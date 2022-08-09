Devlet Bahçeli, 4 Eylül’de Sivas’ta “Buyurun seçime” diyebilir

TBMM’nin kapanmasıyla birlikte siyasi partiler kentlere dağıldılar.

CHP ve İyi Parti’den sonra AKP de sahaya indi.

MHP’den ses seda yok diyorduk, nihayet o da geçen hafta ilk mitingini 4 Eylül’de Sivas’ta yapacağını açıkladı.

“2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı olacakmış miting.

Sadece Sivas’ı değil; Tokat, Amasya, Çorum ve Yozgat’ı da kapsayacakmış.

Yani 5 kent bir araya gelecekmiş.

Tabii, söylemeye gerek yok, 4 Eylül’deki miting sadece MHP’nin değil, “Cumhur İttifakı”nın mitingi olacak.

AKP-MHP-BBP ve VP’nin mitingi…

Bu miting, öyle “sıradan bir miting” olamaz.

Bence bu miting “seçim tarihinin açıklanacağı bir miting” olarak düşünülüyor.

Öyle bir his var içimde.

Biliyorsunuz, ülkemizde seçim tarihini açıklamakla görevli bir lider var.

Devlet Bahçeli…

Belleğinizi bir yoklayın, son 20-25 yıl içinde yapılan seçimlerin tarihini çoğunlukla Bahçeli belirliyor.

Beklenmedik bir anda çıkıyor mikrofonların karşısına, “Haydi seçime” deyiveriyor.

Tarihini de veriyor, şu tarihte sandık başına gidilecek, diyor.

En azından AKP’nin tek başına iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana bu böyle.

Bence, Devlet Bahçeli 4 Eylül Sivas mitinginde de “seçim tarihini” açıklamaya hazırlanıyor.

Bu hangi tarih olabilir?

Kasım ayı içinde bir tarih, büyük olasılıkla 6 veya 13 Kasım…

“Seçim, kış sonuna bırakılamaz” diye düşünüyorum.

Çünkü Türkiye, bu kışı bu şartlarda çıkaramaz.

4 Eylül’ü bir tarafa yazın, 4 Eylül 2022 Türk siyasetine yön verecek yeni bir tarih olabilir.

Kocaeli’de adı konmayan “elektrik kesintisi” mi başladı?

Geçenlerde yazmıştım.

“SEDAŞ Kocaeli halkını keriz yerine mi koyuyor?” diye sormuştum.

Meğer elektrik kesintilerinden dertli ne kadar çok bölge varmış.

Ben yaşadığım Kartepe İlçesi’nden söz etmiştim, o yazıdan sonra hemen hemen bütün ilçelerden yüzlerce şikâyet mesajı geldi.

Özellikle Başiskele, Derince, Körfez, Dilovası ve Çayırova’dan…

Her taraftan feryatlar yükseliyor, ancak bu ilçelerden daha fazla.

Kesintiler artık işkenceye dönüşmüş.

Pat elektrikler gidiyor…

Ne oldu?

Trafo yandı…

Ne oldu?

Arıza var…

Ne oldu?

Hat koptu…

İçimde bir şüphe var.

Elektrik kesintileri bu kadar yaygın ve bu kadar sıksa, bu kesintilerin nedeni “arıza” olamaz.

Sanırım Kocaeli’nin durumu neyse, diğer kentlerde de durum aynı.

Her tarafta zırt pırt elektrikler gidiyor.

Olan biten, planlı ancak adı konmamış “elektrik kesintisi” olmasın.

Eskiden derlerdi ki, şu bölgede şu saatte elektrik kesilecek.

Şimdi böyle bir açıklama yok, ama her gün olmasa bile iki günde bir, 2-3 saat elektrikler gidiyor.

Yazın ortasında durum böyle, soğuk ve karlı kış günlerinde eziyetin boyutu bakalım nereye varacak?

Kocaeli halkı, yaşadığı rezillikler konusunda SEDAŞ’tan bir açıklama bekliyor.