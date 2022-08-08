Meslek odalarının suskunluğu demokrasi yoksunluğudur

Yasama,yürütme ve yargı erkleri olarak sayılan üç önemli gücün eşit ve birbirlerinden bağımsız olması, klasik demokrasilerde yerini bulan demokrasi tarifidir.Zamanın ruhu içerisinde bu önemli üç gücün yanında önce bağımsız basın ve daha sonra da sivil toplum kuruluşlarının varlığı da dördüncü ve beşinci güç olarak demokrasinin olmazsa olmaz koşulu haline geldi.

Meslek odalarının da birer sivil toplum kuruluşu olarak çalışması demokrasinin olmazsa olmaz şartlarından birisidir.Zira meslek odalarının birer sivil toplum kuruluşları olarak çalışması gelişmiş demokrasinin bir göstergesidir.Demokratik bir yapılanmaya sahip,iktidar dayatmasından uzak sivil toplum kuruluşlarının varlığı ve gücü o ülkedeki demokrasinin gücü ile eşdeğer olarak görülmektedir.

Tabi sansürden uzak, tam bağımsız basın ve yasama,yürütme, yargı da birbirini denetleyebilir ve tam bağımsız olmaları ise en temel şarttır.Meslek odalarının işlevlerinin arttırılması gerekirken Anayasamızda 1995 yılında yapılan bir değişiklik ile tam aksine meslek odalarının meslekleri dışındaki faaliyetleri engellenmiş,gelişmelerinin önü tıkanmıştır.

İktidar ise demokrasiye aykırı bulunan bu anayasa değişikliğini ortadan kaldıracağı yerde tam aksine kendisine destek vermeyen bağımsız özellik gösteren meslek odalarının işlevlerini daha da sınırlarken büyükşehir yasasında yaptığı değişiklikle kamu yararına tabii çalışan dernek ve vakıflarla belediyelerin ve kamu kuruluşlarının ortak proje yapmalarına olanak sağlayacak yasal düzenlemeler yapmıştır.Bu arada kendine yakın dernek ve vakıflara da kamu yararına statüsü vererek onlara kamu kaynaklarını aktarmaya başlamıştır.İlim Yayma Cemiyeti, TÜGVA gibi kuruluşlar bu anlamda hemen akla gelen örneklerdir.

Geçen günlerde elime, geçmiş dönem Ticaret Odası Başkanı rahmetli Yüksel Başer imzalı 02.05.1991 tarihli bir evrak geçti. Bu evrak ile Ticaret Odası kendilerinin genel ekonomik durum ve zamanın fiyat hareketlerine dair bir çalışma yaptıklarını belirterek bu çalışmayı değerlendirmek üzere tüm siyasi partilere bilgi verdiği ve çalışmasını kamuoyu ile paylaştığı görülüyor.İlginçtir o tarih itibariyle ekonomik durum bugünkünden çok daha iyi durumda.

Mimarlar odasının mali kaynaklarını ortadan kaldırarak, idare mahkemesine başvuru alt yapısı da eksiltilerek işlevinin sınırlandırılması,her ilde ikinci yandaş baroların oluşturulması çabaları tüm engellemelere rağmen meslek odalarının işlemlerinin bekledikleri gibi sınırlandırılamaması ve meslek odalarının sesinin kesilmesi yada kendilerine yakın siyasal kurumlar haline getirilmesi çabalarıdır.

İktidar kamu gücünü kullanarak meslek odalarının sivil toplum özelliklerini ortadan kardırırken kendince kamu yararı statüsü verdiği dernek ve vakıflara kamu kaynaklarını aktarmak suretiyle toplumda siyasal ve sosyolojik değişimi sağlamak ve bu şekilde iktidarını ilelebet sürdürmek derdinde…

Meslek odalarının mesleklerinin gereği gibi geliştirilmesine, demokrasi ve insan haklarına,özellikle baroların adalet taleplerine dair seslerinin daha güçlü ve gür çıkması demokrasimizin gelişmesinin temel şartıdır.Meslek odalarına dair 1995 yılında yapılan Anayasal değişikliklerinin ortadan kaldırılması da demokratik toplumun bir gereğidir.Meslek odalarının sivil toplum özelliğinin geliştirilmesi açısından bugün itibariyle varolan gerek yasa ve gerekse iktidar baskısından kaynaklı tüm engellerin kaldırılması gerekir.Zira sivil toplum düşüncesi medeniyetin bir ürünüdür.Medeniyet ise ancak tam demokrasi ile gelişebilir.