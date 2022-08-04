İstanbul ve Ankara’dan sonra Kocaeli’deki özel okullara da ZAM geliyor

Geçtiğimiz günlerde dev bir eğitim kurumunun ara zammından bahsetmiştim.

2022-2023 eğitim yılı zammını yapan ve ücretlerini tahsil eden okul, artan maliyetleri bahane göstererek ek zam uygulamıştı.

Bu duruma veliler karşı çıksa da okul kararlılığından vazgeçmedi. Tüm velilerine SMS atarak zam oranını ve ödeme tarihini bildirdiler.

İLİMİZDEKİ OKULLAR DA ZAM HAZIRLIĞINDA

İlimizde bulunan kreşler, anaokulları ve diğer özel okullar zam hazırlığı yapıyor. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı erken kayıt dönemi fahiş artışları akabinde bakanlıkkonuya el atmış ve yeni dönem zamları yüzde 36.73’ü geçmeyeceğini bildirmişti.

O dönem eğitim ücretine yüzde 36,73 zam yapıldı. Yemek ücretleri çoğu okulda ayrı talep edilerek bir zam da ona yapıldı.

Ama zam furyası bitmedi. Okullar bile açılmadan önümüzdeki dönemin eğitim ve yemek ücretlerine yeni bir zam daha gündeme geldi. Yapılacak olan zammın yüzdesi belli değil.

Özel okulların fiyat revizyonlarını 17 Ağustos’ta yapacağı öğrenildi. Ağustos ayının üçüncü haftasında yeni zamların miktarı belli olacak.

Ancak veliler hayli öfkeli. Eğitimi gideri, yemek gideri, servis gideri, kitap araç gereç gideri derken bir öğrencinin maliyeti aylık bir asgari ücreti geçiyor.

Birçok aile ödeme sınırına dayanmış durumda ve bu sınır geçilirse çocuklarını özel okuldan almayı düşünüyor.

Merakla beklenen okul zamlarının oranları, ailelerin düzenini de sarsabilir. Özel okuldan devlet okuluna geçmek zorunda kalan çocukların velileri, işlerinden de ayrılmak zorunda kalabilir.

Bakalım 17 Ağustos’ta neler olacak?

Hat 250 ve 250G ile 24 saat ulaşım

UlaşımPark, Hat 250 ve 250G ile ‘kesintisiz ulaşım’ mottosuyla haftanın 7 gün 24 saati yolcularını Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaştıracak.

24 saat ulaşım hizmeti sağlayacak bu iki hat ile vatandaşlar güvenli ve konforlu yolculuk yapacak. Havalimanına aktarmasız ulaşımın keyfini çıkaran vatandaşlar yapılan bu düzenlemeden oldukça memnun. Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medyada paylaşım yaptığı andan itibaren vatandaşlar tarafından gelen geri bildirimler de yapılan hizmetin yerinde olduğunun göstergesi oldu.Hat 250 her gün gidiş-dönüş 48 sefer, Hat 250G de her gün 48 sefer yaparak toplamda 96 sefer gerçekleştirecek. Bu iki hat Kocaeli’de ikamet edip Sabiha Gökçen Havalimanı’na seyahat edecek vatandaşların konforlu ve dakik bir yolculuk yapabilmesi için 24 saat ulaşım gerçekleştirecek. Hat 250’de yapılan bu 96 seferle vatandaşlar bir yaşını dahi doldurmamış lüks araçlarla yolculuk yapacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden hareket eden Hat 250 ile vatandaşlar Sabiha Gökçen Havalimanı’na 24 saat ulaşacak. Gebze otogarından hareket eden Hat 250G ile de vatandaşlar havalimanına 7 gün 24 saat ulaşacak. Gerçekleştirilen bu revize saat uygulaması ile seferlerin yoğunluğu kontrol edilecek. İhtiyaç halinde ara sefer uygulamasına da gidilecek.

Körfez’de açık hava konserleri devam ediyor

Körfez Belediyesi Açık Hava Yaz Konserleri kapsamında Mesut Çakır konseri düzenliyor. 6 Ağustos’ta Körfez Tütünçiftlik Sahili’nde yapılacak olan konserin başlama saati ise 21.00 olarak belirlendi.

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