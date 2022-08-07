“Göstere göstere ibadet etmek ve gizli gizli eğlenmek” hangi tehlikenin habercisi?

Yıllar önce İran’a ilk gittiğimde, tanıştığım bir gazeteciye sormuştum:

“İran’da ne değişti? Devrim öncesi ve sonrasını bir cümleyle karşılaştırır mısın?”

Aldığım cevap çarpıcıydı:

“Devrim öncesi evde ibadet eder dışarıda eğlenirdik, şimdi evde eğlenip dışarıda ibadet ediyoruz…”

İran İslam devrimiyle ilgili inanılmaz bir tespitti bu!

İran’ı “hap gibi” anlatıyordu.

Bu cümleyi kafama kazımış, tüm Tahran’ı öyle gezmiştim.

Her tarafta İranlı gazetecinin o sözünü doğrulayan görüntüler vardı.

Eğlencenin en küçük bir izine rastlayamadık.

Ne bar, ne gece kulübü, ne birahane, ne müzikhol, ne içkili bir lokanta…

İçki içmek ve satmak, zaten yasak!

Yasağın ötesinde ağır suç!

İbadet adına gördüğümüz de, camiler tıklım tıklım.

Ezan okununca, erkekler soluğu camide alıyor.

Göstere göstere namaz kılıyorlar.

Peki, yasak ve suç olunca İran’da hiç alkollü içki içilmiyor mu?

Tam tersine…

Geçenlerde de yazdım, İran’da hemen hemen bütün evlerde içki imalathanesi var.

Kendileri üretip, kendileri içiyorlar…

Evlerde de yasak, evlerde de suç, ama herkes kendi düzenini kurmuş.

İran’da çanak anten kullanılarak televizyon seyretmek de yasak ve suç!

Ancak yine bütün evlerde çanak anten kurulu.

Başta Türk kanalları olmak üzere bütün dünyayı izliyorlar.

İran’da şöyle bir sistem kurulmuş:

Evlerde içki içmek ve televizyon için çanak anteni kullanmak yasak ve suç.

İran’ı yönetenler, suç olmayacak bir şeyi suç ilan ederek halkı korku ve baskı altında tutuyor, tabii bu arada işine gelmeyenleri de cezalandırıyor.

Halk da “Aman bak, içki içerek ve televizyon izleyerek suç işliyoruz” diye düşünüp, yönetenlere karşı sesini yükseltmiyor, siniyor, başkaldırmıyor.

Böyle bir sistem!

İran’da üç beş gün geçirince, gazetecinin “Devrim öncesi evde ibadet eder dışarıda eğlenirdik, şimdi evde eğlenip dışarıda ibadet ediyoruz…” ifadesinin ne anlama geldiğini çok net anlıyorsunuz.

İran’daki yaşamdan şöyle bir slogan çıkıyor:

Göstere göstere ibadet et, gizli gizli eğlen!

Tamam da, bu sloganın anlamı ne, ben bu yazıyı neden yazdım?

Şundan…

Türkiye’nin getirildiği noktada, etrafınızı dikkatle izlemeye devam edin!

Ülkemizde göstere göstere ibadet edenlerin sayısı sürekli artıyorsa…

İnsanlar göstere göstere namaz kılıyorsa…

İnsanlar oruç tutuyor görüntüsü verip, göstere göstere iftar yemekleri düzenliyorsa…

İnsanlar umre ve hacca göstere göstere gidip gelmeye başlamışsa…

Ve insanlar dışarıda eğlenmeyi bırakıp evlerinde gizli gizli eğlenmeyi tercih ediyorsa…

“Tehlike” başlamış demektir.

Baksanıza, bizde daha ilerisine de gidildi.

Türkiye’yi artık fetvalarla yönetmeye kalkıyorlar.

Hem de fetvaları veren Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu.

“Ticarette kâr haddi var mıdır?” sorusuna, “Fiyatları tayin eden Allah’tır” cevabını veriyor.

Dahası, eğitimde bilimden uzaklaşıldı, dini eğitime ağırlık verilir oldu.

Ekonomide bile artık 1400 yıl önceki dini kurallar esas alınıyor.

Özetle…

Türkiye, Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerinden hızla uzaklaştırılıp Araplaştırılıyor, İslam devleti ve Ortaçağ bataklığına doğru sürükleniyor.

Tehlike burnumuzun dibinde, biz hâlâ “kör-sağır-dilsiz” numarası yapıyoruz.