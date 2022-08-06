Sen neymişsin be kekik?

Soframızdan eksik etmeyiz.

Domates söğüş yapar, üzerine kekik serpiştirir, sonra zeytinyağı gezdiririz.

Bütün et yemeklerinin, hatta balığın üzerine bile kekik ufalarız.

Erken hasat soğuk sıkım zeytinyağı, üzerine kekik ve kızartılmış tam tahıllı ekmek, pazar kahvaltılarımızın vazgeçilmezidir.

Siz hiç kekik yaylalarında otlamış kuzu eti yediniz mi?

Veya kekik yaylalarının balını…

Bakmayın siz yazdığıma, bu son ikisi çocukluğumuzda ve gençliğimizde kaldı.

Uzunca zamandır, kekik kokulu ete ve bala hasretiz.

Kekikle böylesine haşır neşiriz, ancak itiraf edeyim, kekik hakkında çok az şey bildiğimi daha yeni fark ettim.

Oturdum, bir şeyler derledim, sizinle paylaşmak istedim.

Türkiye, dünya kekik üretiminde lider

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Dün “Türkiye’nin dünya fındık üretiminde lider olduğunu” yazmıştım.

Bir okurum, “Türkiye, dünya kekik üretiminde de lider” diye mesaj atmış, bir kupür ve bir belge iliştirmiş.

Vay canına!

Dünya kekik üretiminin yüzde 75’ini tek başına bizim Denizli bölgesi karşılıyormuş.

Tarlalarda üretiliyor, biçiliyor, harman yerinde saplarından ayrılıyor, paketleniyor, iç ve dış piyasaya satılıyormuş.

85 ülkeye kekik ihraç ediyormuşuz.

Dağda bayırda doğal yetişen kekiklerin toplanıp değerlendirildiği de hesaba katılırsa, Türkiye’nin dünya kekik üretimindeki payı yüzde 80’e yaklaşıyormuş.

Müthiş bir olay!

Kekik, Anadolu’nun vazgeçilmez değerli bir otu

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Anadolu’nun köyünde, kasabasında doğup büyüyüp de kekik otunu bilmeyen, kekik otunu sevmeyen yoktur.

Kekik, türkülere şarkılara girmiştir.

Kastamonu Şenpazarlı sanatçı Yılmaz Cesur, “Kekik otuynan büyüttük seni” diye başlayan türküsünde, kekik otunun değerini çok güzel anlatır.

Kekik otu, çok değerlidir.

Kekik yiyerek büyümek, önemli bir farklılıktır.

Bir başka türkü, “Yüce dağ başında bir kekik olsam” diye başlar.

Kekik, Anadolu insanının yüzyıllardan beri vazgeçilmezidir.

Çayını yapar, içer.

Yağını, birazdan anlatacağım, bazı hastalıklarda iyileştirici olarak kullanır.

Son coronavirüs salgınında “mikrop öldürücü” özelliği de ortaya çıktı, kekik artık dezenfektan yapımında da kullanılıyor.

Kekik, antioksidan, vitamin ve mineral bakımından zengin bir bitki.

Kekikte; demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum, manganez mineralleri ve A, C, E, K, B6 vitaminleri bulunuyor.

Kekik, binlerce yıldır Yörüklerin tedavi amacıyla kullandığı ilk bitkidir.

Kekiğin yararları

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Say say bitmez derler ya, saymaya çalışalım.

*Bağışıklık sistemini güçlendirir.

*Tansiyonu düşürür.

*Kalp sağlığını destekler.

*Öksürük ve bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıklarını iyileştirir.

*Midede biriken kötü gazların atılmasını sağlar.

*Bakterilerle savaşır.

*Hazımsızlığa iyi gelir.

*Romatizma ağrılarını hafifletir.

*Bağırsak kurtlarına karşı etkilidir.

*Özellikle bağırsak (kolon) kanserine karşı iyileştirici etkisi olduğu söylenmektedir.

*Gargara yapıldığında ağız kokusunu engeller.

*Diş eti hastalıklarına iyi gelir.

*Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur.

*Depresyonu önler.

*Adet ağrılarını hafifletir.

*Adet döngüsünü düzene sokar.

*Balgam söktürür.

*Erken yaşlanma belirtilerini önleyebilir.

*Çok güçlü bir zırhtır. Bedendeki solucan kurt ve parazitlerin yumurtalarını çatlatır ve öldürür, bunu yapan tek ilaçtır.

*Parmak arasındaki yaraları, kaşıntıyı kısa zamanda tedavi eder.

*Ayak kokusunu önler.

*Zararlı böcekleri öldürür.

*Sivrisinekle mücadelede etkilidir. Kekik bulunan odaya sivrisinek gelmez.

*Buharı, nefes açar.

*Yağları eritir, zayıflatır.

*Eklem ağrılarına iyi gelir.

*Gastrit tedavi eder.

*Tüm mide ağrılarını kısa sürede yok eder.

*Tırnak mantarını tedavi eder.

*Bitkilerde kök hastalıklarında etkilidir.

*Demir ve kalsiyum tuzları vardır, yorgunlukla ve dinç olmak için idealdir.

*İltihap gidericidir.

*Ağrı dindiricidir.

*Güçlendiricidir.

*Ferahlatıcıdır.

Nasıl, kekik mucize bir bitki değil mi?

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Biz kekiği genellikle “baharat” olarak biliriz.

Ama görüyorsunuz, kekiğin yararları saymakla bitmiyor.

Çayı, kozmetikte kremi ve şampuanı yoğun kullanılıyor.

En büyük özelliği de mikrop öldürücü olması.

Her derde deva!

Ben kekiği bundan sonra daha çok kullanacağım.

Size de öneririm.

İyi pazarlar!