Buyurun cenaze namazına!..

Sizi ölen bir kişinin değil; bilginin, sorumluluk duygusunun ve liyakatin cenaze namazına buyur ediyorum.

Bu namazı kimlerin kıldırması gerektiğini de yazımı sonuna kadar okuduğunuzda kesinlikle anlayacaksınız.

Ekteki iki fotoğrafa bakın. Aynı ağacın yaklaşık iki yıl arayla çektiğim iki fotoğrafı. Bir Sedir Ağacı. İzmit için yabancı tür. Yani yöremizde doğal olarak bulunmuyor. Bu Sedir türü Toros Dağları’nın ağacı.

Durumun iyi anlaşılması için Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en geri kalmış 20 ülkesinden biri olarak gösterilen Uganda’yı örnek alayım. Orada bile bir kentin simgesi ürünün tanıtımının yapıldığı yerin en göz alıcı yerini süslemede sadece o kent ve dolaylarında çok iyi ve sağlıklı gelişen bitkiler kullanılır. Çünkü bunun için tahsil filan gerekmez, mantık bunu gerektirir.

İzmit kenti pişmaniyesi ile meşhur. Yoğun trafiğe sahip karayolu üzerinde bu ürünün satış ve reklamı için dünya kadar para harcanıp bir tesis kuruluyor ve bunun en nadide noktasına, yakışanın doruğu olarak bir Sedir Ağacı dikiliyor. Bu yapılan, Uganda’da aslanlar, kaplanlar, gergedanlar, fillerin yaşadığı vahşi savana sahasının giriş yerine, simge olarak oralarda varlığı bilinmeyen ayı heykeli veya büyük bir ayı fotoğrafı koymaya benziyor.

Ben bu Sedir fidanının dikildiği günlerde Kocaeli Gazetesi’nde 23 Ekim 2020 tarihinde “Gösterge” başlıklı bir yazı yazmıştım. Çünkü olacağı iki yıl öncesinde görmüşüm.

İşte bu yazımdan bazı paragraflar:

“Bazen kişi veya kurumların bir tek uygulaması bile çalışma yapısının ve bilgi düzeyinin göstergesi olabilmektedir. İşte bunlardan biri; Balık Pazarı’nın eski yerinde, Pişmaniye Meydanı yapımı sürerken dikilmiş bir Sedir Ağacı.

Buraya neden, kentte sağlıklı gelişen onca ağaç türü varken Sedir Ağacı dikilmiştir? Bilen parmağını kaldırsın!.. Çünkü bu kentte her yaştaki Sedir Ağaçları yaklaşık 10 yıldan beri kuruyorlar.

Kurumaların nedeni benim tespitlerime göre “dal kanseri”. İğne yapraklar kararıyor ve dökülmeye başlıyor. Bu yüzden hasta ağaçları, hatta hastalanmaya başlayan ağaçları, bakarak bile ayırt etmek çok kolay. Bu tür hastalıklara neden olan mantar, bakteri ve virüs gibi zararlılar, rüzgar, kuşlar ve hatta insanlar tarafından (özellikle ayakkabılara bulaşma sonucu) sağlıklı ağaçların olduğu yerlere taşınabiliyor. Bunun doğal bir sonucu olarak oturduğum Şirintepe’deki Sedir Ağaçları adeta sırayla kurumaktalar.

Dikilen bu ağaç, kentin yeşil örtüsünden sorumlu birimlerinin, Sedirin bu hastalığından haberi olmadığının yanı sıra kent ağaçlarının sağlık durumlarını belirleme gereğini duymadıklarını ortaya koyuyor.

Tabii bu durumda kentteki ağaçların sağlığını etkileyen faktörler ilgili birimleri hiç ırgalamıyor. Kalan sağlar bizimdir!..

Batı ülke şehirlerinde, özellikle “Küresel Isınmanın” ağaçları nasıl etkilediği ve bu yüzden hangi tedbirlerin alınması gerektiği araştırılıyor. Kullanılacak ağaç türleri ve orijinleri buna göre belirleniyor. İzmit’te bu yapılıyor mu?

İşte kuruması hemen hemen kesin olduğu halde dikilen bu Sedir Ağacı da plansızlığın kesin göstergesi. İnanır mısınız onda da aynı hastalığın belirtileri var. Aklına geleni, istediğin yere dik! Ne kadar bilimsel bir çalışma!"

O tarihteki bu yazım, kentin yeşil dokusundan sorumlu olanların ağaçların sağlığından haberi olmadığını ve bunu hiç merak etmediklerini gösteriyor. Bu nasıl bir görev anlayışıdır? Bunun altında yatan bilgi ve sorumluluk duygusunun düzeyi nedir?

Olacağı önceden gördüğüm için övünecek durumum yok. Çünkü herhangi bir yörede doğal olarak bulunmayan bütün bitkiler olumsuz şartlardan daha fazla etkilenirler. Bu bilgi, Orman Fakültesi’nin kapısından girdikten kısa bir zaman sonra edinilir. Ben olacağı bu yüzden tahmin etmedim. Benim bilgi düzeyime göre o ağacın kuruması kesindi ve kurudu.

Pes vallahi!.. O kurumuş Sedir Ağacı da günlerdir duruyor. Onu da o meydanın ortasında aylardır kupkuru duran Meşe Ağacı gibi sakın kesmeyin ki İzmitliler ölümü hatırlasınlar!

İşte ulaştığınız sonuç; Sizi kutluyorum! Buyurun cenaze namazına!..