön planda, tebrik ediyorum.

Ama! Eski poliklinikler kısmına geldiğiniz andan itibaren tuvaletlere kesinlikle giremezsiniz. Ve girmeye de sakın çalışmayın. İçeri doğru adım attığınız andan keskin bir idrar kokusu sizi karşılıyor. Tuvaletten vazgeçtim, ellerimi yıkayayım derseniz muslukların çoğunluğu kırık. Sıvı sabunluklar bomboş. Ellerinizi silmek için kâğıt havlu bulma şansınız yok. Bırakın tuvalete girdiğinizde tuvalet kâğıdı ya yerde ya hiç yok.

Elbet içeri girenlerin dikkatli kullanmamasından kaynaklanıyor ama bir gerçek var. Başhekimliğe birkaç metre uzaklıkta hastaneye gelenlerin ihtiyaç gidereceği önemli yerlerin çok kötü olması da bence idari bir sorun. Eleman yetersiz sözü bahane değil. Bence sorun eleman çalıştıramamaktan kaynaklanıyor. Sanki kendi haline bırakılmış bir durum.

Sanırım otoparka yapılan yüzde 100’lük zammın altında bu kısımların daha temiz olmasını sağlamak yatıyor. (Ve umarım da öyledir. Yoksa Umuttepe, Umuttepe olmaktan çıkar.)

Bu arada Kocaeli Üniversitesi’nin kendi çalıştırdığı Kantin/Market/Cafe oldukça pahalı.

Yapmayın, siz bir bilim yuvasının, halkın umut aradığı yerin idarecilerisiniz. Siz ekonominin ve özellikle bir işletmeninhalkın yararına en iyi şekilde nasıl idare edilir düşüncesinin, çaresinin arandığı yersiniz.

Siz tüccar değilsiniz.

Ne olur Umuttepe’yi umudun en iyi yeşerdiği örnek yer halinde tutun.