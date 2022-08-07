Erdoğan mitinginden geriye kalanlar

AK Parti uzun bir aradan sonra ilk defa büyük çapta bir mitinge daha imza attı. Kalabalık mitingleri ve koordineli çalışma sistemiyle kendinden söz ettirmeyi bilen Kocaeli Teşkilatları, bu mitingi de kazasız belasız atlattı.

Kazasız belasız derken, trafik ve ulaşım ile ilgili sorunları da şöyle bir hatırlatmak icap ediyor:

Miting öncesi ve sonrası gece 23.00-24.00’e kadar herkes İzmit’te her istediği yolu kullanamadı. Toplu ulaşım da aksadı, bireysel ulaşım da.

Büyük mitinglerin korkulu rüyası bu mitingde de gerçek oldu. Ulaşım ve trafik sorununu aşacak bir proje bugüne kadar geliştirilemedi.

Erdoğan’ın Kocaeli programı aslında oldukça yoğundu. Rusya’dan ayağının tozuyla Kocaeli’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak "Kocaeli’ye Değer Katanlar" ödül töreni için Gebze’ye geldi. Buradaki ödül töreninin ardından, ülkemizin ilk elektrikli aracı olan TOGG’un son prototipini test etti. Kendisinin kullandığı aracı beğenen Cumhurbaşkanı, buradan Kocaeli Mitingi için, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’na geçti.

ALANDA COŞKULU GENÇLİK

Miting alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler tarafından sloganlarla karşılandı. Bu tablodan hayli memnun olan Erdoğan, zaman zaman gençlere teşekkür etti.

ERDOĞAN’A GÖRE 70 BİN KİŞİ

Konuşması sırasında miting alanından bahseden Recep Tayyip Erdoğan, alanda 70 bin kişinin olduğunu vurguladı. Muhalefete göre ise alandaki kişi sayısı 25-30 bindi.

Bu yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemeden bu konuyu burada kapatalım.

ALANDA KİMLER VARDI?

Tek tek kimlerin olduğundan bahsedemeyiz ama olması gerekenlerin hemen hepsi alandaydı. Cumhurbaşkanı da alana mahiyetiyle katıldı. Bakanları, danışmanları, vekilleri ve yol arkadaşlarıyla geldi Kocaeli mitingine.

SOYLU İLGİ ODAĞIYDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kocaeli Mitingi'ne katılan bakanlar arasındaydı. Soylu, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, AK Parti Milletvekili (eski bakan) Fikri Işık ile birlikte izledi mitingi.

AYDIN ÜNLÜ BİLE VARDI

AK Parti Kocaeli Mitingi'ne, AK Partililerin dışında MHP’liler de yoğun ilgi gösterdi. MHP’nin görevden alınan eski il başkanı Aydın Ünlü, mitingi sessiz sedasız, ferah bir bölgeden izledi.

BOZKURTLAR

MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve MHP'nin birçok ilçe teşkilatı, Erdoğan mitingine katıldı. Kurt, mitingin bir bölümünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte izledi. MHP’liler Cumhurbaşkanını, bozkurt işareti yaparak selamladılar.

SOYLU’NUN ELİNE TELEFON VERDİLER

Miting esnasında bir grup genç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eline telefon vererek selfie çekmesini rica etti. Gençleri kırmayan Soylu’nun çektiği fotoğraf, hayli ilgi çekti. Bu kurnazlığı düşünen Kocaelili gençleri tebrik ediyorum.

ERDOĞAN’IN ELİ CİVELEK’İN OMZUNDA

AK Parti’nin eski il başkanlarından olan Mahmut Civelek de Erdoğan’ı karşılayanlar arasındaydı. Karşılama sırasında Erdoğan ile kısa bir diyalog yaşayan Mahmut Civelek, çekilen bu videoyu sosyal medyasından, “Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür, ona bakın siz” başlığıyla paylaştı. Erdoğan’ın Civelek’in omzuna el atması ise renkli bir görüntü olarak akıllara kazındı.

ADNAN TURAN, KURUM'DAN NE İSTEDİ?

Mitinge gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u gören Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, bakanı miting alanının arkasında yakaladı ve ayak üstü bir süre sohbet etti. Turan’ın, Kandıra için Kurum’dan ne istediği ise bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neredeyse tüm bakanlarını Kocaeli programına getirdi. Gebze’deki programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eski Başbakan Binali Yıldırım, TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu da katıldı.

Kocaeli’ye gelen Cumhurbaşkanını, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın karşıladı.

Cebeci’de tuvalet kuyruğu

Kandıra sahilleri, sıcak havanın da etkisiyle hafta sonları tıka basa doluyor. Yaşanan yoğunluğa ise sosyal tesisler yeterli gelmiyor. Ne kumsal yetiyor ne şemsiye ne şezlong. Kalabalık bir nüfusun oluştuğu Kandıra sahillerinde en önemli sorun ise lavabo, duş ve tuvalet… Gördüğünüz fotoğraf da dün Cebeci’de çekildi. İnsanlar tuvalete girebilmek için dakikalarca sıra beklemek zorunda kalıyor. İlgililerin bilgisine…

Kartepe Belediyesi'nin araç filosu büyüyor

Kartepe Belediyesi hizmet binası önünde açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından Kartepe Belediyemizin araç ve makina parkuruna bir adet çöp toplama kamyonu daha kazandırdık. Toplamda 26 sıfır araç kattığımız hizmet envanterimiz ile eski araçlarımızı da yenileyerek Kartepe'mize daha kaliteli hizmet vermek için durmadan yorulmadan çalışıyoruz" dedi.