Paranın dini imanı olmaz

Sevgili okuyucularım, biliyorsunuz havalar çok sıcak. Bunaldığınızın farkındayım. Bu yazımda sizi biraz rahatlatmak istiyorum. Bunun için ülkemde bazı kişilerin yaptıklarını ve konuştuklarını bu köşeme aldım. Umarım biraz gülersiniz.

Van’ın bir ilçesinde arıların verimini arttırmak için ilçe kaymakamı yanına köy imamını ve köylüleri alarak arı kovanlarının bulunduğu bölgeye gidiyor. Güya imam bereket duasını okuyacak. Bu duayı dinleyen arılar bol bol bal verecek! Fakat o da ne? Arılar Arapça bilmediği için imamın ne dediğini anlamıyorlar. Sonrası malum. Arılar oradaki herkesi sokmaya başlıyorlar. Herkes orada kaçmaya başlıyor. Velhasıl, bereket duası, hüsranla sonuçlanıyor.

Televizyon kanallarında yaz döneminde seyredilecek bir şey olmayınca kumanda elimde kanal kanal dolaşıyordum. Kanalın birinde bir profesör konuşuyordu. Bu zat daha önce AKP’den milletvekili olmuş, mecliste bu yüce milleti temsil etmiş! Adı Mazhar Bağlı. Hangi üniversitede çalışıyor, branşı ne, onu bilmiyorum.

Şimdi sıkı durun. Gülme krizine girmemek için yanınıza peçete alın. Bu kendisini bilim adamı sanan kişi bakın ne diyor: “15 Temmuz gecesi bir binanın 11. katında toplanan vatandaşlar alçaktan uçan F16’lara kafa atarak şehit oldular.”

Ne yalan söyleyeyim, gülme krizine girdim. Sonra düşündüm. Yahu biz bu F16’larla övünüyoruz. Bize pek de ucuza mal olmuyor. Ya bizim F16’lar kağıttan yapılmış ya da bu vatandaşların kafaları demirden yapılmış!

Biraz kendime gelince, aklımdan neler geçti bir bilseniz. Bakar mısınız bir profesör neler söylüyor. Bizler bilim adamlarına çok değer verirdik. Çünkü bilim adamı olmak o kadar kolay değildi. Bu zat bu unvanı nasıl kazandı merak ediyorum doğrusu. Hadi onu da geçtim. Bu zat beni mecliste temsil etmiş. Çıkan yasalarda, o da el kaldırmış veya indirmiş. Ey Allah’ım bizi bu gibilerden koru. Neye yanıyorum biliyor musunuz sevgili okuyucularım. Geçenlerde mecliste bütün milletvekillerinin el kaldırmasıyla çıkan yasaya göre emekli milletvekillerinin maaşları epeyce arttırıldı ya! Bu emekli milletvekili de her ay 35 bin mi, 40 bin mi emekli maaşı alacak. Diğer getirilerini saymıyorum. Çocukları, kendisi her türlü sağlık kuruluşlarından ücretsiz yararlanacaklar. Neyse, milletvekillerinin veya emekli milletvekillerinin ayrıcalıklarını sizler de benim kadar biliyorsunuz.

Daha bitmedi. Darbe gecesi yine aynı apartmanın aynı katında bizim bacılarımız eteklerini açmış, düşen roketleri böylece perdelemişler. Bu sözler aynı profesöre ait değil. Hakkını yemeyelim. İyi ki böyle bir gafta bulunmadı. Neyse ben bulunayım. Ne yapayım yani. Bir bilim adamı yukarıdakilerini söylerse ben de kızlarımızın etekleri ile roketleri perdelediklerini söylerim. Kimse beni kınamasın.

Geçelim diğer komik olaya…

Zaman zaman sucuk imalathanelerine baskınlar yapılır. Yapılan baskınlarda eşek eti, at eti bulunarak el konulur. Hele hele etin kilosunun 200 liraya dayandığı bir dönemde at eti de, eşek eti de çok kıymetli. Zira vatandaş kuzu, koyun, inek, dana etini bayramdan bayrama görüyor. Şimdilerde onu de göremiyor ya!

Bizim meşhur bir cemaat liderimiz var. Sık sık televizyonlara çıkar. Gündemden hiç düşmez. Yapılan bir baskında bu cemaat liderinin ürettiği sucuklarda at ve eşek eti kullanıldığı belirlenmiş.

Bu meşhur cemaat lideri bu duruma bakın nasıl bir açıklama getirmiş?

“At etinin helal olduğu hadislerle sabittir ve son derece sağlığa da yararlıdır.” fetvasında bulunmuş.

E… İş paraya gelince din, iman kalmıyor.

Hani derler ya, paranın dini imanı olmaz diye.

İşte size memleketimden insan manzaraları…

Bin yıl önce bu halk nasıl dogmatik ve hurafelere inandıysa, bugün de inanmaktadır. Hazreti Musa efendim kılıcı ile denizi ikiye ayırmış, İbrahim Peygamber çocuğunu keserken, yukardan kurbanlık gönderilmiş ve böylece İbrahim Peygamber çocuğunu kesmekten vazgeçmiş, miş, miş.

Eh! Bunlara inananlar niye kafa ile uçakların düşürüleceğine, bereket duası okuyarak bal üretiminin arttırılacağına, “At eti ile eşek etinin insan sağlığına yararlı olduğu hadislerle belirlenmiştir” diyen cemaat liderine inanmasınlar?

KÂMİL ÇÖPÜR