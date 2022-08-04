Kuran kurslarının elektrik borcunu ödeyenlere cennet vaadi ve ötesi

Dikkat ediyor musunuz, hemen hemen her gün ülkemizin dört bir tarafından pıtrak gibi “cahillik” ve “din istismarı” fışkırıyor.

Ortaçağ kafalılar, “yeşermek” için uygun iklimi buldular, din istismarında ön alabilmek için birbirleriyle yarışıyorlar.

Gazetelerde “Dünkü din istismarları” başlığıyla sayfa açılsa, sanırım her gün dolar.

Nasıl oldu bilmiyorum, son din istismarlarından birini atlamışım.

Hem de doğduğum ilçe Yalvaç’taki din istismarını…

Yazılarımı düzenli takip eden arkadaşlarım aradılar, “Ne o bizim müftüyü yazmadın, torpil mi geçiyorsun?” diye takıldılar.

Meğer Yalvaç Müftüsü birkaç gündür belli başlı gazete ve televizyonların baş gündemindeymiş.

Yalvaç’taki olay

Isparta’nın Yalvaç İlçesi’ndeki olay şöyle gelişmiş:

Kuran kurslarının 70 bin lira “elektrik borcu” birikmiş.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu borcun ancak 10 bin lirasını ödeyebileceğini bildirmiş.

Eee, geriye kalan 60 bin liralık borç ne olacak?

İddiaya göre, Müftü Ömer Can 60 bin liralık elektrik borcunun ödenmesi için şöyle bir formül bulmuş:

Kurban Bayramı namazında cemaate seslenerek destek istemiş, borcu paylaşıp ödeyecek vatandaşlara “cennet” vadetmiş.

İşte ne olduysa bundan sonra olmuş.

Cemaat ve o konuşma sırasında camide bulunan bazı muhtarlar, müftünün “cennet vaadine” tepki göstermişler.

Müftü Can, bu tepkiler üzerine geri adım atmış, “Bu tür dengesizliğe düşecek değilim. Ben hayırlara vesile olacağından bahsettim. Alnım ak, başım dik. Bu yalanı ortaya atanları Allah’a havale ediyorum” açıklaması yapmış.

Ancak cami cemaati ve Kızılca Mahallesi Muhtarı Soner Günay, Müftü Ömer Can’ın o konuşmayı yaptığı konusunda ısrarlı, “Biz kulaklarımızla duyduk” diyorlar.

Muhtar Günay, konuyu AKP Isparta Milletvekili Recep Özel’e de iletmiş ve müftünün uyarılmasını istemiş.

Bana anlatılanlar bunlar.

Müftü Can uyarıldı mı, hakkında soruşturma açıldı mı, bilmiyorum.

Ancak hakkında herhangi bir işlem yapıldığını sanmıyorum.

Kim işlem yapacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı…

Diyanet, neden işlem yapsın ki?

Daha yeni, kendisi, “Fiyatlar neden sürekli artıyor?” diye soran vatandaşa, “Fiyat artışları Allah’tandır” diye cevap vermedi mi?

Tencere dibin kara, seninki benden kara!

Kim kimden nasıl hesap soracak?

Cahil, cahilden hesap sorar mı?

Bilim ve cehaletin savaşı

Yeri geldi bir kez daha yazayım.

“Bilim” ve “cehalet”, tarih boyunca hep savaşmıştır.

Bu konuda bilim adamları ağır bedeller de ödemiştir.

Bedel ödeyenlerden biri de, İtalyan filozof, rahip ve gökbilimci Giordano Bruno’dur.

Bruno; cehaletle savaşı kaybetmiş, 17 Şubat 1600 yılında, yani günümüzden 422 yıl önce, engizisyon mahkemesi kararıyla Roma’da yakılarak öldürülmüştür.

Bruno, verdiği mücadeleyi şöyle anlatır:

“Ne gördüğüm gerçeği gizlemekten hoşlanırım, ne de bunu açıkça ifade etmekten korkarım. Aydınlık ve karanlık arasındaki, bilim ve cehalet arasındaki savaşa her yerde katıldım. Bundan dolayı her yerde zorlukla karşılaştım ve cehaletin babaları olan resmi akademisyenlerin yanı sıra kalın kafalı çoğunluğun öfkesine hedef olarak yaşadım.”

Ne dersiniz, değişen bir şey var mı?

“Bilim” ile “cehalet”in savaşı, dünya çapında devam etmiyor mu?

Bugün de değişik bedeller ödemiyor muyuz?

Türkiye, ne yazık ki “bilim ve cehaletin hâlâ savaştığı” ülkelerden birisi.

Çektiğimiz sıkıntılar da bundan.

Cehalet, ülkemizdeki bütün köşe başlarını tutmuş, “bilimin-aklın-sağduyunun” tepesinde boza pişiriyor.