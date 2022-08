Sanal Gerçeklikler

Yitirilen, çok aranır Güvercin.

Masumiyetini kaybettiğin an,

onu yeniden aramaya başladığın zamandır.

Yitirilenler, sadece bu farkındalık için yaşanır.

Yaz akıyor, ağır ağır sıcaklığını arttırıyordu. Uyandı. Aklında, bir gün önce Lal ile yaptığı konuşma vardı. Lal, iklim krizi diyor, dünya için felaket senaryoları yazıyordu. İnsanlar, bu şekilde doğayı tahrip devam etmeye devam ederse, dünya, yüz seneye, hatta elli seneye bile kalmadan, yaşanacak felaketlerle çöle dönüşecek, canlılar yok olmaya başlayacaktı. Lal, neden yıllar sonrası için, şimdiden dertlenip, kendini üzüyordu ki? Bütün canlılar, planlanmış gibi görünse de içgüdüsel hareketlerle yaşamlarını sürdürür, günü gününe ve anda yaşarlardı. Ancak böyle hayatta kalınabilirdi. Aklındaki sorulara cevap bulamıyor, bu yüzden çok daha fazla merak ediyordu. En iyisi kendisine sorayım, dedi. Lal’i bulmaya gitti.

‘Neden seneler sonrası, dünyada yaşanacak felaketler için, şimdiden endişe edip, üzülüyorsun Lal?’ ‘İnsanlar birlikte yaşayan sosyal varlıklardır’, dedi Lal. ‘Biz de öyleyiz’, diye cevap verdi güvercin. İnsanlardan biri sıkıntıya, derde düşerse, diğerleri ona yardımcı olur, olmaya çalışır veya olmalıdır,’ dedi Lal. ‘Güvercin topluluğu da öyledir, hem kendimizi ve hem de topluluğu korumaya çalışırız biz, dedi güvercin. ‘Bu duyguya aidiyet diyorlar güvercin’. ‘Bizimki de aidiyet Lal. Neden durduk yerde dövünüyorsun? Hiç anlamıyorum. Elinden gelen bir şey var mı? Varsa, yaparsın zaten. Ama tek başına dünyayı nasıl kurtarabilir ya da düzeltebilirsin?’

‘Üzüntümün nedeni, dünyanın sömürülmek için yaratıldığını düşünen vahşi insanlığın, alabildiğine açgözlülükle talan ettiği dünyanın iklim krizine neden olması. Asıl olan, küresel ısınma ve iklim krizlerinin, insanlar tarafından ve insan eliyle herşeyi sömürmeyi hak görenler tarafından, bugünden yaratılması. Ne yapalım güvercin? Ot gibi mi yaşayalım? Karınca hikayesini bilir misin?’. ‘Birçok karınca hikayesi vardır. Herkes bir tane uyduruyor. Sen bile şimdi bu anda bir karınca hikayesi uydurmuş olabilirsin’, dedi güvercin. Bunları söylerken, Lal’e gülüyordu. ‘Tam da öyle oldu galiba, dedi Lal. Karıncanın yaşadığı ormanda bir yangın çıkmış. Herkes kaçmaya, canının kurtarmaya çalışırken, karınca ağzını suyla doldurup, yangının söndürülmesine yardım etmeye çalışmış. Görenler, karıncaya senin taşındığı sudan ne olacak, demişler. Olsun demiş karınca. Hiç olmazsa tarafım belli olur ya’. Bu sözleri duyan güvercin yeniden gülmeye başladı. ‘Lal, sanki bu hikayenin aslı böyle değildi. Şimdi bunu benim için mi uydurdun?’. ‘Mektubun dışı ile ilgilenmeyi bırak da içindeki anlama bak güvercin’, dedi Lal.

Yani bu hikaye de, sen ot olmayalım, insanların ve gezegenin geleceğini hakkında bilinçlenip, farkındalık yaratmaya çalışalım mı, demek istiyorsun?’ ‘Ha şunu bileydin güvercin.’

‘Ot gibi yaşamayalım derken, ota haksızlık yapmıyor musun Lal? Her canlının kendi kimliği, kendi varoluş hakkı ve değeri var. Gezegende varoluş sebebi ve bir görevi var. Etyemez canlıların hepsi, otla beslenmiyor mu? Otu, kendi yaşamsal bağlamından ayırıp, neden aşağılıyorsun? Algında bir gariplik yok mu Lal? Güvercinden, kartal olmasını bekleyebilir misin?’ Konunun böyle ansızın değişiermesine, çok şaşırırmıştı Lal. Yine de belli etmeden, güvercine dudak büktü. ‘Neden olmasın? Başkalarından değil ama senden kartal olmanı bekleyebilirim belki…’

‘Bekleme Lal’, dedi güvercin. Şimdi ciddileşmişti. Gördüğün ve tanıdığın herşeyi, kendi değerleriyle algılar ve kabullenirsen, gerçeğe ulaşırsın. Herşeyi, kendi değerleriyle gör ve anla. Neye inanmak istiyorsak, ona bağlanırız. Bu tercihi, biz yaparız, Lal. Acı çekmeye yol açan şeylere inanıyorsak, onları yaşamımızın gerçekleri, haline getiririz. Böyle yaptığımızı farkedersek, algımızı genişletir, hayatın acı çekmekten ibaret olmadığını anlar,

Bunun için ne yapmak gerek güvercin?’. ‘Çok kolay Lal. Bunun için eylem yapmak, sadece eyleme geçmek gerekir. fark yaratacak olan, eylemdir. Kendi öfkemizin, direnmelerimizin ve hatta yalanlarımızın bile mükemmel olduğuna inanırız. Tüm inanç ve algılarımız, toplumla olan iletişimimiz için, yarattığımız sembollerden oluşur. Oysa bu semboller, ne iyi, ne kötü, ne yanlış ya da ne doğru olan sembollerdir. Onlara toplumun yüklediği değerleri, biz yükleriz. Sonra da bu değerlere, yine biz kendimiz inanarak, evcilleşiriz. Toplumsal değerlere bağlanarak, evcilleştiğimizde, ne yazık ki masumiyetimizi de yitirmiş oluruz. Masumiyeti kaybederken, aynı zamanda kaybettiğin masumiyeti yeniden aramaya başlarsın Lal. Bu da bir farkındalık yaratır. Farkındalığını, yeniden kazandığında, yaptığın seçimlerin ve yaşamındaki her şeyin sorumlusu tamamen ve yalnızca sen olursun. Toplumsal sistemin yarattığı değerlere, inançlara ve sembollere bağlandığımız gücümüzü, geri aldığımızda, artık aklımıza gelen, her düşüncenin peşine düşmez ve ona inanmayız Lal’.

Anlamamıştı Lal. ‘Toplumsal değerlere karşı çıkmamız mı gerekiyor, ne demek istiyorsun güvercin?’. ‘Hayır, asla. Onlar, bizi koruyan ve geliştirerek ileri taşıyan değer ve sembollerdir. Aslında onlara körü körüne bağlanamayız, demek istiyorum Lal. Toplumsal değerlerin ötesinde, yaşamın kendi gerçek değerleri ve kanunları var. Sadece nesnel olalım, demek istiyorum’. ‘Nesnel olmak ne demek Güvercin. Bazen bu kelimeleri nereden bulup çıkardığını, çok merak ediyorum’. ‘Nesnel olmak, çevremizi ve değerlerimizi, duygusal tepkilerime saplanmadan algılamaktır Lal. Onları Kabul eder, saygı gösteririz. Onlardan saygıyla zevk alabiliriz’ dedi güvercin. ‘Galiba sinemadan ya da bir romanda zevk almaya benziyor, bu saygı’, dedi tereddütle Lal.

‘Korkma Lal, kafanı daha fazla karıştırmayacağım. Yaşamımızda bir gerçekler var, bir de bizim gerçek diye yarattıklarımız. Gerçek diye yarattıklarımız, aslında sanal gerçeklik. Gerçeklerle, gerçek diye yarattıklarımız arasındaki farkı görüp bildiğimizde, sanal gerçekliğe güvenmek zorunda kalmadan ikisinden de zevk almayı başarabiliriz, demek istiyorum. Aslında gerçek ve kendi yarattığın sanal gerçeklik, senin kendi seçimin. Artık başkalarının yaptığı seçimlere, köle olman gerekmez. Kendi seçimlerini yapmalısın. Yeter ki hayatta yapacağın her şeyden sorumlu olduğunu fark et’, dedi ve susarak Lal’e baktı Güvercin.

‘Sonuç olarak, ne demek istiyorsun güvercin’, dayanamamış, sormuştu yine. Ama güvercinin cevabından da korkuyordu. ‘Daima yapabildiğinin, en iyisini yap Lal. Oturduğun yerde, toplumsal felaket senaryolarıyla, duygusal zehirlerle, kasırgalar yaratarak, beynini zehirleme. Daima yapabileceğin en iyisini yap. Eylem'e geç ve yapıver gitsin.’. ‘Ne demek istiyorsun güvercin? Çok anladığım söylenemez, hatta konunun böyle değişmesinden hiç bir şey anlayamıyorum’.

‘Anlamak istemiyor olabilir misin Lal? Aslında sadece elinden gelenin en iyisini yap, çünkü niyet budur diyorum. Elimizden geleni ve elinden gelenin en iyisini, yapmaktan başka çaremiz yoktur. Ancak elimizden gelenin en iyisi, sürekli değişir. Bir andan, ötekine asla aynı olmaz. Sen ve yaşam canlı olduğunuz için, elinden gelenini en iyisi, gelişmeyle devamlı olarak değişir. En iyisi diye yaptığın her şey, bir andan diğer ana durmadan değişir. Düşünebiliyor musun? Olanı anlayıp farketmek, yaşamı, her an yeniden yaratmaktır. Bu farkındalığın, bir de muhteşem bir keşfi ve hediyesi var.

Hayatın boyunca hep başkaları için, iyi olmaya çalışırken, kendini en sona bırakmış olduğunu ve ne kadar ihmal ettiğini fark edersin. Kişisel özgürlüğünü, bir başkasının bakış açısına uymak için nasıl feda ettiğini keşfedebilirsin. Böylece değişim anda gerçekleşir. O yüzden yapabileceğin en iyisini yap, diyorum Lal. Çünkü eyleme geçince, kendimizi dönüştürmeye başlarız. Bu dönüşümle, kendimizi koşulsuzca kabul ederek, sevmeyi yeni baştan öğreniriz. Arkasından da kendimize verdiğimiz sahici koşulsuz sevgiyi, çevremize yansıtmaya başlarız’.

‘Oradan oraya geçerek, böyle konuşmayı nasıl beceriyorsun’ diye sızlandı Lal. ‘Bunu sen istedin Lal. Kendinden, toplumsal gerçeklere ve toplumsal acılara kaçıyordun. Kendini koşulsuzca sevip, kabul ettiğinde, artık hiç bir yere kaçman gerekmez. Zaten bu Kabul ve farkındalıktan sonra, kendini hiç birşey için, asla feda edemezsin.’ dedi güvercin. Tam bu sırada, uzaktan başka bir güvercinin, kendine işaret ettiğini farketti.

‘Lal’, dedi. ‘Haber vermelerini istemiştim. Çok sevdiğim bir arkadaşım, ağır hastaydı, durumu ağırlaşmış olmalı. İşaret ediyorlar, gitmem lazım’. Hızla uçmaya başlarken, bir an durdu, ‘Gerçekler ve sanal gerçeklikler’, diye söylendi… ‘Sanal gerçeklikler’, diye tekrarladı sonra da… Saçmaydı, saçmalıktı, hepsi saçmalıktı işte…