Yine fındık fiyatı tartışması, yine havanda su dövme

Değişen bir şey yok.

Her yıl bugünlerde iktidar bir “fındık fiyatı” açıklar, muhalefet partileri, “Biz iktidarda olsaydık daha fazlasını verirdik” der, konu birkaç gün gündemde kalır, sonra unutulur gider.

Türkiye’yi yönetenlerin fındığa bakışı onlarca yıldır böyle.

Mevsimlik…

Yüzeysel…

Bugüne kadar hiçbir iktidar, fındık konusunda “ulusal bir strateji” belirlemiş değil.

Daha önce Cumhuriyet’in ilk yıllarında Atatürk döneminde belirlenen fındık politikasından çoktan uzaklaşıldı, yine Atatürk’ün talimatıyla kurulan FİSKOBİRLİK de çoktan kapatıldı.

Top bizde, ama oynayamıyoruz

Türkiye, dünyanın en büyük fındık üreticisi ve ihracatçısı.

Dünya lideriyiz ve bu liderliğimizin değişme olasılığı da yok.

Dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 65’ini, ihracatın ise yüzde 72’sini Türkiye sağlıyor.

Fındık dikim alanlarının yüzde 75’i de Türkiye’de.

Yani fındıkta top bizde, ama oyun kuramıyoruz, oynayamıyoruz.

Diğer bazı konularda da olduğu gibi, “oyun kuranların” elinde oyuncağız.

Ne ulusal bir politikamız, ne de gelecek stratejimiz var.

Gelecek 5 yılda, 10 yılda, 20-30 yılda; fındık üretiminde, tüketiminde, sanayide, ihracatta nasıl bir politika izlenecek, bilen yok.

Böyle olunca da fındığı biz üretiyoruz, bütün çilesini biz çekiyoruz, ancak fındıktan köşeyi dönen başkaları.

Şöyle söyleyeyim; Türkiye ürettiği fındığın yüzde 80’ini ihraç ediyor ve bundan yılda ortalama, bazı yıllar az bazı yıllar çok, 2 milyar dolar civarında döviz girdisi sağlıyor.

Fındık, çikolata sanayinin hammaddesi.

Çikolata devleri, bizim fındığı alıyor, işliyor, 20 milyar dolar civarında “katma değer” yaratıyor.

Bizim fındıktan, deve yüküyle para kazanıyorlar.

Özetle…

Fındığı üreten biziz, parayı kazanan onlar.

Fındık üretmiyorlar, ama fındıktan bizden 10 kat fazla para kazanıyorlar.

FİSKOBİRLİK, neden kapatıldı?

Ülkemizi yönetenlerin fındığa bakışı, Cumhuriyet’in ilk yıllarında böyle değildi.

Özellikle Atatürk döneminde…

Mustafa Kemal Atatürk;fındık, pamuk, zeytin gibi belli başlı ürünlerde “birlikler” kurulması talimatını vermiş, bu talimat gereğince 28 Temmuz 1938’de 1.Uluslararası Fındık Kongresi toplanmış ve FİSKOBİRLİK’in kurulmasına karar verilmişti.

FİSKOBİRLİK, tüm fındık üreticilerinin en üst örgütü idi.

Bu birlik, sektörün öncüsü olarak 2006 yılına kadar çalışmasını sürdürdü, bu tarihte AKP iktidarı tarafından “gereksiz görülerek” kapatıldı.

O tarihten bu tarihe kadar da fındık üreticisinin gücünü temsil eden bir kurum yok.

Fındık üreticileri, yabancı tüccarlar ve yerli işbirlikçilerinin insafına terk edilmiş durumda.

Bu arada FİSKOBİRLİK ile hemen hemen aynı zaman diliminde SAGRA da kurulmuştu.

Fakat gelişemedi, büyümesine izin verilmedi, bir Nestle, bir Ferrero olamadı.

Defalarca el değiştirdi, kör topal bugünlere geldi.

Türkiye, neden strateji geliştirmiyor?

Özetlemeye çalıştım.

Fındıkta dünya lideriyiz.

Fındığı biz üretiyoruz, ama fındığın kaymağını başta Ferrero olmak üzere dünya çikolata devleri yiyor.

Biz 2 milyar dolar, onlar 20 milyar dolar kazanıyor.

Bugüne kadar bir iktidar çıkıp da “Şu fındığımıza sahip çıkalım, fındığımızı yabancı şirketlerin tekelinden kurtaralım” demedi.

İktidara hazırlandığını söyleyen muhalefet partilerinin de fındıkla ilgili bir “vizyonerprojesi” olduğunu sanmıyorum.

Varsa bile benim haberim olmadı.

Türkiye, fındık gibi tekelinde olan bir üründen dahi “artı değer” yaratamıyor.

Biz bu kadar beceriksiz miyiz?

Dilim varmıyor, biz bu kadar aptal mıyız?

Bu vatan bizim, o fındık bahçeleri bizim, ama “fındık” Türkiye’nin kontrolünden çoktan çıkmış durumda.

Böylesine acınacak bir durumdayız.