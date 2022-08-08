“Domuz kalpli adam” gerçek oldu, ancak…

Domuz, bizde, yani İslam’da “cıss” olan bir hayvan.

Yahudilikte de aynı.

Domuz eti, Müslümanlar ile Yahudileri bir araya getiren bir yasak.

Müslümanların ve Yahudilerin inancı böyle.

Hinduizm’de ise inekler “kutsal” kabul edilir, bu nedenle Hindistan’da inek eti yenmez, tam aksine ineklere tapılır.

Diğer bütün inanç sahipleri ineği keser, pişirir, iştahla yer, ama Hintliler asla!

İnançları tartışmanın anlamı yok.

Binlerce yıldır böyle gelmiş, böyle devam ediyor.

Tekrar “domuz” konusuna dönersek…

“Haram” kabul edilip yenmediği için “domuz” sözcüğü bizde hep “olumsuz” anlamda kullanılır.

“Domuz gibi” deriz.

“Domuzluk etme” deriz.

“Domuz gibi tıkınma” deriz.

“Domuzdan kıl kopardım” deriz.

“Devletin malı deniz, yemeyen domuz” deriz.

“Güttüğüm domuzu bana öğretme” deriz.

“Domuz kalpli” deriz.

Dilimizde domuzla ilgili onlarca deyim ve atasözü vardır.

Ama hepsi de olumsuzdur, hepsinde de domuz yerin dibine batırılır.

İyi de şimdi ne olacak?

Dikkatli okurlarım, mutlaka hatırlar.

Son bir yılda ABD’de organ nakli konusunda iki önemli ameliyat gerçekleştirildi.

Birincisinde, bir hastaya bir domuzdan böbrek nakli yapıldı.

İkincisinde ise, insana domuz kalbi takıldı.

Her iki hastanın da sağlıklı olduğu açıklandı.

Böylece “domuz organlarının insan ile kolay uyum sağlayabildiği” gerçeği ortaya çıkmış oldu.

Tıpta yaşanan bu gelişme, bütün dünyada, organ nakli bekleyen hastalara umut oldu.

Umut oldu da, İslam ve Yahudi toplumlarında bu konuda sorun var.

İnançları gereği domuz eti yemeyen, “domuz” sözcüğü geçince irkilen insanlara bunu nasıl anlatırsın?

Şimdi her iki inanç toplumunda bu sıkıntı yaşanıyor.

Tıpta geri, organ nakli konusunda bir çalışması bulunmayan İslam ülkelerinde, bu konu bir sorun değil.

Ama Türkiye gibi organ nakli konusunda çok başarılı bilim insanlarının bulunduğu bir ülkede, bu konu sorun.

Geçenlerde Barış Pehlivan da yazdı, tıp dünyasının kafasında, “Acaba domuzdan insana böbrek ve kalp nakline izin verilir mi?” sorusu var.

Hastanın ikna olmasından çok, yönetimin izin verip vermemesi sorun olarak görünüyor.

Biz bugüne kadar “Domuz kalpli!” derken, insana domuz kalbi takılabileceğini hiç aklımızın ucundan geçirmiyorduk, salt karşımızdakini “acımasızlıkla” suçlamak için bu deyimi kullanıyorduk, ama işte ABD’de “domuz kalpli adam” gerçek oldu.

Bakalım, başta Türkiye olmak üzere diğer İslam ülkeleri ve İsrail, “domuz kalpli adamları” görebilecek mi?

Siyasette böyle sorunları duymayı Allah bize de nasip etsin!

Olay Norveç’te geçiyor.

28 yaşındaki Adalet Bakanı Emilie EngerMehl, arkadaşlarıyla birlikte gittiği İtalya tatilinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Ancak Bakan Mehl’in sörf tahtası üzerinde verdiği bir poz (köşede görüyorsunuz) muhalefet parti yöneticilerinin büyük tepkisini çekiyor.

Neden mi?

Şimdi sıkı durun, tepkisini çekiyor, çünkü Bakan Mehl’in “sörf kullanırken can yeleği giymeyerek güvenlik kurallarını ihlal ettiği” ortaya çıkıyor.

Nasıl?

Norveç’te muhalefetin neyi sorun yaptığını gördünüz mü?

Muhalefet, Adalet Bakanı Mehl’e diyor ki, “Siz sörf yaparken can yeleği giymeyerek kendi güvenliğinizi tehlikeye attınız, kuralları çiğnediniz, halkımıza da kötü örnek oldunuz.”

Bu haberi okuyunca, “Siyasette böyle sorunları duymayı Allah bize de nasip etsin” diye geçirdim içimden.