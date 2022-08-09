İnsanız biz…

Aynı ülkenin “VATANDAŞI” olan her insan, o ülkedeki Anayasal ve yasal düzenden ve özellikle “HUKUK ÖNÜNDE EŞİTLİK” güvencesinden yararlanma hakkına sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti, “Demokratik, LAİK, sosyal bir Hukuk Devleti”dir. Anayasamızın “değiştirilemez” temel nitelikleri budur.

LAİK Devlet nedir?

O ülkedeki farklı inançlara “EŞİT MESAFEDE” duran, tüm inançların özgürce yaşanabilmesini sağlayan devlettir.

Ülkemizde Hristiyan, Musevi inanç grupları, bunların da ibadethaneleri vardır.

LAİK DEVLET, bu inanç gruplarına ve ibadethanelerine sahip çıkan devlettir.

Nitekim, sayın Erdoğan bu konuda duyarlıdır!

Örneğin; İstanbul Balat’taki Sweti Stefan Kilisesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 7 yıl süren restorasyon çalışmaları sonunda, 7 Ocak 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi açıklamasına göre, son yıllarda 14 Kilise ve Sinagog restore edilmiş.

Laik Devlet budur.

Ya, özü itibariyle “MÜSLÜMAN” olan ALEVİ cemaatine karşı Laik Devlet ne yapıyor?

Bu ülkede, Osmanlı’dan bu yana, Alevi inancına ve Alevi vatandaşlarımıza ÖNYARGILAR ve YALANLARLA bakıldı.

Çocuk yaşta beyinler kirletildi!

Namus ve onurlarına dair çirkin yalanlar yayıldı!

Kapılarına işaretler kondu, düzenlenen saldırılarla kitlesel olarak öldürüldüler.

Sivas Madımak Olayı, somut bir örnektir.

Son olarak, başka bir ilden gelerek, kısa sürede 3 Cemevi’ne ve bir Alevi Kültür Derneği’ne saldıran kişi olay yarattı!

Bu ve benzeri olaylar, dünden bugüne yaşanan bu insanlık dışı saldırılar, din dışı yalanlarla beslenen “Dindar ve Kindar Nesil” anlayışının ürünüdür!

Gerçek bir inanç sahibi, Yüce Yaradan’ın kutsal kitaplardaki “ÖLDÜRMEYECEKSİN” hükmünü bilir ve insan canına kıyamaz!

Bir tarafta “Dinler arası diyalog” sahneleriyle “sözde barış” iddiasındaki ikiyüzlüler, diğer yanda “din adamı” kılıklı şeytanların “Kin ve öfke” ile ruhlarını kirlettiği cehalet örnekleri!

Oysa; YARGITAY 3. Hukuk Dairesi, 28.5.2015 tarih ve 2014/11238 sayılı kararı ile; Cemevleri ibadethanedir” hükmünü vermiştir.

Bu nedenle de elektrik giderlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiği hükme eklenmiştir.

Ama yaşam pratiğinde siyasal iktidar bu HUKUK kararına saygılı olmamıştır!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi-AİHM, Aralık 2014 tarihli kararıyla, Cemevleri’nin ibadethane olduğuna” karar vermiş. Ayrıca, Nisan 2016’da; “Türkiye’de Alevilerin din özgürlüğü haklarının ihlal edildiği ve dini planda ayrımcılık yapıldığı” hükmünü vermiş.

Siyasal iktidar bu hükme de uymamıştır!

Son yaşanan saldırı olayından sonra, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bir Cemevi’ni ziyaret etmiş ve “kardeşiz, her zaman biriz, beraberiz” demiş.

Ne güzel.

İyi güzel de, cehaletin ve siyasi hesapların kölesi olan kimi dinci gruplar, Alevilik üzerine akıl, mantık, insaf ve din dışı yargılarıyla insanları uyutup uyuşturmaya, “Alevi düşmanlığını” beslemeye çalışıyorlar!

Siyasi iktidar ve Diyanet İşleri bu kirli düzen için ne yapıyor?

Duymuyor, görmüyor, kitleleri aydınlatmıyor ve önlem almıyor!

İnsan sevgisi ile dolu halk ozanımız Aşık VEYSEL diyor ki;

Beni hor görme kardeşim

Sen altınsın, ben tunç muyum?

AYNI VARDAN VAR OLMUŞUZ

Sen gümüşsün, ben sac mıyım?

Yaradan’a inanan hiçbir İNSAN, farklı inancından dolayı bir başka insana düşman olamaz!

Eğer, gerçekten “İNSAN” ise…