Sana da helâl olsun be Gökdeniz !..

Öyle bir hale gelmişiz ki, hepimiz bir Nietczhe’ci olmaya adayız…

Ne demiş ünlü filozof:

“Hayatın acısını çekmeyen, erdemli olamaz”…

Kurtuluş Savaşı, 2.Dünya Savaşı, 10 yılda bir geleneksel askeri darbeler, 70’lerin terörü, 80’lerin PKK işkencesi…

Ekonomik darboğaz, laiklik savaşı, pandemi, enflasyon…

Çıldıracak hale geldik…

Demek ki, Nietcszhe’ye göre:

İyi yoldayız !..

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İşçi, doğru deyimiyle köle işçi (parya) kentiyiz, yıllardır iliğimiz kemiğimiz sömürülüyor…

Kanserde, belki de dünyada ilk sıradayız…

Asosyal bir kentiz…

Ömrümüz fabrikalarda vardiyalarda, pis kokular içinde geçiyor…

Dolayısıyla hayata en önemli bağlılığımız Kocaelispor olmuş…

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41, 1966, KS, Yeşil ve Siyah, Kule, simit, kiraz, kıl biber, tarih, pişmaniye, sanayi, işçi, sendika ve ille de Körfez…

Bu kentin sembolleridir…

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İşte böylesine önemli olan şeylerden en başta geleni de, 41’dir…

Hem ‘Maşallah’tan öte Müslümanlar için özeldir, hem de plaka numaramızdır…

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’da 7 giyiyor (Alışkanlık)…

Merih Demiral Atalanta’da 28 giyiyor (Annesinin ölüm tarihi)…

Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş’ta geçen yıl 41 giyiyordu… yine geçen yıl, şampiyon olup Süper Lig’e yükselen Ümraniye’de kiralık formasıyla da 41 giyiyordu… Beşiktaş ile ilk on birde çıktı, 41 giymedi…

Bu üç oyuncunun ortak özelliği, Kocaelispor’da kapıdan içeri alınmamış olmaları…

Belki haklı sayılabilirler, ama bence haksızlar…

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Ama ya Kandıralı Gökdeniz Bayrakdar…

Ballar Köyü’nden…

Kocaelispor’da yetişti ve Antalyaspor’a gitti, 41 giydi, gururumuz oldu…

Onun için Antalya maçlarını iki kat özenle izledik…

Ama o da ne?..

Önceki akşam, Galatasaray karşısında son 15 dakika oyuna girerken şoke oldum…

Sırtındaki forma numarası 17…

Şimdi çıkıp da “41’in 1’ini Kocaeli’nden, 07’nin 7’sini Antalya’dan aldım, 17 giydim” diye kıvırsa bile, hepimiz güleriz…

Ama şimdi içimize ağlıyoruz…

Burak Süleyman da Sakarya’da 54 giyerse, şaşırmayız…

Ama 41 giyemeyeceğine adımız gibi eminiz…

Sana da helâl olsun be Gökdeniz !..