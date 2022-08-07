Dünden bugüne ABD saldırganlığı

ABD’nin emperyalist sahneye çıkışı 2. Dünya Savaşı ile başladı.

O güne kadar emperyal düzenin efendisi Büyük Britanya, yani İngiltere idi.

ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’na katılması, Japonların Pearl Harborsaldırısı ile başladı.

Japon hava kuvvetleri, 7 Aralık 1941’de, ABD’nin Pasifik Filosu ve Pearl Harbor’a saldırdı. Amaç; ABD’nin Büyük Okyanus’ta olası bir müdahalesini önlemekti. Bu saldırıda; 12 ABD savaş gemisi ciddi hasar aldı. 188 savaş uçağı imha edildi. 2 bin 403 ABD askeri ile 68 sivil öldü!

Aradan 50 yıl geçtikten sonra, ABD gizli kaynaklarıyla açıklandı ki;

ABD Başkanı Roosvelt’e saldırıdan bir hafta önce saldırı istihbaratı gelmişti! Nitekim; ABD’nin 3 uçak gemisi, tankerler, denizaltılar ve fabrika gemisi limandan çekilmişlerdi!

Yani; ABD, bir adım sonrasındaki hesapları için bu kayıpları bilerek göze almıştı! Tıpkı 11 Eylül SALDIRISI gibi!

Dünya, ABD’nin ATOM BOMBASI ürettiğinden habersizdi!

Savaşın son günlerinde, 6 Ağustos1945’te ABD, Hiroşima’ya atom bombası ile saldırdı. 140 bin kişi öldü!

Üç gün sonra da 9 Ağustos 1945 günü Nagazaki’ye bir atom bombası ile saldırdı ve hemen tamamı sivil 143 bin 124 insanın canına kıydı!

Artık dünyanın yeni efendisi ABD idi!..

Dünyaya dehşet ve korku salan ABD, başta silah olmak üzere, otomobil, lastik, beyaz eşya ve diğer ürünlerini tüm dünyaya pazarlamaya başladı!

Ve;4 Nisan 1949’da NATO-Kuzey Atlantik Paktı’nı kurdu.

NATO; emperyal düzenin silahlı gücüydü.

Görünürdeki amacı, “HÜR dünyayı Komünizm tehlikesinden korumak” olarak açıklandı!

ABD saldırganlığının ilk ve önemli olayı KORE Savaşı ile başladı. Güney Kore’nin yanında “dost ve müttefikleriyle” savaşan ABD, daha sonra çıkarı olan her yere saldırmaya başladı!

Vietnam’dan başlayan saldırganlığı Irak ve Suriye’ye kadar uzandı!

Günümüzde ise, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ve “Büyük İsrail Hayali” ile dünya siyasi haritalarını değiştirmeye çalışıyor!

Petrol kaynaklarına dolaylı, dolaysız el koyuyor!

Ortadoğu’daki petrol zengini ülkelerin “İşbirlikçi yönetimlerini” maddi-manevi esir almış, kirli amaçlarına doğru yürüyor!

Ve bir yandan da; DÜNYA BARIŞI için çaba gösterdiği yalanlarını söylüyor!

Bu kirli amaç uğruna, başta Güney Amerika ülkeleri olmak üzere, ayağına takılan her ülkede “Darbe projeleri” oluşturuyor ve destekliyor!

Ne yazık ki, dünyanın pek çok ülkesinde “İŞBİRLİKÇİ YÖNETİMLER” bulabiliyor!

Dünyayı kana bulayan TERÖR örgütlerini maddi-manevi destekliyor, amacına ulaştıktan sonra da yok ediyor! Afganistan’da ve pek çok yerde kullandığı Usame Bin Ladin ve “İran’la savaşa kışkırttığı” Saddam gibi!

Şimdi de ÇİN üzerinde oyunlar tezgahlıyor!

Çin’in kendi parçası gördüğü ama dünya kapitalist düzeninin özellikle “yarı iletken çipüretimi”nin yüzde 60’ını sağlayan Tayvan üzerinden Çin’le dalaşmaya vesile yaratmaya çalışıyor!

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin sürpriz Tayvan ziyareti, yeni ve kirli oyunların piyon taşı olabilir!

Şimdi, aklını ve bilincini birilerine emanet eden, siyasal iktidarın yalan siyasetine inanan “cehaletin feraseti” düşünmeli ve bir kez olsun “aklı ve mantığı” ile düşünmelidir;

ABD “siyasal ve stratejik müttefikimizmi?”