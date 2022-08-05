Belalı durak kaldırıldı

Derince Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi üzerinde 2 gün üst üste iki otobüs kazası yaşandı. İki kazanın oluş şeklide aynı.

Halk otobüsleri rampa üzerindeki duraktan yolcu aldı, daha sonra rampayı tırmanamayarak geri geri kayıp kaza yaptı.

Takip edenler bilir, bu kazaların ilkinde 8, ikincisinde ise 12 kişi yaralandı. Araçlar ise pert durumda.

Peş peşe yaşanan bu kazaların ardından soruşturma başlatıldı. Yaşanan kazaların nedeni araştırılıyor. Ama gözle görünen neden ise, Esentepe Caddesi üzerinde bulunan Cavit Sokak durağının konumu.

Benzer kazaların yaşanmaması için ilk olarak alınan önlem ise, durağın buradan kaldırılması oldu.

Benzer kazaların yaşanmaması için önümüzdeki süreçte bu bölgede ek tedbirlerde alınabilir.

775 bin liralık bir arabanın vergiler eklendikten sonra 2 milyon 289 bin TL olduğunu biliyor muydunuz?

Sıfır araç alınırken ödenen vergileri az çok herkes tahmin ediyor. Kimimiz yarı yarıya vergi ödeniyor sanıyoruz kimimiz yüzde 40’ı vergi ödeniyor sanıyoruz.

Otomobil satan bir firma, fiyat listesinde tüm ödemeleri kalem kalem yazmış. Bende ortalama bir aracın fiyatı üzerinden vergili ve vergisiz halini sizlere anlatmak istiyorum.

Aracımız 2022 model bir SUV. Hibrid bir araç.

Aslında hibrid ve elektrikli araçlarda devlet ÖTV indirimi yapar. Bunu yapmaktaki amaç, vatandaşı elektrikli ve hibrid araçlara yönlendirmektir.

Neyse dönelim bir aracımızın fiyatına.

Bu aracın satış fiyatı 774 bin TL. Bu fiyata Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) eklendiğinde ise aracın fiyatı iki katını geçiyor. 774 TL değerindeki araç 1 milyon 936 bin TL’ye yükseliyor.

Şaşırdınız değil mi?

Şaşırmayın, şaşırmayın hepsi bu kadar değil. Daha KDV’si var. KDVde eklendiğinde aracın fiyatı 2 milyon 283 bin TL’ye çıkıyor.

Küçük birde tescil masrafınız var4-5 bin TL kadar.

Tüm vergileri eklediğinizde 774 bin 400 TL satış fiyatı olan aracı, 2 milyon 289 bin 280 TL’ye alabiliyorsunuz.

Aracın üç katı vergi ödedikten sonra bu arabaya gönül rahatlığıyla binebilirsiniz.

Gerçi vergisiz haliyle bu arabadan 3 adet alabileceğiniz aklınıza geldiğinde keyfiniz biraz kaçacaktır ama alışıyor insan, sorgulamıyor bile…

Çitil 4. şubesini açıyor

1996’dan beri Derince ve Körfez’de hizmet veren mağaza 4’üncüşubesini açıyor. 750 m2 mağaza içerisinde beyaz eşya, mobilya, ev tekstili,züccaciye, elektronik, küçük ev aletleri satan mağaza yine Körfez ilçesi Ağadere Caddesi’ndeaçılacak. 4’üncü şubesini açacak olan mağaza 1-2 Eylül tarihlerinde yapılacak olan açılışa tüm Kocaelilileri davet ediyor.

Haluk Levent Gölcük’e geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 4’üncüsü düzenlenecek olan Kafkas Yaz Şenlikleri başladı. Şenlikler kapsamında 7 Ağustos Pazar günü Haluk Levent konseri yapılacak. Konser, Gölcük Şevketiye Köyü’nde saat 21.00’de başlayacak.

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