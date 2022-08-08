Sokak hayvanlarını doyuran konser

Pandemi döneminde işsiz kalan yerel sanatçılarımız, 2 yıl boyunca zor günler geçirdiler.

Ciddi geçim sıkıntısı yaşayan sanatçılar pandemi yasaklarının kalkmasının ardından eskisi kadar olmasa da iş yapmaya, para kazanmaya başladılar.

İşte o günleri unutmayan bir grup sanatçı bir araya gelerek sokak hayvanları için konser vermeye başladı.

Karamürselli sanatçılar, sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sahne almaya başladı.

Hafta içi akşam saatlerinde Karamürsel sahilinde sokak hayvanları için düzenlenen konserlere her geçen gün ilgi artıyor.

Vapur iskelesinin yanında düzenlenen konserler halk tarafından takdirle karşılanıyor.

Konseri dinlemeye gelenler sanatçılara eşlik ederek şarkılar türküler söylüyor.Karamürselliler hem eğleniyor hem de sokak hayvanları için destek oluyor.

Karamürselli sanatçılar, ilçe halkımızı eğlendirmenin yanı sıra can dostlarımız için de önemli ve hayati bir yardım yapmış oluyor.

Bu program için emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği emin adımlarla ilerliyor

Türkiye’nin en büyük kadın girişim kooperatifi Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği, tedarik zincirini büyütmeyi sürdürüyor. Birlik son olarak TheNess Otel’le anlaştı. Bu anlaşmayla TheNess Otel, doğal ve organik tahıl ürünlerini Marmara Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifleri Birliği’nden temin edecek. Taze Direkt ve Migros gibi doğal ürünlerde seçici markaların ardından tedarik zincirini genişleten Birlik ile otel yönetimi arasındaki anlaşma önceki gün sağlandı. Marmara Kadın Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Gülşen Koca; önceki gün Elko Elektrik Sanayi A.Ş. ve Yeniköy Termal Otelcilik Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Talat Köse, Otel Genel Müdürü Eray Uraz, Otel Genel Müdür Yardımcısı Özge Sarıkaya ile bir araya gelerek, çiçek takdim edip, anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

Tolga Çevik, Kocaeli’de gösteri yapacak

Ülkemizin en çok güldüğü isimlerden biri olan tolgshow yapımcısı ve sinema sanatçısı Tolga Çevik, bu defa da Kocaelilileri güldürmek için geliyor. 24 Eylül Cumartesi günü Derince Gösteri Merkezi’nde saat 21.00’de “Arkadaşım Ben Sana Öyle Mi Dedim?” isimli gösterisi ile bizlerle olacak. Bu gösterinin biletleri ise Biletixgişeleri ve internet sitelerinden alınabilir.

Ot biçmeye devam

Körfez Belediyesi belli periyotlarda başlattığı ot biçme çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin muhtelif yerlerinde uzayan otlar ve kaldırımlarda rahat yürümeyi engelleyen otlar, belediyenin ot biçme ekibi tarafından tıraşlanıyor. İlçenin hemen hemen tamamında bu çalışma belli aylarda yapılmaya devam ediyor.

Yeşilova’dan Sanayi tarafına gitmek artık çile değil!

Toplu taşıma araçları ile İzmit Yeşilova Mahallesi istikametinden Sanayi Mahallesi istikametine gitmek isteyen vatandaşların artık çilesi sona erdi.

İzmit Yeşilova Mahallesi'nden Fuar, Outlet, 41 AVM, Sanayi istikametine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu taşıma araçları ile artık tek vasıta kullanacaklar. Yıllardır Bekirpaşa bölgesinden belirli ve kısıtlı saatlerde araç bulabilen vatandaşlar, artık sabah saatlerinde 30 dakikada bir, sonrasında saatte bir araç bulabilecekler.

34 Hat kodu ile Tepeköy Özbek Çeşmesi’nden kalkan araçlar, Boğazova Caddesi üzerinden devam ederek Gündoğdu Sapağı’ndan Yeşilova’ya aşağıya inecek. Turan Güneş Caddesi üzerinden Bekirdere, Üçyol, Santral güzergâhını takip eden Hat 34, Milli İrade Meydanı önünden geçerek Sanayi istikametine gidecek.

Ayrıca Hat 34, Sanayi istikameti üzerinden Başiskele D-130 Karayolu’nun Yeni Gölcük Yolu üzerinde yeni hizmete giren Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne de gidecek. Yani Yeşilova bölgesinde oturan vatandaşların yeni hizmete giren İl Emniyet Müdürlüğü’ne de ulaşımı sağlanacak.

Haluk Levent, hem kulakların pasını sildi hem de kalplerin

Önceki gün kentin farklı noktalarında konserler düzenlendi. Ancak en özel konser Gölcük’te yaşandı. Artık bizden biri dediğimiz Haluk Levent sahnedeydi. Sadece şarkılarıyla değil, insanlığıyla da gönüllerde taht kuran sanatçı, konseri esnasında denk gelen bir sokak kedisini sahiplendirdi. Sahiplenen kişilerle selfie çektirdi.

Ardından sahnede “Bir yaz gününde Şevketiye’de… Muhtar mısırlar nerede?” diye şarkı yazdı.

Şarkıya kulak veren Şevketiye Muhtarı Hamdi Uzuner sanatçıya mısır ikram etti. Sahnede mısırını yiyen Haluk Levent’in gözüne bu defada kağıt helva satan bir genç takıldı. Onu da sahneye davet etti. Sahnede tüm kağıt helvaları satın aldı ve konseri dinlemeye gelen çocuklara ikram ettirdi. Şarkılarıyla kulaklarımızın pasını silen sanatçı yaptıklarıyla da yürekleri okşadı.

Seni Seviyoruz Haluk Levent…

KEDİYİ SAHİPLENDİRDİ

SAHNEDE MISIR YEDİ

KAĞIT HELVALARI ÇOCUKLARA DAĞITTIRDI